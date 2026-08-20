9. ročník byznysové konference CULTURE ROCKS bude pod širým nebem

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  13:59
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Praha 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Byznysová konference Culture Rocks se po pauze vrací v nové podobě. Místo klasického konferenčního sálu nabídne 17. září festivalový den u jezera (jezero.ooo) v rámci areálu Prague City Golf v pražských Lipencích. Organizátoři slibují přednášky, hudbu, sport, workshopy, soundhealing i prostor pro rodiny s dětmi. Hlavním tématem letošního ročníku bude nejistota a otázka, jak fungovat a podnikat ve světě, který se mění rychleji, než jsme schopni kontrolovat.

Letošní Culture Rocks dostalo podtitul Nothing Is Under Control. Organizátoři Cocuma a Jezero.ooo i tak reagují na svět, ve kterém se stále rychleji mění podmínky, ve kterých lidé i firmy fungují.

Jak se nám v takovém světě žije? Jak v něm podnikat? Jak si zachovat nadhled a zdravý rozum? A co dělat s vizí a strategií v situaci, kdy se podmínky mohou změnit prakticky ze dne na den?

Mezi potvrzenými hosty jsou například Daniel Morys, generální ředitel Dopravního podniku Ostrava a autor knihy Detox firmy, Petr Rokůsek, který v BeOak / Javorina proměňuje tradiční nábytkářskou značku ve firmu propojující řemeslo, digitalizaci a AI, Marv Shamma, zakladatel školy FLOW přinášející do Česka skandinávský přístup ke vzdělávání, investor Tomáš Raška ze skupiny Natland, Božena Řežáb, spoluzakladatelka a CEO GAMEE se 120 miliony uživatelů a jedna ze 100 nejvlivnějších žen Česka podle magazínu Forbes, Jan Mašek, spoluzakladatel byznysové sítě Red Button, nebo Thea Prokop, šéfredaktorka české ELLE.

Akce tak nabídne více než 15 inspirátorů a 10 workshopů v přírodním areálu jezero.ooo, který kromě plochy 120.000 m2 zahrnuje i přírodní jezero 35.000 m2 a zaměřuje se právě na takové eventy či teambuildingové akce. Připravena je také krytá varianta pro případ nepřízně počasí.

Nejde přitom jen o samotný obsah přednášek. Podle organizátorů je stejně důležitou součástí Culture Rocks prostředí a způsob, jakým se lidé během akce potkávají.

Konference bez konferenčního sálu

Culture Rocks místo klasického scénáře „přednáška – coffee break – přednáška – oběd“ nabídne účastníkům možnost během dne přepínat mezi různými aktivitami.

Vedle přednášek bude možné si zaplavat, zahrát beach volejbal, zapojit se do workshopů nebo si odpočinout u hudby. Chybět nemá ani soundhealing a další aktivity zaměřené na wellbeing.

Jde nám o to prakticky ukázat, že život firem a lidí se může odehrávat v podstatně rozmanitější a svobodnější podobě, než byli dlouho zvyklí,” komentuje pojetí akce Ladislav Trpák, zakladatel Jezero.ooo a společnosti Bayaya, která dominuje českému trhu s glampingovými stavbami.

Mnoho firem přijde a přednáší o wellbeingu do klimatizovaného konferenčního sálu, kde lidé sedí na nepohodlných židlích a mají deset minut přestávku na WC. Na CULTURE ROCKS si můžete dát workshop přírodního wellbeingu s Alešem Miklíkem na břehu jezera nebo soundhealing s Lucií Přibylovou v jurtě,“ říká Petr Skondrojanis z Cocuma.

Součástí konceptu je také možnost přijet s partnerem či partnerkou a dětmi. Organizátoři tak chtějí Culture Rocks posunout od čistě profesní konference k celodennímu zážitku, který mohou sdílet celé týmy i jejich rodiny.

Inspirací je podle organizátorů festivalový způsob fungování, například atmosféra Colours of Ostrava, který propojuje hudbu, obsah, gastronomii, zážitky a setkávání lidí.

Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.culturerocks.cz.

O COCUMA

Cocuma je výběrový job board, který prezentuje společnosti firemní kulturou, podporující spolupráci a respekt. Všechny firmy, které cocuma prezentuje, navštívili lidé z cocuma osobně a profily vznikají na základě autentických výpovědí lidí z konkrétních firem, videa a fotky jsou také v režii cocuma. Mimo to cocuma poskytuje svým klientům obsah a nástroje aby mohli přiblížit svoji kulturu, příběh a přístup v každém pracovním inzerátu.

O Jezero.ooo

Jezero je unikátní prostor pro zážitkovou rekreaci a rozvoj firem u krásného přírodního jezera 25 minut od Prahy. Jednotlivcům přinášíme nové místo pro příměstskou rekreaci, firmám skvělou příležitost pro utřídění vizí, růst a teambuilding. 120 000 m2 prostoru včetně 30.000 m2 přírodního jezera, glampingovým ubytováním, školicím a tréninkovým zázemím, zdravou stravou, outdoorovými aktivitami, hybridními a remote pracovními prostory.

 

Zdroj: Cocuma a Jezero.ooo

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