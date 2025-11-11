60 % firem neumí vysvětlit rozdíly ve mzdách: může je to přijít draho

Praha 11. listopadu 2025 (PROTEXT) - Šest z deseti firem se vystavuje riziku žalob a postihů, protože nebudou schopny prokázat, že odměňují zaměstnance spravedlivě a podle objektivních kritérií. Od června 2026 musí být totiž všichni zaměstnavatelé schopni doložit, že zaměstnanci na srovnatelných pozicích mají srovnatelné mzdy, a to včetně bonusů a dalších odměn. Firmy nad 100 zaměstnanců navíc budou muset pravidelně reportovat rozdíly v odměňování žen a mužů. Vyžaduje to evropská směrnice o transparentním odměňování.

Už nyní je zřejmé, že řada firem nestihne včas splnit požadavky na transparentní odměňování. Zejména ty, které dosud žádný systém odměňování nemají. Podle průzkumu Comp&Ben Asociace, která se specializuje na odměňování zaměstnanců, rozdíly ve mzdách objektivně nevysvětlí téměř pětina zaměstnavatelů. V průzkumu asociace zjišťovala, jak jsou zaměstnavatelé na novou legislativu připraveni.

Šedesát procent firem není připraveno, buďto jim chybí systém odměňování úplně, nebo ho musí zásadně přepracovat. Skoro pětina firem nemá dokonce žádný systém odměňování, který by objektivně vysvětlil a obhájil rozdíly ve mzdách,“ shrnuje výsledky průzkumu Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace. V praxi přitom zabere zavedení nebo úprava systému odměňování i několik měsíců intenzivní práce.

Jak jsou firmy připraveny na transparentní odměňování:

  • 17 % firem zatím nemá žádný systém odměňování a bude ho muset vytvořit úplně od začátku
  • 43 % firem bude muset výrazně upravit své stávající procesy, aby splňovaly nové požadavky
  • Pouze 40 % firem se domnívá, že má systémy na směrnici již připravené

Zaměstnavatele, kteří se spoléhají na to, že kontrolu či stížnost zaměstnance na nerovné podmínky zvládnou nějak administrativně „uhrát“, čeká tvrdý střet s realitou. Zejména pokud by měli prokázat, že se nedopouští mzdové diskriminace žen, tedy takzvaný gender pay gap. „Bez řízeného systému odměňování nelze prokázat, že mzdy jsou transparentně nastaveny, i kdyby skutečně byly. Je to jako říct daňové kontrole, že daně platím poctivě, ale účetnictví si nevedu, protože jedu podle citu,“ říká s nadsázkou Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.

Firmy nevědí, jak o rozdílech ve mzdách srozumitelně komunikovat se zaměstnanci

Průzkum Comp&Ben Asociace dále odhalil, že výzvou pro zaměstnavatele je nejen samotné nastavení systému odměňování, ale i to, jak rozdíly ve mzdách zaměstnancům vysvětlit. Právě požadovaná transparentnost naráží na interní bariéry: nedostatečnou edukaci zaměstnanců, zmatek v terminologii, nedůvěru i zažité zvyklosti.

Co považují zaměstnavatelé za největší výzvy:

  • 82 % firem označuje za výzvu zveřejňování informací zaměstnancům
  • 78 % vidí problém v porovnávání zaměstnanců podle objektivních kritérií
  • 69 % se potýká s komunikací o mzdách a pravidlech odměňování

Podle odborníků na odměňování by transparentnost neměla být důvodem k obavám. „Moderní odměňovací systémy dokážou transparentně a srozumitelně určit výši mzdy. Zavedení řízeného odměňování by proto firmy měly vnímat jako příležitost, jak zlepšit vztahy se zaměstnanci, lépe řídit mzdové náklady a vyhnout se jejich přeplácení nebo naopak podhodnocení,“ uklidňuje Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.

Obávají se také právních rizik, zejména sporů se zaměstnanci. Zatímco ve firmách do 1000 zaměstnanců považuje možné žaloby za problém 16 % respondentů, ve velkých firmách je to více než dvojnásobek – 36 %. „Jednak zřejmě kvůli většímu počtu zaměstnanců, jednak i proto, že je složitější nastavit ve velké firmě odměňování tak, aby bylo rovné vůči všem zaměstnancům. Navíc pravidla musí být nejen dobře nastavená, ale také srozumitelná a zřetelně zaměstnancům komunikovaná, aby se tím snižovalo riziko, že je budou zaměstnavatelé muset obhajovat před soudy,“ vysvětluje David Borovec, člen asociace a partner advokátní kanceláře Borovec Legal.

Byrokratická smršť: chybějí informace, lidé a všechno je složité

Zaměstnavatelé přípravu na směrnici často odkládají ne proto, že by ji považovali za nepodstatnou, ale protože se v ní neorientují: nemají potřebné informace ani personální kapacity. Navíc čelí i jiným legislativním tlakům, a tak směrnici často odsouvají „na později“, a to i za cenu rostoucího rizika.

Co zaměstnavatelům chybí v oblasti odměňování:

  • 29 % firem nemá specialisty na odměňování a odměňování řeší přes HR generalisty
  • 13 % nemá pro odměňování vůbec žádné dedikované zdroje
  • 62 % postrádá dostatek informací – 56 % by jich potřebovalo více a 6 % je nemá vůbec. 

Nejde totiž jen o drobné úpravy mzdové agendy. „Pro mnoho firem to znamená zcela přepracovat popisy pracovních pozic, mzdové politiky i způsob, jak se o odměňování komunikuje. A to navíc v době, kdy ještě nejsou známy detaily transpozice EU směrnice o transparentním odměňování do české legislativy,“ shrnuje Radka Motlová, viceprezidentka Comp&Ben Asociace.

Comp&Ben Asociace se proto aktivně angažuje v iniciativě Byrokratický detox, za kterou stojí Hospodářská komora ČR. Jejím cílem je omezit nadměrnou administrativní zátěž, zjednodušit právní prostředí a nastavit pravidla, která budou transparentní a zároveň zvládnutelná v praxi.

„Nabízíme praktickou pomoc, aby je byrokracie z Bruselu nepřeválcovala a měla i nějakou přidanou hodnotu. Zavádění systému odměňování totiž nemusí dělat jen kvůli směrnici, ale především pro lepší řízení mzdových nákladů a srozumitelnější komunikaci se zaměstnanci,“ uzavírá Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.

INFOBOX: Podle průzkumu Comp&Ben Asociace bude většina firem muset kvůli nové směrnici výrazně zasáhnout do svých HR procesů. Až 45 % firem musí zcela nově vytvořit metodiku pro výpočet rozdílů v odměňování mužů a žen, protože žádný systém dosud nemají. Dalších 53 % bude muset aktualizovat popisy pracovních pozic, aby bylo možné mzdy obhájit a porovnávat podle objektivních kritérií. Pouze v oblasti benefitů si firmy věří – 70 % uvádí, že jejich strategie a systém benefitů zůstane beze změny. To ale může naznačovat, že právě benefity jsou často opomíjenou a málo kontrolovanou složkou odměňování, která nemusí být v praxi nastavena tak transparentně, jak se na první pohled zdá.

 

Zdroj: https://www.compenben.eu/

 

 

