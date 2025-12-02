ACTUM Digital posiluje na trhu DACH. Uzavírá úzké partnerství s rakouskou digitální agenturou Inscript

  14:15
Praha/Vídeň/Dornbirn 2. prosince 2025 (PROTEXT) - ACTUM Digital, významný evropský hráč v oblasti digitálních služeb, oznamuje strategické partnerství s rakouskou agenturou Inscript. Nově spuštěný partnerský model umožňuje Actumu rozšířit působení v regionu DACH a propojit téměř tři desetiletí odbornosti v digitalizaci a v oblasti umělé inteligence s hlubokou znalostí alpského trhu, kterou Inscript dlouhodobě rozvíjí u svých klientů.

Posílení pozice v Rakousku a Švýcarsku

Partnerství s Inscriptem je důležitým krokem v naší dlouhodobé strategii růstu na trhu DACH,“ říká Tomáš Vondráček, CEO ACTUM Digital. „Když spojíme hlubokou znalost místního trhu ze strany Inscriptu s naším technologickým a AI know-how, dokážeme firmám v Rakousku a Švýcarsku nabídnout řešení s jasným a měřitelným přínosem pro jejich digitalizaci a automatizaci,“ dodává Vondráček.

Po téměř 30 let ACTUM Digital pomáhá firmám napříč světem rozvíjet digitální infrastrukturu a zavádět moderní technologie, včetně německých klientů, jako jsou GROHE, Freudenberg či METRO. Díky výrazným investicím do AI se společnost řadí mezi nejzkušenější implementátory praktických AI řešení: od automatizovaných překladů a generování obsahu až po agentní systémy a komplexní automatizaci.

Kombinace lokální expertízy a špičkových technologií

„Výjimečnost partnerství spočívá v tom, že Inscript rozumí místním firmám a Actum přináší špičkové technologické know-how a kapacity,“ vysvětluje Managing Partner Inscript GmbH Thomas Maldoner. „Společně dokážeme urychlit digitalizaci a rozšířit využívání AI v Rakousku a Švýcarsku tak, aby místní firmy obstály v rostoucí mezinárodní konkurenci.“

Synergie mezi oběma společnostmi přináší kombinaci kompetencí, která v regionu nemá obdoby. Inscript, založený v roce 2011, disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti DXP systémů, marketingu a e-commerce, zejména pro středně velké podniky. ACTUM Digital k tomu přidává široký rozsah digitálních služeb a osvědčené výsledky z komplexních transformačních projektů – od interakčních platforem, e-commerce a CRM po ERP a agentní AI.

Alpský region jako prostor pro růst digitálních a AI řešení

Alpský trh představuje pro digitální transformaci a AI výrazně rostoucí příležitost. Firmy si stále více uvědomují, že pro úspěšnou automatizaci potřebují jednotné procesy napříč celou technologickou architekturou. Stejně důležití jsou však partneři, kteří kombinují technologickou expertizu s dlouhodobými lokálními vztahy.

Partnerský model společnosti ACTUM Digital propojuje centrální technologické a AI týmy s lokálními implementačními specialisty, což zajišťuje, že klienti získávají výhody globální inovace i přesné znalosti regionálního trhu. Tento přístup umožňuje rakouským a švýcarským firmám urychlit svůj digitální růst, aniž by ztratily osobní přístup typický pro region.


O společnosti ACTUM Digital

ACTUM Digital se sídlem v Praze patří mezi největší nezávislé digitální agentury vedené vlastníky. Více než 500 specialistů pracuje v sedmi kancelářích v Evropě a Indii. ACTUM poskytuje odborné služby v širokém spektru digitálních disciplín – od interakčních platforem a e-commerce přes CRM a ERP až po agentní AI a automatizaci. Jako klíčový implementační partner technologií Adobe, Sitecore, Optimizely, Microsoft a SAP každoročně realizuje stovky projektů ve více než 15 jazycích pro klienty z regionů DACH, Beneluxu, UK, USA a Skandinávie.

 

O společnosti Inscript 

Inscript GmbH, se sídly ve Vídni a Dornbirnu, patří více než deset let mezi přední nezávislé digitální agentury v Rakousku a podílí se i na úspěšných projektech ve Švýcarsku a Jižním Tyrolsku. Silnými stránkami společnosti jsou frontend, DXP a e-commerce řešení na platformách TYPO3, Symfony a Shopify. Inscript spolupracuje se značkami jako SPAR Switzerland, Rauch Fruchtsäfte a Gebrüder Weiss.

 

 

Zdroj: ACTUM Digital

 

 

