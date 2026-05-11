Acomware překonal miliardu. Je fullservisovým partnerem pro moderní marketing

„Z původně specializované výkonnostní agentury jsme se stali partnerem, který strategicky i exekučně pokrývá celý marketingový mix a současně rozumí byznysu klientů. Jde o cílenou evoluci. Dnes disponujeme silnými kompetencemi od nákupu médií a správy sociálních sítí přes práci s influencery až po datovou analytiku. Všechny kreativní a produkční aktivity jsme oddělili pod značku Blueglue. Výrazně jsme posílili mediální oddělení v segmentu OOH a TV a postavili expertní Customer Retention tým pro implementaci CDP platforem, jako je Bloomreach Engagement,“ říká David Vurma, který Acomware vede od roku 2018.
Fullservis mění trh, firmy spojují dodavatele
Acomware dnes nabízí služby na úrovni velkých globálních agentur díky vlastnímu systému mediálního plánování, performance, kreativě, produkci, influencer marketingu, zákaznické retenci a analytice. Klienti tak mají vše na jednom místě a nemusejí složitě koordinovat spolupráci s několika různými dodavateli.
Nezávislá česká agentura poskytuje služby mediální agentury napříč všemi typy médií, včetně OOH a TV, kde spolupracuje například se značkami LG, Luxor či Europ Assistance. Současně výrazně posiluje v oblasti kreativních služeb – vloni rozšířila spolupráci o branding a influencery pro O2 či stála za komunikací rebrandingu nákupního centra Westfield Černý Most pro svého dlouholetého klienta Unibail-Rodamco-Westfield.
Acomware své služby strukturuje do pěti klíčových oblastí pokrývajících celý marketingový funnel: od Awareness & Impact zahrnující mediální plánování a nákup přes Performance & Growth zaměřené na performance marketing, Brand & Story pokrývající kreativu, sociální sítě a influencery, Retention & Loyalty orientované na zákaznickou retenci až po Development & Data zahrnující datovou analytiku, implementaci CDP platforem a vlastní vývoj nástrojů. Všechny tyto kompetence firma rozvíjí a dodává in-house.
Tajemství miliardového úspěchu
Za rychlým růstem firmy stojí práce s daty a finanční disciplína. „Zakládáme si na kombinaci zdravého růstu a efektivity. Nejde nám o každou korunu obratu, klíčová je pro nás marže, kvalita služeb a udržitelnost firmy,“ říká CFO Roman Oravec. Růst podporují i již zmíněné vlastní značky Acomware. Komunikační agentura Blueglue, kterou od jejího vzniku v roce 2021 vede Pavel Paradýs, letos míří k obratu přes 100 milionů korun a patří mezi nejrychleji rostoucí kreativní studia v Česku. Zavedeným agenturám konkuruje vlastní produkcí, sítí spolupracujících influencerů i obsahem.
Na filozofii tvrdých dat navazuje technologická divize Datapancakes, která představuje vlastní produkt Acomware – jednotnou manažerskou aplikaci propojující data z marketingu, prodeje i o konkurenci do jednoho prostředí. Řešení je postavené modulárně na principu microservices, které firma postupně rozšiřuje o další funkce a use casy. Letos Datapancakes vstupuje naplno na trh a Acomware ho plánuje dál výrazně rozvíjet a škálovat. Základní platformu doplňují specializované moduly jako Share of Voice pro sledování podílu v reklamním prostoru nebo AI Spotlight monitorující doporučení značky v nástrojích umělé inteligence. Manažeři tak místo ručního propojování tabulek získávají hotové byznysové souvislosti a podklady pro rozhodování.
„Firmy dnes pálí rozpočty v datovém vakuu. Reklamní systémy ukazují skvělá čísla, ale uniká jim, že je konkurence agresivně přeplácí. Datapancakes je klíčovým spojencem moderního manažera,“ vysvětluje Vurma. „Bez jasného datového kontextu je zavádění AI jen cestou k drahým halucinacím. Chceme, aby šéfové marketingu mohli zavřít Excel a řídili byznys podle reálných čísel dostupných na jedno kliknutí, bez dlouhého vývoje vlastního BI.“
Důraz na AI a hotová řešení
Agentura výrazně posiluje v technologiích, umělé inteligenci i komplexních službách typu SaaS. Realizuje například komplexní správu cashback programů pomocí vlastní aplikace nebo samplingové kampaně, a to včetně logistiky a komunikace. „Aktuálně se silně soustředíme na to, abychom na trh přinášeli řešení, která jsou připravena k použití. Neprodáváme tak firmám jen technologie a jejich implementaci, ale pronajímáme jim naše řešení. Můžeme zmínit náš value back program, který již používá například LG, nebo připravované modulární věrnostní systémy. Prodáváme tak hotová přizpůsobitelná řešení, která stojí na našich vlastních aplikacích,“ doplňuje COO Dušan Smoljak.
Dnes má fullservisová agentura tým téměř 100 lidí a spravuje roční spendy přes 3 miliardy korun. Do roku 2030 chce být multidisciplinárním hubem, jenž propojuje datové vědce, kreativce, stratégy i AI specialisty. Nadále plánuje rozvíjet i e-commerce vzdělávací platformu Eshopista, která je na trhu přes 13 let.
O společnosti Acomware
Acomware je strategická fullservisová agentura pro e-commerce a digitální marketing s více než dvacetiletou tradicí. Na českém trhu zastává pozici jednoho z nejsilnějších hráčů s čistým obratem přesahujícím 1 miliardu korun a spravovaným mediálním rozpočtem ve výši 3 miliard korun ročně. Zajišťuje kompletní marketingový mix – od výkonnostních kampaní a brandbuildingu přes retenci zákazníků, nákup médií a datovou analytiku až po kreativu, produkci, influencery a sociální sítě, to vše in-house. Odbornost agentury potvrzují statusy Google Premier Partner či titul Sklik Agentura roku 2024. Za strategického partnera pro digitální růst si Acomware zvolili lídři jako O2, LG, Sconto, Notino či DEK. Firma se aktivně podílí na kultivaci trhu a pořádá diskusní platformu Eshopista.
Zdroj: Acomware