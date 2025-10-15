66. MSV byl ve znamení transformace průmyslu

Letošní veletrh se konal v době, kdy tradiční průmyslové obory procházejí klíčovou proměnou a otevírají prostor pro nové příležitosti. „Digitalizace, automatizace, umělá inteligence, energetická transformace – to všechno jsou témata, která zásadně proměňují podobu průmyslu a spolu s ním i naše každodenní životy. Ale i při veškerém technologickém pokroku zůstává jedno neměnné. To nejdůležitější se rodí z lidské spolupráce. Technologie jsou jen nástroj, ale hybatelem změny jsme vždy my sami, a proto je MSV tak jedinečný. V jeho jádru nestojí stroje, ale lidé, kteří tvoří, vymýšlejí, riskují a investují,“ zhodnotil úlohu letošního ročníku generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.
Veletrh se navíc konal v době obměny politické reprezentace, následující po parlamentních volbách, a jeho průběh jasně potvrdil, že MSV je událostí, která stojí nad aktuální politickou debatou: „Jde o platformu pro inovace, spolupráci a hledání řešení, která posouvají český průmysl kupředu. Jsem velmi vděčný za to, že si všichni bez ohledu na politické postoje uvědomujeme, jak zásadní roli MSV hraje pro prosperitu naší země,“ shrnul Kubata.
Rozhovor s generálním ředitelem Veletrhů Brno Janem Kubatou si můžete pustit ZDE.
Dialog o budoucnosti českého průmyslu
První den se tradičně nesl ve znamení setkávání klíčových osobností českého průmyslu, včetně představitelů politické reprezentace, zástupců svazů, asociací a komor. Mezi hosty nechyběli předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karel Havlíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj nebo prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Uskutečnil se také Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který zaúkoloval budoucí vládu. Mezi hosty usedl prezident České republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová. Raritou byla aktivní účast představitelů resortu průmyslu a obchodu jak z končící, tak z nastupující vlády.
Důležitým tématem letošního MSV byla energetika. Na výstavišti se konalo historicky první fórum nového Svazu energetiky ČR. Hlavním tématem byla transformace české energetiky, resp. její přechod na více udržitelnou a nízkoemisní úroveň takovým způsobem, aby se zároveň zamezilo překotnému vývoji a byla kontinuálně zajištěna stabilita, jistota a bezpečnost dodávek energií. Za energetiku mezi účastníky panelových diskuzí nechyběly ČEZ, EPH, Sev.en, innogy, Pražská plynárenská, ČEPS, Veolia Energie ČR či E.ON. Průmyslovou část reprezentovaly Třinecké železárny, Wienerberger, Siemens Energy a Doosan Škoda Power. Všechny firmy byly zastoupeny na nejvyšší úrovni, zejména generálními řediteli.
Mezinárodní rozměr veletrhu
Letošního ročníku se zúčastnily vystavující firmy a obchodní delegace ze 40 států celého světa. Oficiální expozici zaštítěnou vládou nebo proexportní institucí zde otevřelo 10 zemí: Slovensko, Rakousko, Francie, Polsko, Maďarsko, Čína, Indie, Uzbekistán, Ukrajina a Japonsko. Zvláštní zmínku si zaslouží zájem ze strany USA. Na veletrh přicestovala delegace z amerického státu Georgia, který měl na veletrhu i stánek pro networking se zástupci státní i místní samosprávy. V delegaci nechyběli experti z oblasti podpory vstupu na americký trh, podnikání v USA i rozvoje technologií.
Neméně významná byla návštěva z Jižní Koreje. Delegace zahrnovala 15 nákupčích a v rámci návštěvy organizované CzechTrade bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi společností Veletrhy Brno a korejskou proimportní institucí KOIMA (Korea Importers Association). Z dalších aktivit CzechTrade je třeba zmínit tradiční Meeting Point – konzultační setkání s dvaceti řediteli jeho zahraničních kanceláří, stejně jako bohatý doprovodný program podporující český export.
