A|X Armani Exchange otevírá svůj první obchod v Praze. Do nákupní galerie Myslbek v ulici Na Příkopě přináší osobité propojení italského stylu a městské energie. V moderně pojatém prostoru představuje kolekce dámské a pánské módy, obuv i doplňky.
Otevřením obchodu začíná nová kapitola působení A|X v Praze. Značka přichází s módou, která odráží tempo současného městského života, nabízí všestranné možnosti kombinování a dává prostor individualitě.
Značka A|X Armani Exchange vznikla v roce 1991 v New Yorku jako odraz současné městské kultury. Z energie velkoměsta vychází i její osobitý přístup k oblékání, v němž se individualita a uvolněnost propojují s návrhářským rukopisem Armani.
A|X ARMANI EXCHANGE
Galerie Myslbek
Na Příkopě 19–21, Praha 1
Zdroj: A|X Armani Exchange
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