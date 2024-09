Aby i v zimě nohy zůstaly v teple

Výhodou tepelného čerpadla je, že topit můžete kdykoliv a nečekat na zahájení topné sezóny jako lidé odkázaní na centrální dodávku tepla. Ta mimochodem v ČR začíná 1. září a končí 31. května, ale má to jeden háček. Podle vyhlášky se začíná topit až v okamžiku, kdy po dvou sobě jdoucích dnech byla venkovní teplota menší než 13 °C a nelze očekávat zvýšení nad 13 °C v následujícím dni. A průměrná denní teplota se počítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot, kdy se měří v 7, ve 14 a 21 hodin (ta se započítává dvakrát). Než se ale rozhodnete začít topit, je vhodné čerpadlo zkontrolovat. Ideální je samozřejmě objednat techniky na servisní prohlídku, ale některé věci může uživatel udělat sám.

Co u tepelného čerpadla kontrolovat?

Uživatel v žádném případě nemůže svévolně zasahovat do systému, ale některé úkony může bezpečně provádět. Před zahájením topení je vhodné vizuálně zkontrolovat, zda není systém poškozen a zda není někde narušena izolace. Uživatel může odstranit vnější nečistoty a vyčistit filtry primárního i sekundárního okruhu. Na místě je kontrola ukazatelů tepelného okruhu, zda je v něm dostatečný tlak, zda nejsou uzavřeny ventily a celý systém odvzdušněn. To bývá zároveň nejčastější chybou a důvodem, proč systém nepracuje správně.

Podobně by se měly zkontrolovat všechny jistící prvky a jističe, a zda jsou skutečně zapnuty. Pozornost by se měla věnovat i funkčnosti pojistných ventilů topného systému a poslechem zkontrolovat práci oběhového čerpadla. S tím souvisí i kontrola správného natlakování expanzní nádoby. Sledovat by se měl i počáteční ohřev a teploty, zda nedochází k jejich výkyvu. A zapomenout nesmíme ani na termostat a podívat se, zda jsou v pořádku baterie a je dostatečná síla signálu. Zadáním požadavku lze ověřit funkčnost oběhového čerpadla.

„Tepelná čerpadla v podstatě nevyžadují mnoho pozornosti, ale pokud chcete, aby vám něco vydrželo desítky let, několik minut pozornosti se vám bohatě vrátí na dlouhodobé spolehlivosti. Více než 95 % našich instalací nepotřebuje ani po 3 letech žádné opravy či servis, ale i tak na tepelné čerpadlo máme zdarma prodlouženou záruku 3 roky. V rámci prevence by však měl pozornost svému čerpadlu věnovat i uživatel. Většina starostí s tepelnými čerpadly připadá na „drobnosti“ jako zanesené filtry nečistotami nebo namrznutý déšť, ty je schopen uživatel zvládnout sám a zůstat v teple. Před topnou sezónou je určitě vhodné celý systém zkontrolovat. Řada problémů, které se během zimy mohou projevit, se dá zachytit již během podzimu. Často jde právě o věci odhalitelné pouhým okem nebo sluchem, jako je poškození izolace nebo divný zvuk, a pak stačí zavolat technika a mít klid. Je to jako se zdravím, prevence se prostě vyplácí,“ říká Pavel Matějovič, provozní ředitel české společnosti Schlieger.

Proč tepelné čerpadlo zlobí?

Máte pocit, že s vaším tepelným čerpadlem je něco v nepořádku? Nezdá se vám jeho výkon? Pak se zaměřte na tyto běžné příčiny nízkého výkonu.

Nejčastějším problémem jsou zanesené filtry. Nečistoty blokující filtry mohou omezit průtok vody, což vede ke snížení výkonu. Nedostatečný průtok vody topným systémem zase způsobuje, že tepelné čerpadlo nemůže efektivně přenášet teplo. I vysoká teplota vody na vstupu do čerpadla může působit problém. Pokud je příliš vysoká, může to představovat větší nároky na jeho výkon.

Horším případem je poddimenzování tepelného čerpadla, kdy špatný výběr výkon čerpadla nepokryje tepelné potřeby objektu. To obvykle jde ruku v ruce se špatnou tepelnou izolací, kdy nedostatečná izolace budovy vede k vyšším tepelným ztrátám, které čerpadlo nemusí zvládat kompenzovat.

A samozřejmě i čerpadlo se může porouchat, takže viníkem jsou vadné komponenty. Obvyklí podezřelí mající přímý vliv na výkon jsou poruchy kompresoru, ventilátoru, úniky chladiva nebo nefunkční řídicí jednotky.

Pokud se tepelné čerpadlo nezapne nebo netopí, může být chyba v napájení – vypnutý jistič (třeba po bouřce) nebo přerušený přívod elektřiny mohou bránit spuštění čerpadla. Na vině mohou být ale také poškozené startovací kondenzátory (například přepětím), relé nebo řídící desky, které brání startu kompresoru.

Mohou být ale také chybně nastaveny nebo porouchány regulační prvky nebo zaseknutý trojcestný ventil může bránit přepínání mezi režimy vytápění a ohřevu vody.

Pokud jsou poškozené nebo nepřesné senzory teploty a tlaku mohou způsobit, že tepelné čerpadlo neprochází správně svými cykly. Vadný senzor teploty v akumulační nádrži tak může způsobit, že čerpadlo nesprávně vyhodnotí potřebu ohřevu vody. Na vině mohou být i nesprávně nastavené parametry. Třeba příliš nízká nastavená teplota pro topení může vést k příliš častému spínání a krátkým cyklům.

V zimě se můžete setkat i se zamrznutím venkovní jednotky. To v případech poruchy systému odmrazování, jako jsou nebo senzory, které vedou k hromadění ledu na výparníku. Bohužel na vině může být i špatné umístění jednotky nebo je vystavena silnému větru.

Tepelné čerpadlo by rozhodně nemělo zapáchat a pokud se tak stane, velice pravděpodobně ve vzduchovém kanálu nebo na výparníku rostou plísně nebo bakterie. Ostrý zápach ale může signalizovat únik chladiva, a zde se okamžitě obraťte na servisní firmu.

Tepelné čerpadlo by také nemělo vydávat divné zvuky. Ty totiž obvykle znamenají mechanické problémy –opotřebená ložiska, uvolněné součásti nebo poškozené tlumiče vibrací. Za vibrace a hluk ale může i nesprávně provedená montáž nebo ukotvení jednotky.

O společnosti SCHLIEGER

Česká společnost SCHLIEGER působí v ČR i zahraničí již 14 let. Specializuje se výhradně na obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a solární ohřev vody. Na kontě má přes 19.000 dokončených instalací, fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla sama vyvíjí, zatímco výroba probíhá v zahraničí. Všechny produkty jsou A.I. Ready, připravené na komunikaci s umělou inteligencí. Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, navrhováním i samotnou realizací těchto systémů. Ty šetří peníze již tisícům zákazníků po celé ČR i v dalších státech Evropy. Více informací naleznete na www.SCHLIEGER.cz.

Zdroj: Phoenix Communication