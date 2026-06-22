71 % Čechů si rozmyslí nákup, když nemohou platit kartou, ukazují data FiskalPRO

Platební návyky ovlivňuje především věk
Data potvrzují, že přechod na bezhotovostní styk souvisí zejména s věkem. Ve věkové skupině 18–35 let platí hotovostí „výjimečně nebo téměř nikdy“ 23,4 % respondentů, zatímco u nejstarší skupiny 54–65 let je to pouze 6,3 %. Starší lidé tedy používají hotovost výrazně častěji než mladší.
Nemožnost zaplatit kartou znamená ztrátu obchodu
I přes rostoucí oblibu karet čelí zákazníci stále bariérám v menších provozovnách. Průzkum FiskalPRO dále ukazuje, že nemožnost platit bezhotovostně je pro řadu lidí důvodem k tomu, aby svůj nákup nerealizovali nebo vyhledali konkurenci. Celých 75 % respondentů dnes automaticky očekává možnost platby kartou i u drobných podnikatelů, jako jsou stánky s občerstvením, salony nebo menší provozovny. Více než 80 % dotázaných se domnívá, že nabízet platbu kartou by mělo být dnes již standardem pro každou provozovnu bez ohledu na její velikost. 64 % lidí dokonce kvůli nemožnosti zaplatit kartou neudělalo útratu, a to téměř 40 % z nich plánovalo nakoupit za více než 500 Kč.
„Data jasně ukazují, že bezhotovostní platba již není benefitem, ale základním očekáváním zákazníka. Pro podnikatele, kteří stále váhají, to znamená reálné riziko ztráty tržeb. Zákazník, který u sebe hotovost nemá, prostě odejde jinam,“ uvádí Lukáš Beňo, Country Sales Manager společnosti FiskalPRO.
Podnikatelům, kteří chtějí reagovat na měnící se potřeby trhu i připravovanou digitalizaci evidence tržeb (EET 2.0), pomáhá například portál vseoeet.cz, který nabízí přehledné informace a praktické rady, jak na moderní pokladní systémy a digitální provoz.
Zdroj: FiskalPRO