Adastra je zlatým partnerem Databricks

Partneři společnosti Databricks v úrovni Gold disponují pokročilou technologickou expertízou a dosahují prokazatelných výsledků v implementaci specializovaných řešení na technologiích Databricks. Aby Adastra tuto prestižní úroveň partnerství získala, musela splnit náročná kritéria:
• prokázat realizace produkčních řešení v enterprise prostředích
• doložit silné technologické zázemí podložené certifikovanými Databricks specialisty
• dosahovat konzistentních výsledků u zákazníků s jasně měřitelným dopadem na byznys
„Databricks nasazujeme rychle a pragmaticky, s důrazem na to, aby řešení dávalo smysl i za rok nebo za dva. Pomáháme s rychlým startem, hladkou implementací i dalším rozvojem komplexních prostředí,“ říká Michal Kratochvíl, Innovations Director, Data Management, Adastra. „Databricks jsme zaváděli u řady zákazníků, například u Raiffeisenbank, E.ONu, Uniqy.“
„V Adastře budujeme Databricks kompetenci, abychom si dlouhodobě udrželi špičkovou úroveň expertízy jak pro zákazníky, tak interně,“ dodává Lukáš Vosecký, Databricks Competency Leader, Adastra CZ. „V Česku máme silný tým certifikovaných specialistů, doplněný o desítku seniorních architektů a tři Databricks Champions. Do rozvoje týmu systematicky investujeme.“
Jako zlatý partner Databricks bude Adastra i nadále pomáhat organizacím modernizovat datové platformy, zavádět AI do praxe a dosahovat měřitelných byznysových výsledků – od definice strategie a návrhu architektury přes implementaci, MLOps a governance až po kontinuální optimalizaci.
„Děkujeme společnosti Adastra za mimořádné nasazení a práci v uplynulém roce. Velmi si vážíme důrazu na úspěšné implementace Databricks Data Intelligence Platform u zákazníků,“ uvedla Sonal Mane, Head of Databricks Partner Program, v komunikaci směrem k Adastře. „Těšíme se, že na dosavadní spolupráci společně navážeme.“
O společnosti Adastra
Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.
Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.
Adastra realizuje projekty pro firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.
