ACOND staví na ekologii: zákaz F-plynů není novinkou

ACOND byl připraven včas
ACOND začal s omezováním F-plynů již dříve a postupně zaváděl alternativní chladiva tepelných čerpadel s minimálním dopadem na životní prostředí. Nejde tedy jen o reakci na aktuální regulaci, ale o dlouhodobou strategii zaměřenou na ekoinovace, vyšší účinnost a delší životnost produktů. Moderní technologie tak zákazníkům přinášejí nejen ekologické, ale i ekonomické výhody v podobě nižších provozních nákladů.
Významnou konkurenční výhodou je také ryze česká výroba. ACOND má díky ní plnou kontrolu nad použitými komponenty i kvalitou svých zařízení, což umožňuje rychle reagovat na legislativní změny a garantovat vysoký standard.
Co jsou F-plyny?
F-plyny (např. HFC, PFC nebo SF6) jsou fluorované plyny používané především v chladicí a klimatizační technice. Vyznačují se velmi vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP), a proto patří mezi významné skleníkové plyny. Jejich postupné omezování je klíčovým krokem v ochraně klimatu a snižování emisí.
Nová generace tepelných čerpadel ACOND reflektuje tyto požadavky a nabízí vyšší účinnost, delší životnost a šetrnější provoz. Společnost tak potvrzuje svou dlouhodobou orientaci na udržitelná řešení a posiluje svou pozici na evropském trhu.
Kdo je ACOND?
ACOND je český výrobce a dodavatel tepelných čerpadel pro rodinné i bytové domy, který staví na kvalitě, úsporách a nejmodernějších technologiích.
