66 % žen hledá informace o zdraví online: NZIP spouští Průvodce zdravím žen

Ženy často pečují o zdraví celé rodiny. Informace přitom hledají po kouscích, na diskuzních fórech a u anonymních autorů. Nový průvodce nabízí jasný vstup: stačí kliknout na životní situaci a čtenářka se dostane rovnou k přehledu. Pro sebe, pro dceru, maminku i partnerku.
Pět kapitol podle životních etap:
- První krůčky k ženskosti: menstruace a cyklus, menstruační pomůcky, první návštěva gynekologa a očkování proti HPV.
- Moje zdraví pod kontrolou: gynekologické prohlídky, mamografie, screening děložního čípku a HPV test, samovyšetření prsu a očkování dospělých.
- Když tělo vysílá signály: bolestivá menstruace, endometrióza, PCOS, infekce, bolest při sexu i nádory prsu a ženských pohlavních orgánů.
- Proměny v čase (přechod): návaly, nespavost, výkyvy nálad, hormonální léčba a péče o kosti a srdce.
- Zralá a v kondici: screeningy po padesátce, prevence osteoporózy, výživa a pohyb.
Kapitoly nabízejí vybrané články, kvízy pro ověření znalostí a čísla a zajímavosti z dat. Průvodce doplňuje přehled Ženy v číslech: šestnáct údajů o zdraví žen v Česku, každý s odkazem na ověřený zdroj.
Čtenářky v průvodci najdou také devět pacientských organizací, například Amelie, Bellis, ENDOTalks nebo ONKO Unie. Nabízejí podporu, sdílenou zkušenost a pochopení v situacích, kdy žena na nemoc není sama. Průvodce dále odkazuje na další důvěryhodné zdroje, například Loono, Centrum Anabell, Českou alzheimerovskou společnost nebo web Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla cervix.cz, který připravují odborníci Národního screeningového centra ÚZIS ČR. Všechny odkazy jsou přehledně na jednom místě přímo v průvodci.
„Znát své tělo zní jako samozřejmost. Ale není. Většina z nás se to učí za pochodu, mezi ordinacemi, radami kamarádek a nočním vyhledáváním na internetu. Chtěli jsme, aby ženy našly všechno podstatné na jednom místě, srozumitelně a ověřeně. Průvodce je tu pro ženy, otevřený je ale všem,“ říká autorka průvodce Klára Bouzková, vedoucí redakce NZIP, ÚZIS ČR.
Říjen v růžové připomíná, že včasný záchyt zachraňuje životy. V roce 2024 nově onemocnělo rakovinou prsu 8717 žen (SVOD). Přesto 40 % žen ve věku 45 až 69 let nechodí na mamografický screening (ÚZIS, 2024). Na screeningovou mamografii mají ženy od 45 let nárok jednou za dva roky a hradí ji zdravotní pojišťovna. Průvodce vysvětluje, na jaké preventivní prohlídky mají ženy nárok v jednotlivých věkových obdobích a které příznaky nepodceňovat. Odkazuje také na mamo.cz, oficiální web Národního programu screeningu karcinomu prsu, kde ženy najdou podrobnosti o vyšetření i mapu screeningových center.
„Průvodce jsem měla možnost připomínkovat už ve fázi jeho vzniku a považuji ho za velmi povedený počin. Ženy v něm najdou srozumitelně vysvětlené, na jakou prevenci mají nárok a proč se jim vyplatí ji využít. To bude důležité i v příštím roce, kdy Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve screeningových programech pro ženy. Úspěch každé takové změny stojí na tom, jak dobře ji dokážeme vysvětlit,“ říká Markéta Foldyna Hellová, vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví ČR.
Průvodce zdravím žen je dostupný zdarma na nzip.cz/zdravi-zen. Rozšiřuje řadu Průvodců zdravím na nzip.cz/pruvodci, kde čtenáři najdou například průvodce preventivními prohlídkami, duševním zdravím nebo zdravým stárnutím.
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Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59475.