72 % dospělých Čechů má zkušenost s konopím

V České republice od ledna platí nová legislativa, podle které osoby starší 21 let mohou legálně pěstovat až 3 rostliny konopí. Doma je povoleno přechovávat až 100 gramů sušeného konopí a u sebe lze mít legálně až 25 gramů sušiny. Při této příležitosti firma Konopný Táta z Beskyd, která vyrábí produkty z tzv. měkkého konopí, zadala průzkum na vzorku 1000 respondentů, který ukazuje, jak dnes Češi konopí vnímají.
Podle průzkumu má 72 % Čechů nějakou zkušenost s konopím. Konopí pro zdravotní účely někdy využilo 54 % respondentů. S věkem podíl uživatelů roste, zkušenost má 44 % mladých do 26 let, zatímco mezi lidmi ve věku 54 let a více jde už o 63 %. Nejčastějšími důvody použití výrobků z konopí jsou kožní potíže, to uvedlo 40 % respondentů, u osob starších 54 let převažuje využití při potížích s klouby (26 %).
Nejčastěji saháme po konopné masti
Z hlediska nejčastěji využívaných forem konopí pro zdravotní účely dominuje konopná mast. Tu využilo 73 % Čechů ve věku od 27 let a více. S výrazným odstupem následují konopné kapky, jež vyzkoušelo 11 % respondentů, nejčastěji mladí do 26 let. To, že čím dál více Čechů sahá po konopných produktech, potvrzuje i zakladatel beskydské továrny na konopné produkty Konopný Táta Jiří Nutil: „Dříve platilo, že našimi hlavními zákazníky byli starší lidé, kteří nejčastěji používají konopnou mast na klouby, dnes ale účinky konopí objevují všechny věkové skupiny, protože může pomoci s ekzémy, hojením nebo celkovým zklidněním organismu.“
Když už nic nepomáhá
Pozitivní zkušenost se zdravotním využitím konopí deklaruje většina dotázaných. Určitou pomoc se zdravotním problémem uvedlo 57 % respondentů, spíše pozitivní účinek uvedlo dalších 47 %. Pouze 0,6 % oslovených uvedlo, že jim konopí nepomohlo.
Většina (57 %) těch, kteří konopí využili ke zdravotním účelům, předtím používala přípravky klasické medicíny. To potvrzuje i Jiří Nutil: „To je velmi častý příběh našich zákazníků. Na své obtíže vyzkoušeli kde co, přípravky z konopí zkouší, když už jim nic z tradiční medicíny nepomáhá.“ Konopí by pro zdravotní účely jednoznačně doporučilo 45 % dotázaných, spíše by jej doporučilo 48 %. Odmítavý postoj vyjádřilo jen 0,6 % respondentů.
Konopí jako droga? S věkem tento názor slábne
Mezi Čechy, kteří konopí nikdy nevyzkoušeli, převažuje názor, že konopí je droga, to uvedlo 42 % z nich. Tento názor s rostoucím věkem slábne. Jako bylinu označuje konopí 35 % oslovených a jako lék 18 %, pouze 4 % respondentů ho vnímají jinak. K tomu Jiří Nutil říká: „Rozumím tomu, že lidé bez zkušenosti mohou vnímat konopí jako drogu,“ a vysvětluje: „Většinou je to způsobené tím, že nerozlišují mezi různými typy konopí. My například vyrábíme z tzv. měkkého konopí. To má vysoký podíl účinných látek, ale nemá psychotropní efekt. Toho jsme docílili až po mnoha letech šlechtění.“
Doporučení od lékaře dominuje
Z průzkumu také vyplynulo, že 85 % lidí bez osobní zkušenosti s konopím věří, že je sice droga, ale má zdravotní účinky, pouze 4 % nevěří v jeho zdravotní přínos. V případě zdravotních obtíží by konopí využilo 60 % z nich, 4 % by tuto možnost odmítlo. Klíčovým faktorem pro případné využití je doporučení lékaře (43 %). Pro 35 % oslovených je důležitá možnost legálního využití konopí pro zdravotní účely a 15 % by očekávalo záruku absence psychotropních účinků.
