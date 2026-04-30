ABB oživí technologiemi festival Pražské jaro a jeho rodinný den SpringTEEN

Program, který proběhne od 14:00 do 20:00, je navržen tak, aby bořil hranice mezi žánry, generacemi i přesvědčení, že technika je pouze záležitostí průmyslových provozů. Tak například stykače běžně sloužící ke spínání nebo rozepínání elektrických obvodů, se v podání ABB promění v perkusní prvky s vlastním mechanickým rytmem, zatímco oblíbené vypínače Zoni nahradí tradiční klávesy. Účastníci si také budou moci z vypínačů Zoni postavit vlastní hudební nástroje, se kterými se budou moci zapojit do závěrečného koncertu – Velkého finále. Celý den plný společných improvizací, workshopů i hledání nečekaných zvukových kombinací ukáže, jak se technika může přirozeně stát součástí kreativního zážitku.
"SpringTEEN se letos vydává za hranici zvuků do světa výtvarného umění a pohybu. Mladé generaci ukážeme, jak technologie v kombinaci s uměním vytvářejí nové, fantastické světy, které je mohou inspirovat v jejich vlastní tvorbě,“ říká Klára Boudalová, dramaturgyně projektu. Aleš Rychetský, Country Holding Officer ABB v České republice dodává: „Podpora mladých talentů a propojování techniky s hravostí je součástí naší firemní filozofie. Letos se vracíme na SpringTEEN již potřetí, abychom ukázali, že inovace ABB nejsou jen o efektivitě v průmyslu, ale i o přirozené součásti moderní kultury a budoucnosti nás všech.“
Letošní ročník přinese také významnou novinku v podobě spolupráce s Nadačním fondem AutTalk. V rámci projektu vznikne tzv. ChillAUT zóna a relaxační workshop Zahrada ticha, který je určen všem dětem bez rozdílu, včetně dětí s poruchou autistického spektra a jejich pečujících rodičů. Vyvrcholením dne bude v 18:30 Velké finále na hlavním pódiu. Půjde o společnou show Floex Ensemble, Jana Ciny a SpringTEEN Bandu, jejíž součástí bude světová premiéra skladby s názvem Jaro dirigenta a skladatele Marka Ivanoviće, do jejíhož provedení se zapojí i účastníci odpoledních workshopů.
Další informace k projektu SpringTEEN naleznete na stránkách festivalu Pražské jaro.
