a&o Hostels otevře v Berlíně největší hostel v Evropě s 2500 lůžky

Autor:
  13:17
Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Společnost a&o Hostels, největší a nejrychleji rostoucí síť hostelů v Evropě, oznamuje akvizici prázdné administrativní budovy o rozloze 31.000 m2 v prestižní lokalitě centra Berlína. Vznikne zde největší hostel v Evropě s 2500 lůžky.

Nemovitost byla zakoupena od společnosti PIMCO Prime Real Estate, která ji spravovala jménem Allianz. Transakce navazuje na investiční program ve výši 500 milionů eur, podpořený společnostmi StepStone Group a Proprium Capital Partners, jež na konci roku 2023 podpořily managementem vedenou akvizici a&o.

V souladu se strategií konverzí stávajících budov využije a&o vlastní developerský tým k realizaci investičního programu ve výši 40 milionů eur. Výsledkem bude vlajkový projekt s přibližně 2 500 lůžky, tedy největší hostel v Evropě.

Nový hostel vznikne na ulici Rudi-Dutschke-Straße v srdci čtvrti Kreuzberg, jedné z nejživějších a turisticky nejatraktivnějších částí Berlína. Projekt nabídne 610 pokojů, z toho 31 % soukromých a 69 % sdílených. V docházkové vzdálenosti se nachází ikonický Checkpoint Charlie, který ročně navštíví přibližně čtyři miliony turistů, stejně jako berlínské hlavní nádraží (cca 15 minut pěšky).

Po dokončení projektu bude mít a&o v Berlíně celkem 8000 lůžek, což dále posílí jeho dominantní postavení na domácím trhu. Stavební povolení již bylo vydáno, generálním dodavatelem byla jmenována společnost ANES Bau. Otevření je plánováno na první čtvrtletí roku 2027.

Hostelový segment patří mezi nejrychleji rostoucí a nejodolnější segmenty komerčních nemovitostí v Evropě. Jeho hodnota by měla do roku 2029 dosáhnout 8,2 miliardy eur, a to díky rostoucímu cestovnímu ruchu, zvyšujícímu se počtu cenově citlivých cestovatelů a technologickým inovacím. Silnou cílovou skupinou jsou zejména generace Z a mileniálové, kteří vyhledávají cenově dostupné a autentické zážitky.

Investiční strategie a&o je založena na konverzi administrativních a hotelových budov, které dosáhly konce své životnosti nebo by jejich modernizace podle současných ESG standardů byla ekonomicky neefektivní. Díky této strategii společnost během posledních 24 měsíců rozšířila svou kapacitu o dalších 11 000 lůžek již provozovaných nebo ve výstavbě.

Berlín patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější evropské destinace. V roce 2024 město přivítalo 13 milionů návštěvníků, což představuje meziroční nárůst o 7,5 %. Počet zahraničních turistů vzrostl o 11,5 % a počet přenocování o 7,3 % oproti roku 2023.

Oliver Winter, zakladatel a CEO a&o Hostels, řekl: „Berlín je symbolem značky a&o. Právě zde jsme před více než 25 lety otevřeli náš první hostel. Toto město nabízí jedinečnou kombinaci historie, kultury, inovací, zeleně i cenové dostupnosti. Díky našemu vlastnímu developerskému týmu vytvoříme moderní a udržitelný hostel, který bude největší v Evropě. Tato investice jasně dokládá naše ambice dále dynamicky růst.“

Philipp Westermann, partner společnosti Proprium Capital Partners, doplnil: „Evropský trh hostelů je stále velmi fragmentovaný, což vytváří významné příležitosti pro další růst. Naše investice reagují mimo jiné na rostoucí problém zastarávání sekundárních kancelářských a hotelových budov."

Josh Cleveland, Head of EMEA ve StepStone Real Estate, uvedl: „Tato transakce potvrzuje naši schopnost realizovat růstovou strategii v jednom z našich klíčových segmentů komerčních nemovitostí a to rychleji, než jsme původně plánovali.“

 

a&o Hostels

Společnost a&o byla založena v roce 2000 Oliverem Winterem a dnes provozuje 44 hostelů s přibližně 30.000 lůžky v 29 městech v 10 evropských zemích. V roce 2025 přivítala rekordních 2,8 milionu hostů a zaznamenala 6,6 milionu přenocování při průměrné obsazenosti 76 %.Více informací najdete na www.aohostels.com a přehled jednotlivých lokalit a&o je k dispozici na www.aohostels.com/en/all-locations/.

 

Zdroj: TMR International s.r.o.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hl. m Prahy (DPP) nejvíce oceňují rychlost,...

5. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Šumavská horská služba letos registruje 600 zásahů, meziročně o stovku víc

ilustrační snímek

Šumavská horská služba v této zimní sezoně registruje šest stovek zásahů. Je to přibližně o stovku více než ve stejném období loni. Meziročně poklesl počet...

5. března 2026  13:14

Sezona lyžování na jihu Moravy končí, podle provozovatelů středisek byla úspěšná

ilustrační snímek

Sezona lyžování v Jihomoravském kraji víkendem zřejmě končí. Ve slunečném a teplém počasí lidé ztrácejí o zimní sporty zájem. Provozovatelé středisek hodnotí...

5. března 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaačtyřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Prodavač z Chomutovska vzal nůž na inspektora.

Prodejce na Chomutovsku při běžné kontrole vytáhl nůž na inspektora. Kriminalisté čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Protože se jednání dopustil se...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Zlínský kraj podpořil iniciativu na záchranu strojírenství v regionu

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje podpořili dotací 600.000 korun iniciativu Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji. Vznikla před dvěma lety jako reakce na nedostatek...

5. března 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Na Vysočině se lyžuje na sedmi kopcích, skiareál Nový Jimramov končí v sobotu

ilustrační snímek

Na Vysočině se v současnosti lyžuje na sedmi kopcích. Skiareál Nový Jimramov na Žďársku ukončí sezonu v sobotu. Provozovatelé zbývajících středisek chtějí...

5. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Karlovy Vary otevřely nové veřejné hřiště za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

Karlovy Vary otevĹ™ely novĂ© veĹ™ejnĂ© hĹ™iĹˇtÄ› za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

V Karlových Varech se dnes veřejnosti i sportovcům otevřelo nové venkovní víceúčelové hřiště. V areálu Mattoni Areny ho u Bauer tréninkové haly dalo vybudovat...

5. března 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velká kontrola obchodů rozdala vysoké pokuty: Každý druhý prodejce loni klamal zákazníka

S Čechy hýbou slevy a akční nabídky, jak nenaletět lákavým akcím?

Více než polovina obchodníků v Česku při poskytování slev porušuje zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která loni odhalila pochybení v 734 z 1432 provedených kontrol. Nejčastěji šlo...

5. března 2026  14:23

Novou budovu brněnského magistrátu navrhne 11 týmů z osmi států

ilustrační snímek

Novou budovu brněnského magistrátu v Benešově ulici chtělo navrhnout 63 zájemců z mnoha zemí. Na základě předložených portfolií vybrala soutěžní porota 11...

5. března 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.