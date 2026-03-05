a&o Hostels otevře v Berlíně největší hostel v Evropě s 2500 lůžky

Nemovitost byla zakoupena od společnosti PIMCO Prime Real Estate, která ji spravovala jménem Allianz. Transakce navazuje na investiční program ve výši 500 milionů eur, podpořený společnostmi StepStone Group a Proprium Capital Partners, jež na konci roku 2023 podpořily managementem vedenou akvizici a&o.
V souladu se strategií konverzí stávajících budov využije a&o vlastní developerský tým k realizaci investičního programu ve výši 40 milionů eur. Výsledkem bude vlajkový projekt s přibližně 2 500 lůžky, tedy největší hostel v Evropě.
Nový hostel vznikne na ulici Rudi-Dutschke-Straße v srdci čtvrti Kreuzberg, jedné z nejživějších a turisticky nejatraktivnějších částí Berlína. Projekt nabídne 610 pokojů, z toho 31 % soukromých a 69 % sdílených. V docházkové vzdálenosti se nachází ikonický Checkpoint Charlie, který ročně navštíví přibližně čtyři miliony turistů, stejně jako berlínské hlavní nádraží (cca 15 minut pěšky).
Po dokončení projektu bude mít a&o v Berlíně celkem 8000 lůžek, což dále posílí jeho dominantní postavení na domácím trhu. Stavební povolení již bylo vydáno, generálním dodavatelem byla jmenována společnost ANES Bau. Otevření je plánováno na první čtvrtletí roku 2027.
Hostelový segment patří mezi nejrychleji rostoucí a nejodolnější segmenty komerčních nemovitostí v Evropě. Jeho hodnota by měla do roku 2029 dosáhnout 8,2 miliardy eur, a to díky rostoucímu cestovnímu ruchu, zvyšujícímu se počtu cenově citlivých cestovatelů a technologickým inovacím. Silnou cílovou skupinou jsou zejména generace Z a mileniálové, kteří vyhledávají cenově dostupné a autentické zážitky.
Investiční strategie a&o je založena na konverzi administrativních a hotelových budov, které dosáhly konce své životnosti nebo by jejich modernizace podle současných ESG standardů byla ekonomicky neefektivní. Díky této strategii společnost během posledních 24 měsíců rozšířila svou kapacitu o dalších 11 000 lůžek již provozovaných nebo ve výstavbě.
Berlín patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější evropské destinace. V roce 2024 město přivítalo 13 milionů návštěvníků, což představuje meziroční nárůst o 7,5 %. Počet zahraničních turistů vzrostl o 11,5 % a počet přenocování o 7,3 % oproti roku 2023.
Oliver Winter, zakladatel a CEO a&o Hostels, řekl: „Berlín je symbolem značky a&o. Právě zde jsme před více než 25 lety otevřeli náš první hostel. Toto město nabízí jedinečnou kombinaci historie, kultury, inovací, zeleně i cenové dostupnosti. Díky našemu vlastnímu developerskému týmu vytvoříme moderní a udržitelný hostel, který bude největší v Evropě. Tato investice jasně dokládá naše ambice dále dynamicky růst.“
Philipp Westermann, partner společnosti Proprium Capital Partners, doplnil: „Evropský trh hostelů je stále velmi fragmentovaný, což vytváří významné příležitosti pro další růst. Naše investice reagují mimo jiné na rostoucí problém zastarávání sekundárních kancelářských a hotelových budov."
Josh Cleveland, Head of EMEA ve StepStone Real Estate, uvedl: „Tato transakce potvrzuje naši schopnost realizovat růstovou strategii v jednom z našich klíčových segmentů komerčních nemovitostí a to rychleji, než jsme původně plánovali.“
a&o Hostels
Společnost a&o byla založena v roce 2000 Oliverem Winterem a dnes provozuje 44 hostelů s přibližně 30.000 lůžky v 29 městech v 10 evropských zemích. V roce 2025 přivítala rekordních 2,8 milionu hostů a zaznamenala 6,6 milionu přenocování při průměrné obsazenosti 76 %.Více informací najdete na www.aohostels.com a přehled jednotlivých lokalit a&o je k dispozici na www.aohostels.com/en/all-locations/.
Zdroj: TMR International s.r.o.