Adastra získala kompetenci AWS Consumer Goods a urychluje optimalizaci napříč produktovým portfoliem v supply chain a komerčních operacích

Autor:
  13:38
Toronto 19. března 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Adastra, globální lídr v oblasti AI a data-driven transformace, dnes oznámila, že získala kompetenci AWS Consumer Goods od Amazon Web Services (AWS). Toto ocenění potvrzuje prokazatelnou expertízu Adastry v dodávce bezpečných, škálovatelných a vysoce efektivních cloudových řešení navržených pro specifické potřeby společností v segmentu spotřebního zboží.

Kompetence AWS Consumer Goods sdružuje a oceňuje AWS partnery, kteří prokazují hluboké odvětvové know-how a ověřené úspěchy u zákazníků v šesti klíčových oblastech: product development, manufacturing, supply chain, marketing, unified commerce a digitální transformace. Partneři musí projít náročným technickým validačním procesem v souladu s architektonickými best practices AWS a frameworkem AWS Well-Architected.

Pro společnosti v oblasti spotřebního zboží tato kompetence poskytuje jistotu, že ověření partneři dokáží snížit implementační rizika, urychlit adopci cloudu a dodávat bezpečná řešení připravená pro produkční nasazení, která podporují inovace a provozní excellence v segmentu.

„Získání kompetence AWS Consumer Goods potvrzuje náš závazek pomáhat organizacím v tomto segmentu sjednotit data, modernizovat provoz a škálovat AI napříč celou organizací odpovědným způsobem,“ uvedl Shameer Kanji, Head of North American Enterprise Sales v Adastře. „Zaměřujeme se na měřitelné byznysové výsledky – od zlepšení přesnosti forecastingu a výkonu výroby až po optimalizaci trade promotion a posílení engagementu se zákazníky.“

Adastra urychluje výkonnost společností v segmentu spotřebního zboží díky sjednoceným datum

Společnosti v segmentu spotřebního zboží čelí rostoucímu tlaku způsobenému poklesem marží, volatilitou dodavatelského řetězce, požadavky retailerů, měnícím se chováním zákazníků a rostoucími provozními náklady. Přestože mnoho firem investovalo do digitálních platforem, data často zůstávají fragmentovaná napříč ERP systémy, výrobními aplikacemi, nástroji pro plánování poptávky a marketingovými technologiemi. To omezuje celkovou viditelnost a zpomaluje adopci AI.

Adastra tyto výzvy řeší budováním jednotných datových základů, které umožňují AI-driven decision-making a přinášejí měřitelný dopad napříč klíčovými oblastmi fungování společností v segmentu spotřebního zboží:

  • Enterprise Digital Modernization

Modernizace infrastruktury sama o sobě nestačí – organizace v tomto segmentu musí efektivně operacionalizovat data a AI napříč business funkcemi. Adastra tento posun umožňuje díky zavedení škálovatelného governance modelu, standardizovaných datových modelů a bezpečného cloud operating frameworku, který podporuje pokročilou analytiku a automatizaci. Výsledkem je rychlejší přechod od insightu k akci, lepší cross-funkční spolupráce a schopnost bezpečně škálovat AI v rámci celé organizace.

  • 360° pohled na zákazníka a poptávku

Integrací dat o zákaznících, prodejích, trade aktivitách a operacích do jednotného pohledu získávají organizace komplexní přehled o nákupním chování napříč kanály i retail partnery. Tento konsolidovaný datový pohled umožňuje přesnější predikce poptávky, efektivnější trade promotion, lepší rozhodování o sortimentu a cílené marketingové investice, které podporují růst tržního podílu a přinášejí měřitelný dopad na tržby.

  • Optimalizace výroby a dodavatelského řetězce

Pokročilý forecasting, výrobní analytika a end-to-end viditelnost dodavatelského řetězce pomáhají snižovat plýtvání, zlepšovat úroveň služeb, minimalizovat rizika výpadků a optimalizovat zásoby napříč výrobními i distribučními sítěmi.

Adastra spolupracuje s lídry v dodavatelském řetězci, komerčními týmy, výrobními manažery i dalšími stakeholdery na definici praktických roadmap, které sjednocují datové prostředí a sjednocují datové prostředí a přinášejí měřitelný ROI napříč product developmentem, operacemi i go-to-market exekucí.

 

Více informací

O společnosti Adastra

Adastra je globální lídr v oblasti AI a data-driven transformace, který pomáhá organizacím využívat umělou inteligenci strategicky a odpovědně. S více než 25 lety zkušeností umožňuje pomáhá enterprise klientům vytvářet obchodní hodnotu prostřednictvím datových inovací, provozní excelence a efektivní práce se zákazníky.

Adastra dodává end-to-end řešení postavená na promyšlené strategii, robustním governance modelu a hluboké technické expertíze. Od definice vize až po exekuci provází organizace každou fází jejich cesty v oblasti AI, dat a cloudu – buduje future-ready schopnosti a přináší měřitelný, dlouhodobý dopad.

Adastra působí v klíčových odvětvích, včetně finančních služeb, automotive, výroby, technologií, médií a telekomunikací (telco), zdravotnictví, retailu a profesionálních služeb. Společnost zaměstnává více než 2 200 odborníků v Severní Americe, Evropě a Asii.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319560163/cs/

 

Kontakt pro více informací:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

437-240-2195

www.adastracorp.com

 

Zdroj: Adastra

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

PoĹľĂˇr lesnĂ­ho stroje u PomezĂ­ zpĹŻsobil Ĺˇkodu pĹ™es pÄ›t milionĹŻ korun

PoĹľĂˇr lesnĂ­ho stroje u PomezĂ­ zpĹŻsobil Ĺˇkodu pĹ™es pÄ›t milionĹŻ korun

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.