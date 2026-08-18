Adam Lacko se po třech letech vrací do Mostu. Chce bojovat o pódium

Pro Adama Lacka půjde o první závod v Mostě za volantem závodního trucku od roku 2023. Mistr Evropy z roku 2017 se letos po delší pauze do závodního tahače vrátil a před domácím podnikem už má za sebou také start na Nürburgringu. Stejně jako na Nürburgringu nastoupí v Mostě v barvách Buggyra ZM Racing za volantem závodního Iveca z dílny šestinásobného mistra Evropy Jochena Hahna. Nürburgring mu zároveň ukázal, že návrat mezi evropskou špičku nebude jednoduchý.
„Letošní svezení nám ukázalo, že bychom potřebovali ještě trochu přidat. Snad jsme ale od Nürburgringu zase něco vylepšili a podaří se mi nějaké to pódium, abych udělal radost sobě i domácím fanouškům,“ říká Adam Lacko.
Most pro něj během kariéry vždy patřil k nejvýznamnějším závodům sezony. Po třech letech se tak těší především na návrat před české publikum.
„V Mostě to má vždycky úplně jinou atmosféru. Když člověk přijíždí do první šikany a vnímá podporu fanoušků, snaží se předvést to nejlepší, co umí,“ popisuje Lacko.
Cíl pro závodní víkend si přesto stanovuje realisticky. „První místo by bylo nádherné, ale po těch třech letech to nebude vůbec jednoduché. Kdyby se podařilo alespoň jednou pódium, byl bych spokojený.“
Trucky a NASCAR během jednoho víkendu
Czech Truck & NASCAR Prix tradičně spojuje dvě výrazně odlišné závodní disciplíny. Goodyear FIA European Truck Racing Championship přiveze do Mostu evropskou špičku závodních tahačů, zatímco NASCAR Euro Series nabídne souboje evropské varianty amerických stock cars.
Vedle Adama Lacka bude mít domácí publikum výrazného favorita také v NASCARu. Martin Doubek, dvojnásobný šampion evropské série, se v Mostě znovu představí před českými fanoušky a bude patřit k hlavním domácím tvářím závodního víkendu.
Českou stopu ale letos podpoří také další známá jména. Dalibor Gondík, Tomáš Šebek a Oskar Hess si v průběhu letošního roku NASCAR na mosteckém okruhu sami vyzkoušeli a budou také součástí závodního víkendu. Gondík by měl díky své závodní licenci a předchozím zkušenostem nastoupit také jako přímý účastník kategorie Rookie Challenge.
Závodní program doplní historické a sportovní vozy a chybět nebude ani The Most Truck Festival, který do areálu přiveze desítky upravených a originálních kamionů. Tradičním vrcholem festivalu bude jejich sobotní spanilá jízda přímo po závodním okruhu.
Premiérový NASCAR Run a otevřený paddock
Novinkou letošního ročníku bude NASCAR Euro Series Run. V pátek 28. srpna dostanou fanoušci příležitost absolvovat celé kolo mosteckého závodního okruhu po vlastních – během nebo chůzí. Akce je otevřená sportovcům, fanouškům i rodinám a nabídne možnost poznat trať z úplně jiné perspektivy ještě před hlavním víkendovým programem.
Jednou z hlavních výhod Czech Truck & NASCAR Prix zůstává také možnost dostat se blízko samotnému závodnímu dění. Paddock bude otevřený návštěvníkům, kteří tak mohou sledovat práci týmů, prohlédnout si závodní techniku zblízka a potkat jezdce mimo samotnou trať.
Fanoušci mohou využít také speciální Adam Lacko Buggyra FAN PASS a Martin Doubek Orion FAN PASS, které nabídnou ještě bližší kontakt s oběma českými jezdci a jejich týmy.
Program i pro rodiny s dětmi
Pořadatelé vedle závodů připravují také doprovodný program zaměřený na rodiny. Jeho součástí budou například aktivity Sport hrou v Auto Galerii, BagrParku a další dětské atrakce.
Hlavní část víkendu nabídne závody tahačů i NASCARů, setkání s českými jezdci a známými osobnostmi, otevřený paddock, Truck Festival i další aktivity v areálu.
Czech Truck & NASCAR Prix se uskuteční od 27. do 30. srpna 2026 na Autodromu Most. Vstupenky jsou v prodeji na webu Autodromu Most.
Zdroj: Autodrom Most