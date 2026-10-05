6 z 10 Čechů očekává růst cen energií. Dodavatele plánuje změnit jen každý sedmý

Podíl Čechů, kteří očekávají další růst cen energií, se oproti loňskému podzimu skokově zvýšil z 49 na 60 %. Ještě na jaře 2024 přitom zdražování předpokládala přibližně třetina respondentů. Naopak s poklesem cen dnes počítá už jen 7 % lidí, před rokem jich bylo 15 %.
„Obavy domácností letos zesílily a šest z deseti lidí už počítá s tím, že energie budou dražší. Zajímavé ale je, že se to zatím téměř neprojevuje v jejich ochotě řešit jejich smluvní podmínky u stávajícího dodavatele. Pokud se obávám růstu cen, první krok by měl být poměrně jednoduchý – podívat se nejdříve na poslední vyúčtování, zkontrolovat cenu za megawatthodinu a podmínky smlouvy a porovnat je s aktuální nabídkou na trhu. Teprve potom má smysl řešit, kde doma omezit spotřebu,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet energie.
Za očekávaným zdražením vidí Češi hlavně politiku USA a konflikt s Íránem
Proměnilo se také to, čím si Češi rostoucí zdražování energií vysvětlují. Jako hlavní faktor letos uvádí polovina respondentů válku USA s Íránem či politiku Spojených států. Přibližně čtvrtina lidí vidí riziko také v krocích současné vlády a v domácí politice, zatímco válku na Ukrajině zmiňuje jen 18 % Čechů. Přitom ještě loni na podzim byla válka na Ukrajině, hned vedle voleb do Poslanecké sněmovny, hlavním zdrojem obav.
„Energetický trh je na geopolitické události velmi citlivý a domácnosti tuto nejistotu evidentně vnímají. To, co ještě před rokem nebylo mezi hlavními obavami, se může během několika měsíců dostat do popředí. Pro zákazníka je ale důležité neřídit se jen pocitem nejistoty, ale vědět, jakou má aktuálně cenu, na jak dlouho ji má sjednanou a zda jeho podmínky stále odpovídají trhu,“ doplňuje Roman Šmíd.
Češi raději omezují své pohodlí, než aby měnili dodavatele
Přestože obavy z dalšího růstu cen sílí, změnu dodavatele aktuálně plánuje pouze 15 % Čechů. Více než tři čtvrtiny domácností ji naopak neplánují. U těch, kteří změnu plánují, přitom rozhoduje především cena. V 86 % případů uvádějí jako důvod příliš vysoké ceny oproti konkurenci.
Mnohem častěji Češi hledají úspory přímo ve vlastní spotřebě. V minulé topné sezóně energiemi vědomě šetřilo téměř sedm z deseti domácností, ani letos nechtějí s úsporným režimem polevovat. 85 % domácností plánuje topit stejně jako loni a dalších 13 % ještě méně.
„Nejrychlejší reakcí na obavy z dražších energií bývá stáhnout topení, ale to nemusí být ta nejúčinnější cesta. U více než poloviny domácností, které spotřebu vědomě omezovaly, se úspora pohybovala do 20 %. Než začnu omezovat svůj komfort, měl bych nejdříve zkontrolovat, kolik platím za megawatthodinu, jaké mám podmínky smlouvy a zda moje cena stále odpovídá trhu. V dnešní době je to otázka pár minut. U nás v epet například stačí při online sjednání nahrát poslední fakturu na web, systém potřebné údaje předvyplní, zákazník pak již jenom zkontroluje a podepíše online. A my vyřešíme ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele i samotný přechod. Teprve potom bych řešil, kde lze ušetřit na samotné spotřebě v domácnosti,“ doplňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie.
Zdroj: epet energie
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59459.