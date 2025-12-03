Adastra nominována do finále AWS Partner Awards 2025

Společnost Adastra oznamuje, že postoupila do finále kategorie AWS Industry Partner of the Year – Auto and Manufacturing (EMEA). Toto ocenění vyzdvihuje přední AWS partnery s certifikací AWS Automotive nebo Manufacturing Competency, kteří pomáhají zákazníkům z automobilového a výrobního sektoru urychlit jejich transformaci pomocí specializovaných cloudových řešení a hluboké oborové expertízy.
Regionální a globální ceny AWS Partner Awards oceňují široké spektrum AWS partnerů, kteří se během uplynulého roku zaměřili na specializaci, inovace a spolupráci. Tyto ceny vyzdvihují partnery, jejichž obchodní modely se nadále rozvíjejí a prosperují na platformě AWS při podpoře svých zákazníků.
V nedávném projektu pro globálního výrobce prémiových automobilů dosáhla Adastra ročních úspor přesahujících 15 milionů USD a zkrátila dobu zpracování požadavků o 62 %.
Výrobce se potýkal s prostředím rozdrobených IT systémů a izolovanými inženýrskými daty napříč systémem ticketů i dalšími oblastmi, což omezovalo přehlednost, zpomalovalo analýzu příčin problémů a bránilo spolupráci mezi týmy.
Adastra sjednotila tato prostředí do jednotného zdroje dat v reálném čase, který manažerům umožňuje okamžitě identifikovat závislosti a překážky a poskytuje inženýrům kontextuální odpovědi a postupy řešení prostřednictvím přirozeného jazyka. Řešení využívá Amazon Bedrock pro generativní AI a Amazon Neptune pro grafové souvislosti. Agentní AI od Adastry nativně využivá prostředí AWS a integruje se se stávajícími nástroji, propojuje strukturovaná a částečně strukturovaná data prostřednictvím znalostního grafu a poskytuje přehledy přizpůsobené rolím inženýrů, manažerů a vedení. Řešení také snížilo chybovost a míru opetovného zadávání ticketů o 76 %, úsilí na jeden požadavek o více než 50 % a náklady na požadavek o 67 %, čímž vytváří opakovatelný model pro další inženýrské oblasti a výrobní podniky.
„Zaměřujeme se především na výsledky. Jako partner s AWS Automotive Competency pomáháme výrobcům automobilů modernizovat pomocí zodpovědné AI, kvalitního řízení a opakovatelných postupů, které se integrují se stávajícími systémy. Ať už jde o automatizované plánování výroby pomocí OptiSuite, prediktivní řízení kvality, propojené mobility nebo řídicí centra dodavatelských řetězců – poskytujeme automatizaci s uzavřenou smyčkou, která mění data v konkrétní akce a umožňuje růst od pilotního projektu až po celopodnikové nasazení," uvádí Cem Bilir, výkonný viceprezident pro automobilový a výrobní průmysl.
Regionální a globální ceny AWS Partner Awards zahrnovaly proces vlastních nominací v několika kategoriích, které se udělují na regionální i globální úrovni. Všichni AWS partneři byli vyzváni k účasti a podání přihlášky. Nominace posoudila nezávislá společnost Canalys, která při výběru kladla zvláštní důraz na příklady úspěšných zákaznických projektů.
Některé kategorie cen se navíc hodnotily na základě dat pomocí specifických metrik měřících výkonnost AWS partnerů během uplynulého roku. Společnost Canalys provedla audit použitých datových souborů, aby zajistila objektivnost a přesnost všech měření a výpočtů. Finalisté představují tři nejlépe hodnocené AWS partnery v každé kategorii.
AWS Partner Network (APN) je globální program zaměřený na podporu partnerů v inovacích, urychlování jejich cesty do cloudu a plné využití šířky a hloubky služeb AWS.
Více informací:
• Expertíza v automobilovém průmyslu: https://adastracorp.com/cs/odvetvi/automobilovy-prumysl/
• Expertíza ve výrobním průmyslu: https://adastracorp.com/cs/odvetvi/vyroba/
• AWS partnerství: https://adastracorp.com/cs/aws/
O společnosti Adastra
Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.
Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.
Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202682895/cs/
Kontakty:
Kristian Gravelle, Group CMO
kristian.gravelle@adastragrp.com
437-240-2195
Zdroj: Adastra