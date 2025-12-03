Adastra nominována do finále AWS Partner Awards 2025

Autor:
  7:43
Las Vegas 3. prosince 2025 (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost Adastra se dostala mezi finalisty v kategorii Partner roku pro automobilový a výrobní průmysl – jednou z mnoha AWS partnerských firem po celém světě, které pomáhají svým zákazníkům řídit inovace

Společnost Adastra oznamuje, že postoupila do finále kategorie AWS Industry Partner of the Year – Auto and Manufacturing (EMEA). Toto ocenění vyzdvihuje přední AWS partnery s certifikací AWS Automotive nebo Manufacturing Competency, kteří pomáhají zákazníkům z automobilového a výrobního sektoru urychlit jejich transformaci pomocí specializovaných cloudových řešení a hluboké oborové expertízy.

Regionální a globální ceny AWS Partner Awards oceňují široké spektrum AWS partnerů, kteří se během uplynulého roku zaměřili na specializaci, inovace a spolupráci. Tyto ceny vyzdvihují partnery, jejichž obchodní modely se nadále rozvíjejí a prosperují na platformě AWS při podpoře svých zákazníků.

V nedávném projektu pro globálního výrobce prémiových automobilů dosáhla Adastra ročních úspor přesahujících 15 milionů USD a zkrátila dobu zpracování požadavků o 62 %.

Výrobce se potýkal s prostředím rozdrobených IT systémů a izolovanými inženýrskými daty napříč systémem ticketů i dalšími oblastmi, což omezovalo přehlednost, zpomalovalo analýzu příčin problémů a bránilo spolupráci mezi týmy.

Adastra sjednotila tato prostředí do jednotného zdroje dat v reálném čase, který manažerům umožňuje okamžitě identifikovat závislosti a překážky a poskytuje inženýrům kontextuální odpovědi a postupy řešení prostřednictvím přirozeného jazyka. Řešení využívá Amazon Bedrock pro generativní AI a Amazon Neptune pro grafové souvislosti. Agentní AI od Adastry nativně využivá prostředí AWS a integruje se se stávajícími nástroji, propojuje strukturovaná a částečně strukturovaná data prostřednictvím znalostního grafu a poskytuje přehledy přizpůsobené rolím inženýrů, manažerů a vedení. Řešení také snížilo chybovost a míru opetovného zadávání ticketů o 76 %, úsilí na jeden požadavek o více než 50 % a náklady na požadavek o 67 %, čímž vytváří opakovatelný model pro další inženýrské oblasti a výrobní podniky.

„Zaměřujeme se především na výsledky. Jako partner s AWS Automotive Competency pomáháme výrobcům automobilů modernizovat pomocí zodpovědné AI, kvalitního řízení a opakovatelných postupů, které se integrují se stávajícími systémy. Ať už jde o automatizované plánování výroby pomocí OptiSuite, prediktivní řízení kvality, propojené mobility nebo řídicí centra dodavatelských řetězců – poskytujeme automatizaci s uzavřenou smyčkou, která mění data v konkrétní akce a umožňuje růst od pilotního projektu až po celopodnikové nasazení," uvádí Cem Bilir, výkonný viceprezident pro automobilový a výrobní průmysl.

Regionální a globální ceny AWS Partner Awards zahrnovaly proces vlastních nominací v několika kategoriích, které se udělují na regionální i globální úrovni. Všichni AWS partneři byli vyzváni k účasti a podání přihlášky. Nominace posoudila nezávislá společnost Canalys, která při výběru kladla zvláštní důraz na příklady úspěšných zákaznických projektů.

Některé kategorie cen se navíc hodnotily na základě dat pomocí specifických metrik měřících výkonnost AWS partnerů během uplynulého roku. Společnost Canalys provedla audit použitých datových souborů, aby zajistila objektivnost a přesnost všech měření a výpočtů. Finalisté představují tři nejlépe hodnocené AWS partnery v každé kategorii.

AWS Partner Network (APN) je globální program zaměřený na podporu partnerů v inovacích, urychlování jejich cesty do cloudu a plné využití šířky a hloubky služeb AWS.

Více informací:

• Expertíza v automobilovém průmyslu: https://adastracorp.com/cs/odvetvi/automobilovy-prumysl/

• Expertíza ve výrobním průmyslu: https://adastracorp.com/cs/odvetvi/vyroba/

• AWS partnerství: https://adastracorp.com/cs/aws/

O společnosti Adastra

Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.

Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.

Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202682895/cs/

Kontakty:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

437-240-2195

www.adastracorp.com

Zdroj: Adastra

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou...

Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun,...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

Hokejový brankář Lukáš Dostál na přivítání a oslavě titulu mistra světa ve...

Nejen odchovanci a bývalí hráči Horácké Slavie Třebíč jako Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil, ale také současní čeští reprezentanti Lukáš Dostál či Roman Červenka. To jsou...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Zlaté a stříbrné medaile připomínají válečnou historii Ostravy

3. prosince 2025  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku. Švachula chce dohodu o vině a trestu

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:12

Objevování historické paměti Kuej-čou z doby války

3. prosince 2025  9:09

Český tenisový svaz uvedl svou vizuální identitu

3. prosince 2025  9:01

Štístko a Poupěnka – největší show

Eurocentrum v Jablonci nad Nisou se před sedmi lety změnilo z bývalého

Na představení plné písniček a zábavy mohou děti přijít v sobotu do Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

3. prosince 2025  8:37

CRIF: Na prestižní ocenění CRIF Business Elite dosáhne třetina českých firem s obratem nad 10 milionů Kč

3. prosince 2025  8:35

Na horských cestách v hradeckém kraji leží sníh, přes den má sněžit

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. V Orlických horách je na cestách rozbředlý sníh. V...

3. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  6:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na školku v Jablonci půjde rekordní dotace, její součástí bude rozsáhlá zahrada

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou

Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.

3. prosince 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Návštěvy Mikuláše v H. Králové jsou téměř vyprodané, vyrazí Mikulášský trolejbus

ilustrační snímek

Nabídka mikulášských návštěv v Hradci Králové je téměř vyčerpaná. Nabízejí je soukromníci i specializované agentury. Ceny se v Hradci Králové pohybují většinou...

3. prosince 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.