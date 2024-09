57. ročník mezinárodní jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav – Jíloviště

V pražské městské části Zbraslav v sobotu 7. září 2024 odstartuje již po sedmapadesáté v novodobé historii jízda pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové Zbraslav–Jíloviště. Letos, kdy si připomínáme 124 let od narození královny volantu, bude i oslavou Elišky a jejího odkazu. A program je rozšířen také o neděli, kdy se bude konat výstava historických vozidel v Jílovišti. Slavnostní zakončení pak proběhne na letišti Točná, které je známo svými unikátními historickými letadly.

Závod Zbraslav – Jíloviště patří mezi naše nejstarší motoristické podniky, tehdejší Klub českých automobilistů, předchůdce Autoklubu ČR, ho poprvé pořádal v roce 1908. Konal se vždy při příležitosti mezinárodního autosalonu v Praze a měl tak velmi důležitou roli v popularizaci motorismu. Start byl tehdy stejně jako dnes na zbraslavském náměstí, cíl pak na vrcholu kopce Cukrák nedaleko Jíloviště.

„Závod je součástí šampionátu GRAND PRIX historických vozidel. Jsme hrdí na to, že i v současnosti se můžeme podílet na uchování tradice podniků Zbraslav – Jíloviště, konaných dnes jako jízda pravidelnosti historických automobilů do vrchu, a to i díky partnerům, kteří podporuje veteránské hnutí, především společnostem KOFOLA a REDBULL,“ připomněla Marketa Profeldová, ředitelka závodu.

Novým partnerem závodu Zbraslav – Jíloviště se stává renomovaná česká rukavičkářská firma Engelmüller. Tato značka, jejíž kořeny sahají až do roku 1865, se za první republiky specializovala především na kožené výrobky pro motoristy. „Je pro nás velkou ctí navázat na společnou tradici a stát se partnerem takto významného závodu, ve kterém ve 20. letech minulého století zářily legendy jako Eliška Junková,“ říká majitel firmy Tomáš Kopečný.

V roce 1926 vyhrála závod Eliška Junková. Poslední předválečný ročník proběhl v roce 1931. „Trať v těch dobách lemovaly tisíce diváků, atmosféra byla úžasná. Když jsme závod po mnoha letech obnovovali, paní Junková nám věnovala putovní pohár, o který posádky dodnes soutěží,“ vzpomenul Václav Kafka, prezident pořádajícího Veteran Car Clubu Praha. Klub obnovil tradici závodu v roce 1967. „V letošním roce je jako pocta řidičkám opět vypsána zvláštní kategorie pro dámy za volantem.“

„Každým rokem vypisujeme speciální kategorii, letos trať prosviští vozy JAGUAR. Na vítěze při slavnostním vyhlášení na Jílovišti pak čekají hodinky vyrobené jen pro tento závod.

Myslím, že se všichni mají na co těšit,“ dodává ředitelka závodu. „A určitě nesmíme zapomenout na nedělní část, vzhledem k tomu, že navštívíme SVĚT ŠKODOVEK, největší ucelenou sbírku sportovních na světě!“

Marketa Profeldová

ředitelka závodu

Časový harmonogram Zbraslav – Jíloviště 2024

Sobota 7. září 2024

08.00 - 10.00 přejímka vozidel

10.00 - 13.00 výstava vozidel

13.00 - 16.30 jízdy do vrchu

16.30 slavnostní vyhlášení na Zbraslavi

17.00 přesun na Jíloviště

18.00 slavnostní vyhlášení v Jílovišti