5G technologie od T-Mobile pomáhají ČZU měřit uhlíkovou stopu kampusu

Česká zemědělská univerzita patří k největším univerzitním kampusům v Česku a tématům udržitelnosti a energetické efektivity se věnuje systematicky. Dlouhodobá spolupráce se společností T-Mobile Czech Republic vychází z memoranda z května 2021. To předpokládá vybudování komplexně digitalizovaného kampusu a dalších univerzitních pracovišť na nejnovější privátní 5G technologii a s využitím IoT platformy.
„Energetická efektivita je základní podmínkou dalšího rozvoje kampusu ČZU. Nejčerstvějším příkladem udržitelného projektu je nová budova pro dětské skupiny, vycházející vstříc požadavkům na stavbu s nulovými emisemi,” zdůrazňuje kvestor ČZU Jakub Kleindienst, a doplňuje: „Chytré senzory a další nástroje vedoucí k úsporám energie jsou jedinou možnou cestou k udržitelné budoucnosti. Proto považuji projekt společnosti T-Mobile za další významný krok v rámci přechodu z běžného kampusu na experimentální prostor budoucnosti, na němž s nimi dlouhodobě spolupracujeme. Využití špičkových technologií řadí ČZU mezi nejmodernější univerzity u nás i ve světě. A propojení high-tech kampusu se vzděláváním studentů i výzkumem je jedinečnou kombinací, která umožňuje připravovat kvalitní odborníky schopné řešit výzvy, jimž bude společnost čelit v následujících desetiletích.”
Díky moderní infrastruktuře chytrého měření a online přenosu dat má ČZU nyní k dispozici přesná a aktuální ekologická data, která umožní lépe plánovat spotřebu energií v rámci celkového provozu areálu. Projekt kombinuje instalaci senzorů, přenos dat přes 5G síť, počítání osob, výpočet uhlíkové stopy i pokročilou vizualizaci v jednom integrovaném systému.
Jak měření funguje
Na různých místech kampusu byla instalována IoT čidla, která monitorují spotřebu energií ve všech budovách. Naměřená data jsou v krátkých intervalech přenášena přes rozšířenou privátní 5G síť vybudovanou společností T-Mobile. „Tato data se následně přenášejí do datové platformy. Webová aplikace je odebírá, ukládá do databáze a vizualizuje, a to od aktuálních hodnot po denní, měsíční a roční přehledy. Na základě naměřených spotřeb probíhá výpočet uhlíkové stopy vybraných budov i celého kampusu,“ popisuje metodiku výpočtu Jakub Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile.
Součástí projektu je také systém IP kamer připojených přes 5G síť, které počítají průchod osob. Díky těmto datům lze uhlíkovou stopu přepočítávat na jednotlivé uživatele a zpřesnit tak hodnoty podle reálného využití budov. „Emise CO2 jsou zobrazovány v různých časových intervalech a úrovních agregace, díky čemuž je možné analyzovat trendy v čase, porovnávat objekty mezi sebou a podporovat informovaná rozhodnutí v oblasti udržitelného provozu,“ dodává k metodice výpočtu Kopecký. Výsledky měření jsou prezentovány v přehledném dashboardu, který umožňuje sledovat aktuální stav i dlouhodobé trendy.
Data jsou zároveň dostupná v mobilní aplikaci My ČZU v samostatné sekci zaměřené na energie a udržitelnost. Součástí mobilní aplikace je také vizualizace v rozšířené realitě, která umožní návštěvníkům zobrazovat data o uhlíkové stopě přímo v areálu kampusu.
Pro akademickou sféru projekt představuje živou infrastrukturu – studenti i výzkumníci mají k dispozici reálná data pro výuku, analýzy a experimenty v oblasti energy managementu, uhlíkové stopy i moderních komunikačních technologií. Projekt slouží nejen jako ukázka moderních technologií v praxi, ale také jako inspirace pro města, obce či další instituce, které hledají způsoby, jak řídit energetiku a uhlíkovou stopu na základě reálných dat. Kombinace IoT měření, 5G konektivity a datové analytiky ukazuje, jak lze efektivně vyhodnocovat spotřebu energií, snižovat ekologickou stopu a plánovat udržitelný provoz areálů.
Operátor s ČZU spolupracuje i na dalších projektech. Vedle pokrytí kampusu privátní 5G sítí i na dlouhodobém projektu Chytré lesní krajiny, který pomocí technologií jako jsou právě 5G sítě a IoT zkoumá přírodní děje.
Zdroj: T-Mobile