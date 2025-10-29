7 z 10 českých rodičů se považuje za zastánce ochrany životního prostředí, i přesto s dětmi téma neprobírají a spoléhají na školu

Inspirace v oblasti ochrany životního prostředí je obousměrná, více než polovina českých rodičů přiznává, že je jejich děti někdy motivují k zodpovědnějšímu chování. Nejčastěji se to týká třídění odpadu, které zmínily téměř dvě třetiny rodičů. Necelá třetina pak uvedla, že je děti učí osvojovat si návyky vedoucí k úspoře vody, a přibližně čtvrtina čerpá inspiraci v oblasti nakupování, od dětí se například dozvídají o možnostech swapů či nákupů z druhé ruky. Podpora zdravých návyků a udržitelného myšlení u dětí je hlavním cílem projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti od společnosti epet.
„Náš primární záměr je ukázat dětem i jejich rodičům, že šanci změnit svět má úplně každý, klíčový je alespoň ten kousek, který máme nejblíž. Za sebou už máme nultý ročník soutěže a vítězný projekt je skvělým příkladem toho, že i zdánlivě malé kroky mohou vést k dlouhodobým a viditelným výsledkům. Žáci komunitní školy Zeppelin – Létající archa vyhráli s projektem pěstování rostlin, které užívají k přípravě svačin. Projekt řešili komplexně. Řešili kompostování, využití dešťové vody, a taky prostřednictvím solárních panelů kapkové zavlažování v nepřítomnosti, přičemž příprava nebyla jenom faktická, ale i teoretická, kde si k přípravní části přizvali odborníka, aby se projektu zhostili komplexně,“ byly jsme nadšení, dodává k výsledkům nultého ročníku Monika Ryczko, marketingová manažerka společnosti epet, která letos oslaví 20 let na českém trhu a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.
Pro ochranu planety platí: Čím dříve tím lépe
Více než 95 % rodičů se shoduje na tom, že by rodina měla jít dětem příkladem v udržitelném chování. Alespoň jednou týdně však toto téma doma otevírá necelá pětina českých rodin, vyplývá to z průzkumu společnosti epet.Rodiče v otázce environmentální výchovy často spoléhají na školu, kterou většina vnímá jako hlavní zdroj informací. Tři čtvrtiny rodičů se shodují, že environmentální výchova by měla být součástí povinné školní výuky ročníků. 6 z 10 rodičů pak považuje za vhodné seznamovat děti s tímto tématem již v mateřské škole, nejpozději však na prvním stupni základní školy (27 %).
Slova zástupců pedagogů tento názor jen podporují: „Považuji za velmi důležité budovat vztah dětí k životnímu prostředí od útlého věku. My děti učíme na reálných situacích například co se děje s jablky, která spadnou ze stromu, nebo jak funguje kompost. Pokud rodiče podporují environmentální návyky od malička, dítě je přijímá zcela přirozeně. Dle mého názoru lze začít třeba už u dvouletých dětí," říká Dagmar Dubnická, učitelka z mateřské školy Horní Libeč.
Udržitelnost jako každodenní praxe
Rodiče se shodují, že při vzdělávání dětí v ochraně životního prostředí je klíčová praxe. Více než tři čtvrtiny dotazovaných rodičů uvedly, že environmentální výchova by měla být především praktická. Školní realita však jejich hlavní požadavek neodráží, více než polovina rodičů označuje současnou environmentální výchovu na školách pouze za teoretickou. Podle rodičů by si děti měly v rámci environmentální výchovy kromě praktických projektů také osvojovat každodenní udržitelné návyky, jako je správné třídění odpadu nebo úspora energií (61 %), posilovat pozitivní vztah k přírodě a okolí (43 %) či získávat znalosti v oblasti ekologie a klimatu (42 %).
Kromě apelu na praktické příklady udržitelného chování rodiče vyzdvihují i důležitost role učitelů jako osobních vzorů v oblasti ekologie, 42 % rodičů tomu přikládá nejvyšší stupeň důležitosti. „Děti se učí především pozorováním a nasávají svět kolem sebe jako houby, proto je velmi důležité, aby jim šli příkladem nejen rodiče, ale i učitelé ve škole. Klíčové je, aby tato snaha vycházela z každého jedince a byla autentická. Děti totiž velmi dobře vnímají, když je chování dospělých upřímné. Právě autentický příklad učitele posiluje u dětí přirozenou motivaci k udržitelnému chování a pomáhá propojit školní zkušenosti s rodinným prostředím, díky čemuž se environmentální hodnoty stávají součástí každodenního života“, doplňuje za zástupce základních škol, Andrea Tláskalová, učitelka na 1. stupni ZŠ Zbiroh.
S posílením environmentálního smýšlení u dětí pomáhá rovněž projekt Objevitelé udržitelné budoucnosti, za kterým stojí společnost epet ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA. Jedná se o celorepublikovou soutěž pro žáky 1. stupně základních škol, jejímž cílem je na základě praktických příkladů děti seznámit s tím, jak je možné každodenně a jednoduše přispívat k ochraně životního prostředí. Do příštího ročníku se mohou školy začít hlásit od října na webu zde.
O projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti
Objevitelé udržitelné budoucnosti je celorepubliková výzva pro žáky 1. stupně základních škol, kterou organizuje společnost epet pod odbornou garancí vzdělávacího centra TEREZA. Cílem projektu je podporovat zdravé návyky a udržitelné myšlení prostřednictvím reálných, menších zásahů v dětem dobře známém školním prostředí. Podávat přihlášky do příštího ročníku projektu je možné od října 2025. Více informací o projektu naleznete na webu zde: Objevitelé udržitelné budoucnosti
O společnosti epet
Společnost epet je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 170 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
