Accor a Hard Rock International uzavřely globální strategické partnerství

Po tomto úspěšném uzavření si partnerství klade za cíl zlepšit přístup členů k výhodám posílením obou věrnostních programů – ALL Accor a Unity by Hard Rock – včetně převodu bodů a přizpůsobení statusu stávajícím členům. Společnost Ennismore bude poskytovat podporu v oblasti rozvoje a provozu, čímž posílí růstové příležitosti pro portfolio značek Hard Rock.
Hotely v rámci portfolia značek Hard Rock budou mít možnost připojit se k celosvětově uznávané distribuční a věrnostní platformě ALL Accor, čímž získají přístup k více než 125 milionům členů ALL Accor po celém světě. Společnost Accor propojí zúčastněné hotely Hard Rock se svou globální prodejní a distribuční sítí, čímž rozšíří dosah značky, zatímco Hard Rock bude i nadále provozovat své vlastní přímé marketingové a distribuční kanály.
„Společnost Hard Rock vždy věřila v sílu hudby, zábavy a pohostinnosti, které spojují lidi, a toto partnerství přináší tohoto ducha více hostům na více místech než kdykoli předtím," uvedl Jim Allen, generální ředitel společnosti Hard Rock International. „Společně s Accorem a Ennismore otevíráme novou kapitolu naší značky, která představí Hard Rock na nových vzrušujících destinacích po celém světě a členům programu Unity by Hard Rock poskytne širší přístup, vzájemné výhody a nezapomenutelné nové způsoby, jak prožít pobyt v našich resortech."
Sébastien Bazin, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Accor, řekl: „Jsme nesmírně hrdí a nadšení, že můžeme navázat partnerství se společností Hard Rock, jednou z nejikoničtějších a celosvětově uznávaných značek v oblasti pohostinství a zábavy. Díky své mimořádné tradici, silné identitě a jedinečné schopnosti propojovat hudbu, zábavu a pohostinství přinese Hard Rock našim hostům vzrušující nový svět zážitků a zároveň nám otevře výjimečné příležitosti k oslovení nových cílových skupin po celém světě. Toto přelomové partnerství je působivou ukázkou síly, rozsahu a globálního dosahu ALL Accor, naší jedinečné platformy propojující více než 125 milionů členů ve 110 zemích s výjimečnými značkami a zážitky. V kombinaci s bezkonkurenčními odbornými znalostmi společnosti Ennismore v oblasti provozování kulturně relevantních lifestylových značek a zážitků máme obrovskou příležitost urychlit globální expanzi Hard Rock Hotels a zpřístupnit významnou hodnotu všem našim zainteresovaným stranám. Společně spojujeme sílu dvou výjimečných platforem, abychom vybudovali něco skutečně jedinečného a dále posílili své vedoucí postavení v oblasti lifestylového pohostinství po celém světě."
KONTAKT: Hard Rock: Golin Ketchum na adrese HardRock@omnicompr.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60000.