Česká národní expozice s novou vizuální identitou
Stalo se již tradicí, že nabídka státu směrem k podnikatelům je na MSV sdružena na jednom místě. Česká národní expozice na 66. ročníku MSV byla společnou prezentací 13 státních institucí pod vedením ministerstva průmyslu a obchodu a sloužila jako komplexní platforma pro podporu českých podnikatelů a exportérů. Na jednom místě našli informace o všech formách podpory od vývoje produktů přes jejich certifikaci až po cestu na zahraniční trhy. Poprvé byla tato expozice prezentována s motivem jednotného vizuálního stylu ústředních orgánů státní správy České republiky.
Významnou součástí České národní expozice bylo představení úspěšných příkladů českých inovací a technologického pokroku, které mohou inspirovat další rozvoj průmyslu. K vidění zde byly ukázky aplikace 5G sítí a vodíkových technologií nebo model dostavby JE Dukovany. V sousedství České národní expozice pokračoval úspěšný projekt Contact Ukraine, který propojuje české a ukrajinské firmy.
Klíčové trendy na jednom místě, fokus na obranný průmysl
Vedle expozic jednotlivých vystavovatelů proběhlo několik projektů, které návštěvníky seznamovaly s novými trendy ucelenou formou. Již zavedený projekt Digitální továrna 2.0, připravovaný společně s Národním centrem Průmyslu 4.0, měl nový interaktivní koncept a zaměřil se na možnosti využití umělé inteligence v průmyslu. Inovativní formou se prezentovala také robotika, a to v tematické expozici ROBOTY 2025. A nechyběl ani 3D tisk, tentokrát v podobě specializované výstavy 3D EXPO.
Velmi úspěšná byla klíčová doprovodná akce letošního ročníku – manažerský summit DefenCEO konaný pod záštitou Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Svazu strojírenské technologie, který přivedl na jedno místo manažery firem jak ze strojírenského, tak z obranného sektoru. „Vyprodali jsme Rotundu, když jsme včetně přednášejících měli celkem 478 registrovaných účastníků. Zajímavá byla i jejich skladba, která potvrdila ono CEO v názvu – byla tam 74 procenta generálních ředitelů, CEO a jednatelů,“ zhodnotil summit jeho pořadatel Jan Homola.
Pestřejší doprovodný program a nová ocenění
Velký zájem byl také o mezinárodní veletrh Transport a Logistika, který jednou za dva roky souběžně s MSV představuje trendy v dopravě a logistice. Jeho součástí byla i tematická expozice Packaging Live, která návštěvníkům představila svět obalů v praxi – od návrhu a potisku přes plnění až po finální expozici. Letos zde bylo hlavním tématem kvalitní ink-jetové značení. K nejvýznamnějším doprovodným akcím ročníku patřil tradiční matchmakingový projekt Kontakt-Kontrakt, který po celou dobu veletrhu zprostředkovával jednání obchodních partnerů.
Netradiční průběh měl letošní zahajovací večer veletrhu. V jeho první části byly předány dvě ceny. Zcela poprvé byla v rámci MSV udělena Cena generálního ředitele. Převzal ji Thomas Alijew, majitel švýcarské společnosti Alfleth Engineering AG, za nepřetržitou účast na padesáti posledních ročnících MSV. Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství následně obdržel prof. Ing. František Pochylý, CSc., FEng., který stojí za vývojem nového typu tzv. vírové turbíny, významně přispívající k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V druhé části večera byla slavnostně předána ocenění v soutěži Manažer roku, kterou již přes 30 let vyhlašuje Česká manažerská asociace.
Po úspěšné loňské premiéře se na MSV znovu udělovaly také Ceny za průmyslový design, které jsou určené českým firmám za propojení inovace, funkčnosti a estetiky v designu průmyslových výrobků. Vítězem druhého ročníku se stala společnost HOUFEK s bruskou na kov MAXX 5, druhé místo získala firma WAKEMASTER s přídavným zařízením MTaxis a třetí příčku obsadila společnost POLAK CZ se skříní GRABit. Navíc se na MSV premiérově otevřelo poradenské centrum Design Lounge zaštítěné Design Centrem CzechTrade.