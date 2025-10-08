Account manažer/-ka – ČTK Protext

Služba ČTK Protext, specializovaná na distribuci tiskových zpráv a PR sdělení, rozšiřuje svůj tým a hledá nového kolegu / novou kolegyni na pozici Account manažer/-ka.
Náplň práce:
- Editace a zadávání textů do redakčního systému ČTK
- Odesílání článků partnerům ke zveřejnění
- Komunikace a péče o klienty
- Koordinace umístění PR článků na webu Českénoviny.cz a partnerských portálech
- Příprava podkladů pro fakturaci a související reporting
- Spolupráce na budování pozitivního image ČTK
- Plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného
- Aktivně se budete podílet na rozvoji a směřování služby Protext ČTK – očekáváme chuť přicházet s novými nápady a podněty, které reflektují trendy a potřeby trhu v oblasti komunikace
Požadujeme:
- Schopnost pracovat samostatně, pečlivě a zodpovědně
- Výbornou znalost českého jazyka (gramatika, stylistika)
- Dobré komunikační a organizační dovednosti
- Pokročilou znalost MS Office
- Min. středoškolské vzdělání (ekonomický směr výhodou, nikoli podmínkou)
- Příjemné vystupování, spolehlivost a proaktivní přístup
- Praxe v médiích nebo PR výhodou
Nabízíme
- Zázemí stabilní společnosti s více než 100letou tradicí
- zaměstnaneckou smlouvu
- 5 týdnů dovolené
- Stravenky v hodnotě 123 Kč/den
- Program zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy aj.)
- Plat odpovídající zkušenostem a dovednostem
- Možnost odborného i osobního rozvoje (kurzy Akademie ČTK)
- Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy, možnost částečného home office po zapracování
- Pozice je vhodná i pro absolventy a ZTP
- Práci je možné vykonávat po zapracování částečně z domova
- Nástup možný ihned
Zaujali jsme vás? Pošlete nám svůj strukturovaný životopis na jindrova@ctk.cz.
PROTEXT ČTK
PR servis České tiskové kanceláře. Pomocí této služby mohou klienti využít distribuční kanály ČTK k šíření vlastního tiskového sdělení.