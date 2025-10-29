7 z 10 českých rodičů se považuje za zastánce ochrany životního prostředí, i přesto s dětmi téma neprobírají a spoléhají na školu

Autor:
  10:41
Praha 29. října 2025 (PROTEXT) - Čeští školáci nejčastěji čerpají informace v oblasti udržitelnosti ve škole, činí tak téměř dvě třetiny, na druhém místě se umístil internet a média, které však jako primární zdroj využívá pouze 16 % dětí, vyplývá to z průzkumu společnosti epet, která jej zrealizovala prostřednictvím agentury Ipsos. I přestože se téměř polovina českých rodičů domnívá, že škola a rodina by měly mít rovnocennou odpovědnost za budování udržitelného chování u dětí, v praxi často spoléhají na školu. Více než 45 % rodičů s dětmi otevírá udržitelná témata maximálně jednou za měsíc. Se šířením povědomí o ekologických aktivitách na základních školách pomáhá projekt Objevitelé udržitelné budoucnosti, za kterým stojí právě společnost epet, s cílem podpořit růst energetické gramotnosti.

Inspirace v oblasti ochrany životního prostředí je obousměrná, více než polovina českých rodičů přiznává, že je jejich děti někdy motivují k zodpovědnějšímu chování. Nejčastěji se to týká třídění odpadu, které zmínily téměř dvě třetiny rodičů. Necelá třetina pak uvedla, že je děti učí osvojovat si návyky vedoucí k úspoře vody, a přibližně čtvrtina čerpá inspiraci v oblasti nakupování, od dětí se například dozvídají o možnostech swapů či nákupů z druhé ruky. Podpora zdravých návyků a udržitelného myšlení u dětí je hlavním cílem projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti od společnosti epet.

„Náš primární záměr je ukázat dětem i jejich rodičům, že šanci změnit svět má úplně každý, klíčový je alespoň ten kousek, který máme nejblíž. Za sebou už máme nultý ročník soutěže a vítězný projekt je skvělým příkladem toho, že i zdánlivě malé kroky mohou vést k dlouhodobým a viditelným výsledkům. Žáci komunitní školy Zeppelin – Létající archa vyhráli s projektem pěstování rostlin, které užívají k přípravě svačin. Projekt řešili komplexně. Řešili kompostování, využití dešťové vody, a taky prostřednictvím solárních panelů kapkové zavlažování v nepřítomnosti, přičemž příprava nebyla jenom faktická, ale i teoretická, kde si k přípravní části přizvali odborníka, aby se projektu zhostili komplexně,“ byly jsme nadšení, dodává k výsledkům nultého ročníku Monika Ryczko, marketingová manažerka společnosti epet, která letos oslaví 20 let na českém trhu a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.

Pro ochranu planety platí: Čím dříve tím lépe

Více než 95 % rodičů se shoduje na tom, že by rodina měla jít dětem příkladem v udržitelném chování. Alespoň jednou týdně však toto téma doma otevírá necelá pětina českých rodin, vyplývá to z průzkumu společnosti epet.Rodiče v otázce environmentální výchovy často spoléhají na školu, kterou většina vnímá jako hlavní zdroj informací. Tři čtvrtiny rodičů se shodují, že environmentální výchova by měla být součástí povinné školní výuky ročníků. 6 z 10 rodičů pak považuje za vhodné seznamovat děti s tímto tématem již v mateřské škole, nejpozději však na prvním stupni základní školy (27 %).

Slova zástupců pedagogů tento názor jen podporují: „Považuji za velmi důležité budovat vztah dětí k životnímu prostředí od útlého věku. My děti učíme na reálných situacích například co se děje s jablky, která spadnou ze stromu, nebo jak funguje kompost. Pokud rodiče podporují environmentální návyky od malička, dítě je přijímá zcela přirozeně. Dle mého názoru lze začít třeba už u dvouletých dětí," říká Dagmar Dubnická, učitelka z mateřské školy Horní Libeč.

Udržitelnost jako každodenní praxe

Rodiče se shodují, že při vzdělávání dětí v ochraně životního prostředí je klíčová praxe. Více než tři čtvrtiny dotazovaných rodičů uvedly, že environmentální výchova by měla být především praktická. Školní realita však jejich hlavní požadavek neodráží, více než polovina rodičů označuje současnou environmentální výchovu na školách pouze za teoretickou. Podle rodičů by si děti měly v rámci environmentální výchovy kromě praktických projektů také osvojovat každodenní udržitelné návyky, jako je správné třídění odpadu nebo úspora energií (61 %), posilovat pozitivní vztah k přírodě a okolí (43 %) či získávat znalosti v oblasti ekologie a klimatu (42 %).

Kromě apelu na praktické příklady udržitelného chování rodiče vyzdvihují i důležitost role učitelů jako osobních vzorů v oblasti ekologie, 42 % rodičů tomu přikládá nejvyšší stupeň důležitosti. „Děti se učí především pozorováním a nasávají svět kolem sebe jako houby, proto je velmi důležité, aby jim šli příkladem nejen rodiče, ale i učitelé ve škole. Klíčové je, aby tato snaha vycházela z každého jedince a byla autentická. Děti totiž velmi dobře vnímají, když je chování dospělých upřímné. Právě autentický příklad učitele posiluje u dětí přirozenou motivaci k udržitelnému chování a pomáhá propojit školní zkušenosti s rodinným prostředím, díky čemuž se environmentální hodnoty stávají součástí každodenního života“, doplňuje za zástupce základních škol, Andrea Tláskalová, učitelka na 1. stupni ZŠ Zbiroh.

S posílením environmentálního smýšlení u dětí pomáhá rovněž projekt Objevitelé udržitelné budoucnosti, za kterým stojí společnost epet ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA. Jedná se o celorepublikovou soutěž pro žáky 1. stupně základních škol, jejímž cílem je na základě praktických příkladů děti seznámit s tím, jak je možné každodenně a jednoduše přispívat k ochraně životního prostředí. Do příštího ročníku se mohou školy začít hlásit od října na webu zde.

O projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti

Objevitelé udržitelné budoucnosti je celorepubliková výzva pro žáky 1. stupně základních škol, kterou organizuje společnost epet pod odbornou garancí vzdělávacího centra TEREZA. Cílem projektu je podporovat zdravé návyky a udržitelné myšlení prostřednictvím reálných, menších zásahů v dětem dobře známém školním prostředí. Podávat přihlášky do příštího ročníku projektu je možné od října 2025. Více informací o projektu naleznete na webu zde: Objevitelé udržitelné budoucnosti

 

O společnosti epet

Společnost epet je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 170 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

 

Zdroj: epet

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.