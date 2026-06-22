71 % Čechů si rozmyslí nákup, když nemohou platit kartou, ukazují data FiskalPRO

Autor:
  13:42
Sledovat Metro na Googlu

Praha 22. června 2026 (PROTEXT) - Češi stále častěji opouštějí hotovost a přecházejí na digitální platby. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti FiskalPRO platí hotovostí maximálně jednou týdně již téměř 60 % populace. Více než polovina dotázaných (50,3 %) má u sebe v hotovosti maximálně 500 Kč a 5,1 % populace dokonce u sebe nenosí hotovost vůbec žádnou.

Platební návyky ovlivňuje především věk 
Data potvrzují, že přechod na bezhotovostní styk souvisí zejména s věkem. Ve věkové skupině 18–35 let platí hotovostí „výjimečně nebo téměř nikdy“ 23,4 % respondentů, zatímco u nejstarší skupiny 54–65 let je to pouze 6,3 %. Starší lidé tedy používají hotovost výrazně častěji než mladší.

Nemožnost zaplatit kartou znamená ztrátu obchodu

I přes rostoucí oblibu karet čelí zákazníci stále bariérám v menších provozovnách. Průzkum FiskalPRO dále ukazuje, že nemožnost platit bezhotovostně je pro řadu lidí důvodem k tomu, aby svůj nákup nerealizovali nebo vyhledali konkurenci. Celých 75 % respondentů dnes automaticky očekává možnost platby kartou i u drobných podnikatelů, jako jsou stánky s občerstvením, salony nebo menší provozovny. Více než 80 % dotázaných se domnívá, že nabízet platbu kartou by mělo být dnes již standardem pro každou provozovnu bez ohledu na její velikost. 64 % lidí dokonce kvůli nemožnosti zaplatit kartou neudělalo útratu, a to téměř 40 % z nich plánovalo nakoupit za více než 500 Kč. 

„Data jasně ukazují, že bezhotovostní platba již není benefitem, ale základním očekáváním zákazníka. Pro podnikatele, kteří stále váhají, to znamená reálné riziko ztráty tržeb. Zákazník, který u sebe hotovost nemá, prostě odejde jinam,“ uvádí Lukáš Beňo, Country Sales Manager společnosti FiskalPRO. 

Podnikatelům, kteří chtějí reagovat na měnící se potřeby trhu i připravovanou digitalizaci evidence tržeb (EET 2.0), pomáhá například portál vseoeet.cz, který nabízí přehledné informace a praktické rady, jak na moderní pokladní systémy a digitální provoz.

 

Zdroj: FiskalPRO

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

RSE se zúčastnila podnikatelské mise do Jordánska

23. června 2026  9:03

ASOME: Svobodný gaming bez Windows

23. června 2026

Po Čelákovicích jezdil ozbrojený muž. Policie rozšířila pátrání do dalších měst

V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který...

Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které...

23. června 2026  8:22,  aktualizováno  8:54

Konec hledání v rejstřících. FinStat zdarma zpřístupnil finanční výsledky firem

23. června 2026  8:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfort pro maminky i pro personál. Brodská nemocnice přestaví porodnici

Hlavní budova havlíčkobrodské nemocnice se skládá ze spojovacího travé a sedmi...

Nemocnice v Havlíčkově Brodě výrazně modernizuje prostředí pro své nejmenší pacienty a jejich rodiče. Zkraje července zahájí rekonstrukci porodnice. Spojeno je s tím stěhování oddělení a také několik...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V kampani před volbami budou strany řešit dopravu, bydlení i veřejné plochy

Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024)

Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Redaktor/redaktorka centrální redakce ČTK

23. června 2026  8:38

Kandidát SPD na primátora plánuje tisíce bytů, průjezdnou Prahu nebo podzemní parkoviště

Milan Urban

Nedostatek dostupného bydlení, komplikovaná doprava i rostoucí náklady na život. To vše patří podle kandidáta na pražského primátora za SPD Milana Urbana k největším problémům hlavního města.

23. června 2026  8:14

Češi chtějí na cestách víc než natankovat. Roste zájem o kvalitní jídlo a kávu

23. června 2026  8:04

Skupina SATPO a WOOD & Company představují dlouhodobý projekt revitalizace a rozvoje městské čtvrti Písnice

23. června 2026  7:56

Podmínkám pro vznik tornád se meteorologové věnují víc než před pěti lety

ilustrační snímek

Atmosférickým podmínkám, v nichž se daří tornádům, se odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) věnují více než před pěti lety. Nicméně jde stále...

23. června 2026  5:40,  aktualizováno  5:40

Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami, které jsou podle radnice v ulicích nelegálně a měly být již dávno odstraněny. Město před ně postavilo neprůhledné...

23. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.