7. čínsko-středoevropské fórum malých a středních podniků v Cchang-čou otevírá nové příležitosti ke spolupráci

V rámci fóra byl zveřejněn plán provincie Che-pej na společné budování ekosystému služeb umělé inteligence v rámci iniciativy „Wan-fan Jün-chaj", Opatření provincie Che-pej na podporu OPC při posilování kvalitního rozvoje průmyslových klastrů, plán na posílení spolupráce „Che-pejské zboží na cestě do světa" se středoevropskými a východoevropskými zeměmi a strategický rámec pro logistickou spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Byla slavnostně otevřena Obchodní komora města Cchang-čou pro hospodářskou a obchodní spolupráci se střední a východní Evropou, byla zahájena iniciativa na podporu spolupráce malých a středních podniků mezi městem Cchang-čou a zeměmi střední a východní Evropy a byl oznámen partnerský program města Cchang-čou.
Součástí fóra bylo osm paralelních akcí, včetně konference pro přeshraniční navazování kontaktů mezi malými a středními podniky Číny a zemí střední a východní Evropy,konference o navazování kontaktů s názvem „Hebei Goods Going Global • AI Sets Sail“ a setkání zaměřených na energetická zařízení, bezuhlíkovou energii a výrobu zařízení v Cchang-čou a zemích střední a východní Evropy. Tyto akce přinesly konkrétní obchodní příležitosti.
Olivier Salzgeber, viceprezident společnosti Cargill Asia Pacific, uvedl, že mu fórum pomohlo seznámit se s potenciálními partnery. Byl ohromen cirkulárním modelem rozvoje města Cchang-čou v oblasti zelené chemie a jeho pokrokem v digitální transformaci založené na umělé inteligenci. Společnost Cargill investovala přibližně 500 milionů USD do prvních dvou fází projektu Che-pej Ťia-chao – obiloviny a olejniny v přístavu Chuang-chua. Salzgeber uvedl, že poloha přístavu a pozemní i námořní dopravní spojení pomáhají snižovat logistické náklady a společnost plánuje dále rozvíjet svou přítomnost v Cchang-čou.
Wang Yunhong, prezident společnosti IBIH Aerogel, uvedl, že konference zaměřená na navazování obchodních kontaktů vyjasnila společnosti cestu na trhy střední a východní Evropy a umožnila přímé jednání s podniky z tohoto regionu. Yan Chaoyi, generální ředitel společnosti Czech-Sino Shark (Cangzhou) Aircraft Manufacturing, řekl, že fórum poskytlo platformu k představení projektu společnosti a k získávání mezinárodních zakázek a technické spolupráce.
V roce 2027 oslaví spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy (CEEC) své 15. výročí. Li Jian, generální ředitel odboru pro evropské záležitosti čínského ministerstva zahraničních věcí, uvedl, že Čína je připravena spolupracovat se zeměmi v tomto regionu na posílení spolupráce, podpoře společného rozvoje a vzájemně prospěšných výsledků a na obohacení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU.
Zdroj: Xinhuanet
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59919.