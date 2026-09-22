A svět se rozletí: Jedinečný chatovací román pro dospívající i dospělé

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Praha 22. září 2026 (PROTEXT) - Zavřete na chvíli oči a představte si, že jediným bezpečným místem je váš vlastní pokoj. Venku číhá svět, který je příliš rychlý, ohrožující a plný možných trapasů. Možná už ani nechcete vyjít z izolace ven… A pak přijde na oko banální zpráva z neznámého čísla a začne rozhovor, který vše změní.

Úspěšná německá autorka Sarah Jäger ve své nové knize A svět se rozletí bravurně ukazuje, jak může vypadat dnešní dospívání. Jäger, oceněná za tuto knihu prestižní Deutschen Jugendliteraturpreis 2025 (kategorie pro dospívající) , vystavěla román výhradně v dialozích, formou textových zpráv – levá strana knihy zůstává vyhrazená Avě, pravá Jurimu – při čtení budete přeskakovat přesně tak, jako byste četli historii chatu. Ava, momentálně nedobrovolně lapená v domácím vězení, překotně chrlí hlasové zprávy na Juriho, který svůj pokoj neopouští z vlastní vůle. Do světa venku by nejraději vyrazil pouze v pevném skafandru astronauta, za kterého kdysi šel na maškarní, Ava toužící po svobodě a volnosti měla kdysi kostým andulky. „Bejt prostě jenom andulka a pořád sedět na dřevěný tyčce, kdo by o to stál? Tak jsem všem říkala, že jsem pěknej ptáček.“

Bájivý styl vyprávění Avy, která neumí mlčet a metá historky jednu za druhou, vnáší dynamiku do rozhovoru s Jurim, který se postupně otvírá a vpouští Avu do svého světa… „Moc hluku moc světla, moc všeho. To radši zůstanu uvnitř…Mně připadá že jen v mým pokoji se mi nemůže nic stát, jenom tady jsem v bezpečí.“ V kontrastu k Avině bezbřehé otevřenosti a košatému vyprávění stojí Juri, který mluví pomálu, leckdy šifrovaně pomocí morseovky (dáte si práci s tím ji luštit?). Chat je pro jeho úzkostné prožívání jediným možným prostorem pro bezpečný kontakt bez zahlcení.

Na jedné straně chatu se potkáme s dospíváním toužícím po samotě, izolaci, plném strachu ze světa, na druhé s touhou po propojení, přijetí, ale také pocitu bezpečí. Tihle dva teenageři skrze displeje budují přátelství a odhalují i ty nejmíň příjemné pravdy o sobě, svých rodinách a světě kolem nich. Je tu ale jedna lež a ta možná jejich nové pouto rozleptá…

Kniha jemně, leč nekompromisně nutí k sebereflexi i dospělého čtenáře a vrací nás k nevyhnutelné otázce: jak my, rodiče a dospělí, s dospívajícími vlastně mluvíme? Rozumíme vůbec jejich komunikaci a dokážeme opravdu pozorně naslouchat? Nebo jsme netrpěliví a necháváme se odradit jejich obranami?

Ve světě současné tvorby pro mládež je kniha Sarah Jäger zjevením v tom nejlepším slova smyslu. Tam, kde jiní autoři děj dětské knihy odpojí od mobilů a sítí jako by si s ním nevěděli rady, Jäger využívá naplno média chatu, se všemi důvěrně známými rekvizitami: čekání na zprávu, kontrolu doručení, interpretace mlčení druhé strany, zámlky…Zároveň se kniha uvěřitelně skrze své postavy dotýká úzkosti, deprese, covidové izolace nebo složitosti vrstevnických vztahů ve světě, kterému je často těžké rozumět. Stejně jako rodičům.

Výjimečný text dokreslují černobílé ilustrace Sarah Maus, dodávají další obsahovou vrstvu ději, kde kuře a astronaut jemně balancují na hranici mezi převlekem a autenticitou. Ukotvují čtenářovu pozornost v neustálém pohybu tam a zpět mezi zprávami a otevírají prostor pro odlehčení nebo bohatší význam. O mimořádné rezonanci a aktuálnosti tohoto románu svědčí i fakt, že v únoru 2027 bude na prknech Schauspiel Hannover uvedena jeho divadelní adaptace v režii Sefy Küskü. Jak ostatně autorka Sarah Jäger otevřeně zmiňuje například ve svém rozhovoru pro německý podcast Kinderbuchpraxis, klíčem k úspěšné tvorbě pro dospívající není křečovité napodobování jejich žargonu, ale právě upřímný, nehodnotící respekt k jejich vnitřním, často nepojmenovaným bojům.

Pro jaké čtenáře se kniha hodí? Od 12 let ji zvládnou i ti, kteří nemají v lásce dlouhé texty. Pro rodiče jako upřímná exkurze do světa, který nevidí (pokud svým dětem nelustrují mobily) - kniha funguje jako mimořádně citlivý překladač do vnitřního světa teenagerů a ukazuje, jak obrovskou hodnotu má někdy pouhé společné sdílení ticha a opatrné budování záchranné vztahové sítě. Pro učitele, psychology a profese pracující s dospívajícími….tohle byste fakt minout neměli.

Z německého originálu Und die Welt, sie fliegt hoch přeložila Michaela Škultéty.

Všechna ocenění a nominace najdete zde

 

Zdroj: Nakladatelství Portál, s. r. o.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59218.

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