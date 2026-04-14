ABB uzavřela strategická partnerství se třemi technickými univerzitami

„Partnerstvími s vysokými školami naplňujeme naši vizi směřování Česka k technologické excelenci a zároveň udržitelnému rozvoji. Dlouhodobá a konzistentní spolupráce se vzdělávacím sektorem má i konkrétní přínosy pro naši společnost, která mezi studenty aktivně vyhledává talenty. Ti nás nedávno mimo jiné ocenili posunutím mezi tři nejlepší zaměstnavatele oboru v respektované anketě TOP Zaměstnavatelé 2026,“ uvedl Aleš Rychetský, Country Holding Officer ABB v České republice.
V lednu ABB prodloužila své strategické partnerství s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Program „perFEKTní partner“ představuje nejvyšší úroveň propojení fakulty s praxí, kdy se firmy stávají přirozenou součástí fakultního života. Studentům toto spojení pomáhá lépe chápat směr jejich studia a vidět jeho konkrétní přesah do reálného světa.
V únoru následoval podpis smlouvy na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO v Ostravě, kde se ABB stala Zlatým partnerem. Tato spolupráce zahrnuje zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, podporu talentovaných studentů a rozvoj společných odborných projektů.
Partnerství s Fakultou aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni pak uzavřela ABB v březnu 2026. To již nyní přináší konkrétní výsledky, jakým byl úspěšný Open Day v plzeňském ABB globálním inovačním centru (EUOPC), kterého se zúčastnilo přes 50 studentů.
Všechna tři partnerství reflektují potřebu reagovat na technologické trendy, zejména v oblasti umělé inteligence. Cílem ABB je předávat studentům kompetence, které budou v průmyslu budoucnosti nezbytné.
Společnost ABB aktivně rozvíjí vztahy i s dalšími vysokými školami po celé republice – s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci, Fakultou strojní VŠB-TUO v Ostravě nebo Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Na těchto školách ABB například vybavila studentské relax zóny, pravidelně se zapojuje do výuky prostřednictvím odborných přednášek a se studenty se potkává na kariérních veletrzích. Cílem je být přirozenou součástí akademického prostředí a inspirovat budoucí inženýry ještě dříve, než se rozhodnou, kde chtějí pracovat. Tento přístup doplňuje další aktivity společnosti, jako je projekt Technologická gramotnost, který se zaměřuje na popularizaci vědy a techniky u mladé generace.
Zdroj: Medialist