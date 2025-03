Adastra dosáhla nejvyššího statusu partnerství v síti AWS

"Získání Premier Tier statusu je důkazem našich technických schopností i úspěchů u zákazníků. Potvrzuje naši schopnost efektivně dodávat komplexní cloudová řešení.“ – Loan Ly, Viceprezidentka pro globální alianci AWS, Adastra Corporation

Aby Adastra získala status AWS Premier Tier Services Partner, splnila řadu technických požadavků AWS, včetně odborných certifikací, technologických schopností, realizovaných implementací a akreditací v oblasti technického a obchodního školení AWS.

Nedávné úspěchy Adastry v rámci AWS

Adastra byla nedávno oceněna jako držitel ocenění AWS Data and Analytics Consulting Partner of the Year (Global) a Innovation Partner of the Year (EMEA) . Ocenění Data and Analytics Consulting Partner of the Year vyzdvihuje odborné znalosti společnosti Adastra v oblasti datové analytiky a umělé inteligence a oceňuje její odhodlání poskytovat inovativní řešení využívající technologie AWS k podpoře byznysu. Ocenění Innovation Partner of the Year Award oceňuje přínos Adastry v oblasti umělé inteligence a analytiky. Díky komplexním konzultačním službám v oblasti cloudu a správy aplikací pomáhá firmám modernizovat procesy a zlepšovat zákaznickou zkušenost.

Adastra byla také oficiálním launch partnerem pro Amazon SageMaker Unified Studio , novou platformu, která zjednodušuje správu datové analytiky a strojového učení (ML). Adastra pomáhá firmám integrovat tento nástroj do jejich AWS ekosystémů, sjednocovat datovou analytiku a ML do jednoho rozhraní, zefektivňovat spolupráci, automatizovat úkoly pomocí AI a usnadnit práci s daty.

"Ocenění launch partnera pro Amazon SageMaker Unified Studio, spolu s našimi tituly globálního a regionálního partnera roku, jen potvrzuje vedoucí roli Adastry v oblasti dat a AI. Naše inovace a špičková řešení v AWS pomáhají firmám růst a dosahovat úspěchu.“ – Zeeshan Saeed, Chief Technology Strategy Officer, Adastra North America

Nedávné úspěchy klientů na AWS

• Adastra pomohla mediální společnosti Seznam, snížit náklady na přípravu nočního rozhlasového vysílání až o 60 % zapojením umělé inteligence. Díky novému řešení se automatizují rutinní úkoly: jeden AI agent plánuje vysílání, druhý píše scénáře. Redaktoři se tak mohou soustředit na kvalitní obsah a personalizaci pořadů, přičemž dochází k výraznému snížení provozních nákladů.

• Adastra sehrála klíčovou roli v projektu Tehanu Interspecies Money, který přináší inovativní způsoby, jak propojit ochranu přírody s potřebami zvířat (například eliminací pytláckých pastí). Cílem je posílit biodiverzitu a zajistit tak společné přežití a prosperitu. Adastra se podílela na vytvoření škálovatelného řešení, které využívá generativní AI a velké jazykové modely ke zpracování rozsáhlých akademických i terénních dat o chování goril ve Rwandě. Na základě těchto poznatků jsme vytvořili "digitální dvojčata“ zvířat a umožnili jim mít vlastní digitální peněženky, díky čemuž mohou "spravovat“ finance a podpořit své zachování. Ekonomický přínos goril se odhaduje na 1,55 miliardy dolarů.

Další informace o naší práci se společností AWS: https://adastracorp.com/aws-services-and-solutions/

O společnosti Adastra

Již více než dvacet let pomáháme firmám stát se digitálními lídry. Díky síle dat umožňujeme organizacím inovovat, dosahovat provozní dokonalosti a vytvářet výjimečné zákaznické zážitky.

Jsme odborníky v oblasti umělé inteligence, dat, cloudu, digitálních služeb a governance. Přinášíme řešení, která firmám pomáhají lépe spravovat a využívat jejich data – a tím je propojit se zákazníky i celým světem.

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

437-240-2195

www.adastracorp.com

