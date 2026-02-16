ACEMA poprvé překonala miliardový objem poskytnutých úvěrů

Praha 16. února 2026 (PROTEXT) - Společnost ACEMA Credit Czech a.s. uzavřela uplynulý rok historickým milníkem. Poprvé ve své více než dvacetileté historii překročila hranici 1 miliardy Kč v objemu poskytnutých úvěrů, čímž potvrdila stabilní růst i důvěru klientů a investorů. K růstu přispělo zejména konzervativně řízené portfolio zajištěných úvěrů, důsledná kontrola rizik a další rozvojem datově řízených procesů. Výsledky zároveň potvrzují schopnost společnosti růst udržitelným způsobem i v prostředí zvýšených tržních nejistot.

Rok 2024/2025 byl pro společnost ACEMA z pohledu produkce i kvality portfolia mimořádně úspěšný. Společnost dlouhodobě udržuje konzervativní přístup k řízení rizik, což se odráží zejména ve struktuře zajištění úvěrů a nízké míře selhání. „Překročení miliardového objemu poskytnutých úvěrů vnímáme především jako potvrzení dlouhodobě udržitelného modelu financování. Nejde o jednorázový výkyv, ale o výsledek konzistentního přístupu k řízení rizik a práce s daty,“ říká Ing. Lukáš Zaňák, předseda představenstva ACEMA Credit Czech, a.s.

Stabilní portfolio a konzervativní řízení rizik

Úvěrové portfolio ACEMA je dlouhodobě charakteristické nízkým průměrným LTV, důrazem na kvalitní zajištění a aktivní správu pohledávek. Míra selhání u zajištěných úvěrů se i nadále pohybuje pod hranicí 2 %, což potvrzuje stabilitu portfolia i efektivitu procesů vymáhání. „Naší prioritou nikdy nebyl maximální objem za každou cenu. Důležitější je pro nás kvalita portfolia, likvidita a předvídatelnost chování úvěrů v čase,“ uvádí Lukáš Zaňák.

V uplynulém účetním roce dosáhla ACEMA Credit Czech, a.s. dalšího výrazného posílení své finanční pozice. Aktiva společnosti vzrostla na 2,09 mld. Kč, zatímco celkové výnosy dosáhly 412,3 mil. Kč. Hrubý zisk před zdaněním činil 168,5 mil. Kč, což potvrzuje dlouhodobě stabilní ziskovost společnosti. ACEMA si zároveň udržuje velmi silnou likviditu – běžná likvidita dosahuje hodnoty 9,5 – a konzervativní kapitálovou strukturu s výrazným podílem vlastního kapitálu. Rentabilita aktiv (ROA) dosáhla 8 % a návratnost tržeb (ROS) 41 %, což dokládá efektivní řízení nákladů i kvalitu úvěrového portfolia. Společnost tak potvrzuje svou stabilitu, odolnost a schopnost generovat solidní výsledky i v náročném tržním prostředí.

První data potvrzují kvalitu produktu Business Invest AI

Součástí loňského roku bylo také uvedení nového typu nezajištěných podnikatelských úvěrů Business Invest AI, které ACEMA nabízí jako inovativní produkt založený na pokročilém datovém a AI-driven scoringu. Po téměř roce provozu vykazuje produkt pozitivní výsledky. Od spuštění do ostrého provozu bylo poskytnuto 73 těchto provozních úvěrů, přičemž míra defaultu k únoru 2026 činí 5,5 %. Důležité je, že většina případů selhání pochází z počáteční fáze a s postupným laděním modelu se kvalita portfolia zlepšuje.

Konzervativní přístup dokládá i struktura schvalovaných úvěrů – riziková kategorie D není schvalována vůbec a převaha úvěrů spadá do vyšších ratingových tříd A a B. Významným signálem kvality je rovněž skutečnost, že 41 % nově poskytnutých úvěrů tvoří opakované financování stávajících klientů. „Business Invest AI potvrzuje, že kombinace vlastního prediktivního modelu, práce s reálnými daty a postupného ladění systému přináší smysluplné výsledky jak pro klienty, tak pro investory. Příkladem funkčnosti produktu je případ podnikatele, který produkt využil třikrát. Ve dvou již splacených případech využil možnosti předčasného doplacení bez sankce. Úvěr tedy využívá pro pokrytí konkrétní zakázky a následně optimalizuje svoje náklady předčasným splacením,“ doplňuje Lukáš Zaňák.

Výhled do dalšího období

ACEMA vstupuje do dalšího období s cílem zachovat konzervativní profil úvěrového portfolia a důsledný přístup k řízení rizik, který se dlouhodobě odráží v nízké míře selhání a stabilním chování portfolia. Společnost se chce nadále zaměřovat na kvalitu nově poskytovaných úvěrů, nikoli na růst objemu za každou cenu.

Současně plánuje další rozvoj vlastních datových a technologických nástrojů, zejména v oblasti prediktivního modelování, automatizace procesů a vyhodnocování úvěrového rizika. Tyto kroky mají přispět k ještě přesnějšímu posuzování klientů a ke zvyšování efektivity správy portfolia. Důležitou prioritou zůstává také transparentní komunikace směrem k investorům, pravidelné zveřejňování klíčových dat a otevřený přístup k informacím o vývoji produktů i portfolia. ACEMA tak chce i nadále posilovat důvěru investorů a potvrzovat svou pozici stabilního a dlouhodobě orientovaného poskytovatele financování.

 

Zdroj: ACEMA Credit Czech, a.s.

 

 

