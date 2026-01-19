ABUGO akvíruje Tanganicu a otevírá v Brně jedny z nejmodernějších kanceláří roku

Skupina, kterou tvoří firmy Shopsys společně se Sounds Good, Reservio, Smartsupp a Survio, tím potvrzuje dlouhodobou ambici růst nejen organicky, ale také skrze další akvizice. Tanganica, která v loňském roce utržila téměř 25 milionů korun, automatizuje marketing pro e-commerce. Z jednoho rozhraní pokrývá správu PPC kampaní napříč platformami, analytiku, reporting i AI tvorbu kreativ.
„Naší dlouhodobou vizí je Make Commerce Simple. Tanganica do ní se svou AI marketingovou platformou zapadá naprosto přirozeně. Věříme, že právě v době, kdy je výkonnostní marketing pod tlakem efektivity, bude automatizované a datově řízení řešení marketingu pro e-shopy ještě důležitější,“ říká Petr Svoboda, CEO skupiny ABUGO.
Tanganicu a její fungování sledoval tým okolo Petra Svobody v průběhu celého roku. Obě společnosti totiž mají jednoho společného investora, Víta Vrbu z Novira Capital. Rozhodujícím momentem byl ale až okamžik, kdy kromě svého meziročního růstu ve vyšších desítkách procent také velikostně dorostla na přibližně 1 mil. EUR ARR (roční opakující se příjmy). Tedy do parametrů, které jsou pro skupinu klíčové. Hodnotu transakce ovšem společnosti neuvádí.
„ABUGO nám přináší tři klíčové věci. Zaprvé globální know-how – zkušenost se škálováním produktů do desítek zemí s automatizovaným generováním mezinárodního obsahu včetně překladů. Zadruhé zázemí, které bychom si jinak museli v této fázi teprve vybudovat: finance, HR, právní i administrativní podporu. Díky tomu se můžeme naplno soustředit na produkt a zákazníky, což je pro nás ve velikosti osmnácti členného týmu extrémně cenné. A zatřetí vidíme i významný překryv cílové skupiny s dalšími firmami z portoflia - především se Smartsuppem a Sounds Good,“ komentuje Filip Svarovský, CEO Tanganica.
Stejně jako u ostatních firem ve skupině zůstává i Tanganica nadále řízena dosavadním managementem, který se bude věnovat jejímu dalšímu rozvoji.
ABUGO si na akvizice připravilo půdu: AI-first přístup, nové kanceláře a pevné fundamenty
Akvizice Tanganicy navazuje na první rok fungování ABUGO, během něhož skupina cíleně budovala předpoklady pro násobný růst v následujících letech.
“Abychom mohli v následujících letech několikanásobně vyrůst, musíme stavět na pevném fundamentu. A ten jsme začali během prvního roku s velkým úsilím budovat. Sjednotili jsme oblasti, které bývají pro rostoucí firmy největší brzdou — společný finanční reporting s účetními standardy, náborové a HR procesy, právní podporu a administrativu a v neposlední řadě sdílené technologické nástroje včetně infrastruktury pro automatizace a interní AI agenty,” upřesňuje Svoboda.
Zatímco část technologického a primárně SaaS světa sdílí obavy o budoucnosti jejich produktů na základě změn v zákaznickém chování, tak ABUGO považuje AI za další klíčový pilíř pro společnou strategii růstu a zavedlo pro všechny firmy ze skupiny tzv. AI-first přístup. AI prostupuje napříč produkty, interním fungováním i dílčími oblastmi. „Na celoskupinovou úroveň jsme interně najali tým expertů na AI agenty a automatizace, protože AI vnímáme jednoznačně jako příležitost. To, co dělali lidé ručně, dnes zvládne AI ve škále, která ještě před pár měsíci či lety nebyla možná. A už dnes vidíme konkrétní výsledky. Během jednoho týdne jsme například na 15 trhů dostali přes tisíc lokalizovaných obsahových materiálů najednou. Navíc se vše okamžitě využije k učení našich AI agentů, takže zvládají odpovídat třeba na reálné dotazy zákazníků,” doplňuje Svoboda.
Svoboda věří, že AI revoluce jednoznačně patří mezi velké technologické změny a že právě v takovém období je osobní spolupráce v jednom prostoru nejefektivnější. Aby tedy holding mohl propojit vzniklé fundamenty (týmy vč. procesů) a naplno využít AI-first přístup, otevírá v Brně zcela nové kanceláře s rozlohou 1054 metrů čtverečních a kapacitou 100 pracovních míst. Nejde ovšem o tradiční kanceláře, ale o jeden z nejprogresivnějších kancelářských projektů letošního roku. Architektka Andrea Pastrnek společně s joyfor space vytvořili netradiční koncept ABUGO city — lidé přichází přes společné prostory s názvem náměstí a využívají zasedací místnosti reprezentující provozy jejich zákazníků (například kadeřnictví, wellness studio nebo shopping mall). Týmy navíc nejsou odděleny podle původních portfolio společností, ale stejná oddělení různých firem sdílí stejný prostor, tedy marketing všech firem dohromady, customer care dohromady a podobně. “Když lidé sedí spolu, sdílí mnohem více know-how, které je klíčové pro náš růst v éře AI. Proto jsme na celoskupinové úrovni zavedli hybridní režim práce, ve kterém alespoň tři dny v týdnu lidé tráví čas spolu v kancelářích,“ doplňuje Svoboda.
Všechny kroky skupiny v prvním roce byly vědomě vedeny nejen k růstovým strategiím současných firem ve skupině, ale také s ohledem na růstové ambice skrze nové akvizice. Podle CEO skupiny Petra Svobody dochází k diskuzím s dalšími potenciálními firmami téměř na týdenní bázi a není tak otázkou, zda se bude skupina rozšiřovat o další firmy, ale jen kdy k tomu dojde. “Nechceme firmám měnit jejich DNA, ale chceme jim dát prostředí, ve kterém se můžou naplno soustředit na svůj produkt i růst a nemusí řešit věci typu finanční reporting, hiring či ujíždějící vlak v tématech AI a automatizací,” uzavírá Svoboda.
Zdroj: PR Moc