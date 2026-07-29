638 000 zásilek a bezkonkurenční technologie – výsledek 14leté specializace

Vlastní produkty jako výsledek specializace
Aplikace posta.mojesidlo.cz umožňuje online evidenci pošty 24/7 s expresním skenováním do 15 minut během pracovní doby – plnohodnotnou alternativu k této aplikaci nenabízí na českém trhu žádný jiný poskytovatel. ListoBOX – první a jediný plně digitální výdejní box pro virtuální sídla v regionu – umožňuje vyzvednutí zásilek NONSTOP 24/7 bez nutnosti návštěvy pobočky.
Automatizace kterou konkurence nenabízí
Souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem sídla generuje skupina automaticky do 5 minut od zaznamenání úhrady – jde o funkci, kterou ostatní poskytovatelé na trhu standardně nezajišťují. Za poslední rok bylo tímto způsobem vygenerováno 4184 souhlasů na českém trhu. Zákazník tak získá veškeré podklady pro zápis do obchodního rejstříku bez jakékoliv manuální interakce.
Ověřený model z největšího trhu v regionu
MojeSidlo.cz provozuje tři pražské adresy s virtuální adresou od 49 Kč měsíčně. Skupinu tvoří spolu s MojeSidlo.sk – největším poskytovatelem virtuálních sídel na Slovensku s více než 20.000 aktivními zákazníky k červenci 2026. Stejná hloubka specializace a technologického zázemí, kterou skupina budovala 14 let na slovenském trhu, je nyní dostupná i českým podnikatelům.
Zdroj: MojeSidlo.cz