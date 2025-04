ABL Bio oznamuje uzavření licenční smlouvy na platformu Grabody-B Brain Delivery se společností GSK za účelem vývoje nových léků na neurodegenerativní onemocnění

– Programy budou využívat technologii platformy Grabody-B společnosti ABL Bio k účinné dopravě molekul přes hematoencefalickou bariéru

– ABL Bio obdrží až 77 milionů liber v předběžných a krátkodobých platbách

ABL Bio Inc. (KOSDAQ: 298380), biotechnologická společnost pro klinickou fázi vývoje technologie bispecifických protilátek pro imunoonkologii a neurodegenerativní onemocnění, oznámila celosvětovou licenční dohodu. Ta společnosti GSK umožní vyvíjet nové léky na neurodegenerativní onemocnění s využitím „kyvadlové" platformy Grabody-B, která je součástí systému ABL Bio pro ochranu hematoencefalické bariéry (HEB). Cílem dohody je vyvinout několik programů pro nové cíle napříč terapeutickými modalitami včetně protilátek, polynukleotidů nebo oligonukleotidů, jako jsou siRNA a ASO (protisměrné oligonukleotidy). Je tu záměr řešit významné neuspokojené léčebné potřeby pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními.

Hematoencefalická bariéra (HEB) slouží jako ochranný prostředek, který omezuje vstup škodlivých látek a činitelů do mozku. Avšak je považována za významnou překážku při vývoji léčby neurologických onemocnění. Přípravek Grabody-B společnosti ABL Bio byl vyvinut s cílem překonat omezení stávajících léčiv, která obtížně překonávají HEB, a to tak, že se zaměřuje na receptor růstového faktoru 1 (IGF1R), podobný inzulinu. Takto se usnadňuje průnik léčiv přes HEB a umožňuje se jejich účinná doprava do mozku.

Podle podmínek dohody obdrží společnost ABL Bio až 77,1 milionu liber v předběžných a krátkodobých platbách, včetně okamžité platby předem ve výši 38,5 milionu liber. Dále to jsou průlomy ve výzkumu a potenciální rozšíření programu. Celkově může společnost ABL Bio získat až 2,075 miliardy liber ve formě bezprecedentních plateb za výzkum, vývoj, regulaci a komercializaci v rámci četných potenciálních programů. V případě úspěšné komercializace produktů získá společnost ABL Bio odstupňované licenční poplatky z čistých prodejů. V rámci dohody společnost ABL Bio převede technologii a know-how související s Grabody-B na společnost GSK, zatímco společnost GSK převezme odpovědnost za předklinický a klinický vývoj, výrobu a komercializaci.

Christopher Austin, viceprezident společnosti GSK pro výzkumné technologie, řekl: „Existuje kritická potřeba nových terapeutik pro léčbu neurodegenerativních onemocnění mozku, jejichž výskyt v důsledku stárnutí populace rychle roste. Mnohé z nejslibnějších nových terapií jsou protilátky, které nemohou účinně proniknout do mozku bez ‚kyvadlové dopravy', která by je dostala přes HEB. Tato dohoda odráží náš závazek k inovativním platformovým technologiím k překonání HEB, a tím k zpřístupnění zcela nových možností léčby těchto zhoubných onemocnění. Toto je důležitou součástí našeho vznikajícího portfolia."

Sang Hoon Lee, generální ředitel společnosti ABL Bio, uvedl: „Tato dohoda podtrhuje vedoucí postavení společnosti ABL Bio v oblasti technologie HEB a její závazek rozvíjet transformativní terapie neurodegenerativních onemocnění prostřednictvím strategického partnerství s předními světovými farmaceutickými společnostmi, jako je GSK. Tato dohoda navíc poslouží jako skvělá příležitost k posílení pozice společnosti ABL Bio na trhu léčby neurodegenerativních onemocnění prostřednictvím potenciální komercializace přípravku Grabody-B a k rozšíření oblastí modalit, v nichž lze Grabody-B využít. Vzhledem k rostoucímu počtu pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba, doufáme, že toto partnerství urychlí vývoj inovativních léčebných postupů a přinese pacientům po celém světě novou naději."

O společnosti ABL Bio

Společnost ABL Bio vyvíjí různé klinické i neklinické produkty založené na platformě bispecifických protilátek „Grabody". V různých zemích, včetně Spojených států, Číny, Austrálie a Koreje, probíhají klinické projekty pro sedm skupin protilátek, jako jsou ABL301, ABL001, ABL111, ABL503, ABL105, ABL202 a ABL103. V případě přípravku ABL001 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil označení Rychlá cesta na podporu urychleného vývoje tohoto nového kandidáta na léčivo. Kromě toho se očekává, že v roce 2025 budou u přípravku ABL111, vyvíjeného společně s I-Mab, zveřejněny špičkové údaje z klinické studie fáze 1b, která hodnotí trojkombinační léčbu s nivolumabem a chemoterapií. Prozatím se společnost ABL Bio připravuje na zahájení klinických zkoušek přípravku ABL104. Kromě toho společnost ABL Bio průběžně zkoumá a vyvíjí několik dalších kandidátských produktů, včetně konjugátů bispecifických protilátek a léků (ADC).

