Adastra získala specialization AWS Agentic AI

Tato certifikace potvrzuje postavení Adastry jako AWS partnera, který umožňuje zákazníkům nasazovat autonomní AI systémy řídící komplexní firemní procesy od začátku až do konce. Zároveň ověřuje expertízu a prokázané úspěchy při dodávání produkčních AI agentů, kteří dokážou uvažovat, spolupracovat, používat nástroje, plnit úkoly a průběžně se zdokonalovat.
„Prostřednictvím AWS a Amazon Bedrock Agents pomáháme zákazníkům přejít od pouhého experimentování s AI k nasazování autonomních systémů, které dokážou myslet, plánovat a jednat v rámci celé firmy," vysvětluje Ondřej Vaněk, Chief AI Officer společnosti Adastra. „Patříme mezi první skupinu AWS partnerů, kteří získali Agentic AI Specialization, což potvrzuje náš brzký úspěch a prokázaný přínos – dokážeme zkrátit kritické pracovní postupy z dnů na hodiny, rozšiřovat operace bez proporcionálního nárůstu nákladů a přinášet měřitelnou návratnost investic. Vše probíhá podle firemních pravidel, s monitorováním, sledovatelností a průběžnými vylepšeními v AWS prostředích našich klientů."
Adastra řeší zásadní firemní problémy pomocí AI: vysoké náklady na obsluhu zákazníků, roztříštěné znalosti v dokumentech a různých systémech, a ruční předávání práce, kdy zaměstnanci musí znovu zadávat nebo přenášet informace mezi týmy a aplikacemi. Provádí organizace od experimentování ke spolehlivé, škálovatelné produkci v jejich vlastních cloudových prostředích se silnými kontrolními mechanismy. Komplexní služby zahrnují vše od definování use casů a prototypování po nasazení, monitorování a průběžné vylepšování, vše podpořené ověřenými frameworky a řízením.
Společnost Tornatech spolupracovala s Adastra na nasazení AI asistenta založeného na Amazon Bedrock, který týmům poskytuje samoobslužný přístup k ERP datům v přirozeném jazyce. Vyhledávání informací se tak zkrátilo z hodin na sekundy a snížilo se zatížení IT oddělení. David Lamarre, IT ředitel Tornatech, komentuje přínos: „Skutečný úspěch nespočívá jen v úspoře času – řešení nás inspirovalo k novým nápadům, jak může AI změnit způsob naší práce."
Napříč odvětvími tato řešení automatizují pracovní postupy, zkracují časy cyklů a zpracování, zvyšují možnosti samoobsluhy a nepřetržité dostupnosti, a přinášejí měřitelná zlepšení zákaznické zkušenosti a nákladové efektivity.
Tato specializace zajišťuje, že si zákazníci mohou s důvěrou vybrat partnery s ověřenou expertízou ve vytváření a implementaci podnikových AI agentů. Tito specializovaní partneři pomáhají organizacím nasazovat autonomní AI systémy schopné zvládnout firemní procesy v široké škále použití: správa firemních znalostí, inteligentní automatizace procesů, autonomní zákaznické operace, automatizace finančních operací a optimalizace dodavatelského řetězce.
Rozšíření AWS AI Specialization nyní zahrnuje partnery s prokázanými pokročilými schopnostmi dodávat zákazníkům podnikově připravené generativní AI a agentní systémy.
O společnosti Adastra
Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.
Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.
Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2 000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.
