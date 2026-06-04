Actian uvádí agentní nástroj Data Steward, který zajistí sémantickou konzistenci napříč podnikovými systémy umělé inteligence

Společnost Actian, divize pro data a umělou inteligenci společnosti HCL Software, dnes představila Actian Data Steward Agent, což je nový agent umělé inteligence integrovaný do platformy Actian Data Intelligence Platform, který poskytuje řízenou sémantickou vrstvu a umožňuje sdílení obchodního kontextu pro podnikové systémy umělé inteligence, interní pracovní postupy, nástroje připojené k MCP a agenty umělé inteligence třetích stran. Agent automatizuje časově náročnou práci spojenou s dokumentací, obohacením a správou metadat, čímž zkracuje dobu návratnosti investic a snižuje manuální úsilí potřebné k vybudování a údržbě datových základů připravených pro umělou inteligenci.
Podle společnosti Gartner® „většina vedoucích pracovníků v oblasti dat a analytiky (D&A) stále nedokáže metadata efektivně využívat, protože 51 % organizací v oblasti metadat se stále spoléhá na pasivní postupy, což omezuje jejich schopnost uvolnit obchodní hodnotu."1 Údržba a katalogizace metadat leží téměř výhradně na správcích dat, takže kvůli nedostatečné kapacitě dochází k problémům s těmito procesy. Společnost Gartner rovněž uvádí, že „tito správci často věnují úkolům v oblasti správy včetně katalogizace pouze malou část svého času, obvykle 5 % až 10 %."2
Podniky zapojují do pracovních postupů čím dál více agentů umělé inteligence a jednotná metadata jsou základním prvkem, na kterém je každý tento agent závislý. Agent Data Steward Agent je přímo integrován do katalogových pracovních postupů a průběžně aktualizuje metadata v závislosti na vývoji datových prostředí.
Zmíněný agent má základ ve federovaném znalostním grafu, sémantické vrstvě, datových produktech a datových smlouvách platformy Actian Data Intelligence Platform. Umožňuje, aby jak interní funkce platformy, tak externí AI agenti, a to včetně systémů třetích stran připojených prostřednictvím protokolu MCP (Model Context Protocol) a integrací typu agent-to-agent (A2A), fungovaly v rámci stejného řízeného obchodního kontextu. Díky neustálé identifikaci mezer, navrhování aktualizací a prosazování konzistence snižuje agent manuální práci, takže se týmy mohou soustředit na správu, validaci a vytváření dat připravených pro AI ve velkém měřítku.
Jak agent Data Steward automatizuje správu metadat
Zatímco AI kopiloti se zaměřují pouze na konkrétní úkoly, agent Data Steward využívá agentní umělou inteligenci k pokrytí celého rozsahu role správce dat, místo aby pouze automatizoval jednotlivé úkoly. Agent sleduje vývoj datového prostředí a provádí automatizaci v rámci celého datového katalogu:
• vytváří a aktualizuje dokumentaci k aktivům v souvislosti s vývojem datových toků,
• přiřazuje vlastnictví k opuštěným aktivům a upozorňuje na mezery v dokumentaci a vlastnictví,
• doporučuje klasifikaci, a to včetně osobních údajů, úrovně citlivosti a oblasti použití,
• vytváří a spravuje definice v celopodnikovém slovníku a obchodní terminologii,
• odhaluje problémy s dodržováním zásad dříve, než se dostanou k následným uživatelům.
Proč jsou návrhy agenta Data Steward přesné a připravené pro správu dat
Díky zpracování přirozeného jazyka vychází agent pro správu dat při navrhování z historie dat, vzorců využití a kontextu stávajícího katalogu, čímž zvyšuje přesnost. Výstupy jsou sladěny se stávajícími datovými produkty a smlouvami na platformě, což zajišťuje konzistenci a kompatibilitu. Správci dat návrhy posuzují a schvalují, přičemž se soustředí spíše na ověřování než na tvorbu, aby byla zachována kontrola nad procesy.
„Vzhledem k tomu, že podniky nasazují propojené agenty umělé inteligence napříč pracovními postupy, je ruční udržování sémantické konzistence z provozního hlediska nemožné," uvedl Guillaume Bodet, produktový ředitel společnosti Actian. „Agent Data Steward průběžně slaďuje metadata, obchodní definice, původ dat a kontext správy, aby systémy umělé inteligence mohly fungovat na základě sdíleného chápání podnikových dat."
Agent Data Steward je nyní k dispozici jako součást platformy Actian Data Intelligence Platform, která nabízí sémantické porozumění pomocí umělé inteligence, sledování původu dat, ukazatele kvality, obchodní kontext a konverzační analytiku. Další informace naleznete v článku „ Agent Data Steward: Chybějící vrstva mezi umělou inteligencí a kontextem " na našem blogu nebo na stránkách https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.
Stručný přehled: Agent Data Steward společnosti Actian
• produkt: Agent Data Steward od společnosti Actian,
• platforma: Actian Data Intelligence Platform,
• jak to funguje: agent automatizuje dokumentaci, obohacení, klasifikaci a správu metadat v podnikovém měřítku a spravuje sémantickou vrstvu, z níž čerpají všichni agenti umělé inteligence, aby zajistili konzistentní a spolehlivé výstupy,
• hlavní funkce: dokumentace aktiv, převod vlastnických práv, klasifikace osobních údajů a citlivých informací, správa obchodního slovníku, sladění zásad, integrace serveru MCP, podpora protokolu A2A,
• pro koho je určen: pro správce dat, datové inženýry, datové analytiky, vedoucí pracovníky v oblasti podnikových dat a umělé inteligence,
• dostupnost: k dispozici v rámci platformy Actian Data Intelligence Platform,
• více informací: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.
O společnosti Actian
Společnost Actian umožňuje podnikům s jistotou spravovat a řídit data v jakémkoli rozsahu. Řešení společnosti Actian pro správu dat a datovou inteligenci pomáhají zefektivnit komplexní datová prostředí a urychlit poskytování dat připravených pro umělou inteligenci. Řešení společnosti Actian jsou navržena s ohledem na flexibilitu, hladce se integrují a spolehlivě fungují v lokálních, cloudových i hybridních prostředích. Více informací o společnosti Actian, divizi pro data a umělou inteligenci společnosti HCLSoftware, naleznete na stránkách actian.com.
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|Gartner®, „Jak mohou vedoucí pracovníci v oblasti dat a analýzy využívat metadata k dosažení lepších obchodních výsledků", 13. října 2025.
|2
|Gartner®, „Co by měli datoví architekti vědět před zavedením datového katalogu", 11. srpna 2025.
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Jennifer Harbourová
PR konzultantka
Danielle Leeová
viceprezidentka – globální vztahy s analytiky a public relations
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