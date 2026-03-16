72 % dospělých Čechů má zkušenost s konopím

Praha 16. března 2026 (PROTEXT) - Více než dvě třetiny dospělých Čechů mají podle aktuálního průzkumu značky Konopný Táta osobní zkušenost s konopím. Více než polovina respondentů průzkumu uvedla, že někdy využila nějakou formu konopí (masti, kapky apod.) ke zdravotním účelům. Lidé bez osobní zkušenosti s konopím jej nejčastěji vnímají jako drogu, přičemž tento názor s věkem slábne. Tato skupina je však i přes tento postoj většinou ochotna konopí pro zdravotní účely využít, nejčastěji za podmínky, že by jim ho doporučil lékař nebo že by si mohli být jisti, že je jeho užívání zcela legální.

V České republice od ledna platí nová legislativa, podle které osoby starší 21 let mohou legálně pěstovat až 3 rostliny konopí. Doma je povoleno přechovávat až 100 gramů sušeného konopí a u sebe lze mít legálně až 25 gramů sušiny. Při této příležitosti firma Konopný Táta z Beskyd, která vyrábí produkty z tzv. měkkého konopí, zadala průzkum na vzorku 1000 respondentů, který ukazuje, jak dnes Češi konopí vnímají.

Podle průzkumu má 72 % Čechů nějakou zkušenost s konopím. Konopí pro zdravotní účely někdy využilo 54 % respondentů. S věkem podíl uživatelů roste, zkušenost má 44 % mladých do 26 let, zatímco mezi lidmi ve věku 54 let a více jde už o 63 %. Nejčastějšími důvody použití výrobků z konopí jsou kožní potíže, to uvedlo 40 % respondentů, u osob starších 54 let převažuje využití při potížích s klouby (26 %).

Nejčastěji saháme po konopné masti

Z hlediska nejčastěji využívaných forem konopí pro zdravotní účely dominuje konopná mast. Tu využilo 73 % Čechů ve věku od 27 let a více. S výrazným odstupem následují konopné kapky, jež vyzkoušelo 11 % respondentů, nejčastěji mladí do 26 let. To, že čím dál více Čechů sahá po konopných produktech, potvrzuje i zakladatel beskydské továrny na konopné produkty Konopný Táta Jiří Nutil: „Dříve platilo, že našimi hlavními zákazníky byli starší lidé, kteří nejčastěji používají konopnou mast na klouby, dnes ale účinky konopí objevují všechny věkové skupiny, protože může pomoci s ekzémy, hojením nebo celkovým zklidněním organismu.“

Když už nic nepomáhá

Pozitivní zkušenost se zdravotním využitím konopí deklaruje většina dotázaných. Určitou pomoc se zdravotním problémem uvedlo 57 % respondentů, spíše pozitivní účinek uvedlo dalších 47 %. Pouze 0,6 % oslovených uvedlo, že jim konopí nepomohlo.

Většina (57 %) těch, kteří konopí využili ke zdravotním účelům, předtím používala přípravky klasické medicíny. To potvrzuje i Jiří Nutil: „To je velmi častý příběh našich zákazníků. Na své obtíže vyzkoušeli kde co, přípravky z konopí zkouší, když už jim nic z tradiční medicíny nepomáhá.“ Konopí by pro zdravotní účely jednoznačně doporučilo 45 % dotázaných, spíše by jej doporučilo 48 %. Odmítavý postoj vyjádřilo jen 0,6 % respondentů.

Konopí jako droga? S věkem tento názor slábne

Mezi Čechy, kteří konopí nikdy nevyzkoušeli, převažuje názor, že konopí je droga, to uvedlo 42 % z nich. Tento názor s rostoucím věkem slábne. Jako bylinu označuje konopí 35 % oslovených a jako lék 18 %, pouze 4 % respondentů ho vnímají jinak. K tomu Jiří Nutil říká: „Rozumím tomu, že lidé bez zkušenosti mohou vnímat konopí jako drogu,“ a vysvětluje: „Většinou je to způsobené tím, že nerozlišují mezi různými typy konopí. My například vyrábíme z tzv. měkkého konopí. To má vysoký podíl účinných látek, ale nemá psychotropní efekt. Toho jsme docílili až po mnoha letech šlechtění.“

Doporučení od lékaře dominuje

Z průzkumu také vyplynulo, že 85 % lidí bez osobní zkušenosti s konopím věří, že je sice droga, ale má zdravotní účinky, pouze 4 % nevěří v jeho zdravotní přínos. V případě zdravotních obtíží by konopí využilo 60 % z nich, 4 % by tuto možnost odmítlo. Klíčovým faktorem pro případné využití je doporučení lékaře (43 %). Pro 35 % oslovených je důležitá možnost legálního využití konopí pro zdravotní účely a 15 % by očekávalo záruku absence psychotropních účinků.

 

Zdroj: Konopnytata.cz

 

