Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci

Autor:
  12:55
Toronto 19. září 2025 (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost Adastra se stala Elite Partnerem Databricks a vstupuje tak do nové etapy dlouholeté spolupráce s Databricks. Nejvyšší úroveň partnerství potvrzuje skvělé výsledky Adastry v dodávkách řešení v oblasti AI, dat a analytiky na platformě Databricks. Zároveň podtrhuje odhodlání firmy pomáhat organizacím proměňovat komplexní data v konkrétní byznysovou hodnotu.

Během více než šestileté spolupráce se Adastra etablovala jako důvěryhodný partner Databricks, technologie Databricks implementuje u společností napříč odvětvími. Pomáhá jim modernizovat datovou infrastrukturu, zavádět lakehouse architekturu a využívat data jako zdroj růstu a inovací.

„Tento milník otevírá našim klientům nové možnosti,“ říká Rob Turner, CEO Adastra Group. „Elite status nám přináší přístup k pokročilým nástrojům a užší spolupráci s Databricks, což nám umožňuje rychleji převádět inovace z konceptu do praxe prostřednictvím datových a AI řešení přizpůsobených konkrétním byznysovým cílům.“

Klíčové výhody statusu Elite Partner

Díky Elite partnerství získává Adastra přístup k exkluzivním zdrojům, které využije při realizaci Databricks projektů u svých klientů:

  • Oficiální uznání v Delivery Provider Programu – potvrzení vysoké odbornosti a spolehlivosti při realizaci komplexních projektů
  • Těsnější spolupráce s Databricks na account planningu – zajištění, že projekty reflektují priority klienta a rychleji přinášejí výsledky
  • Zapojení do programu Databricks Accelerate – dodatečná podpora a financování pro rychlý rozvoj nových use casů a řešení
  • Společný vývoj řešení a akcelerátorů (např. Brickbuilder) – urychlení adopce nejnovějších možností v oblasti dat a AI
  • Exkluzivní technické školení a enablement programy – udržování týmů Adastry na špičce Databricks best practices

To vše umožní Adastře efektivně konsolidovat data, analytiku a AI na Databricks Data Intelligence Platform s konkrétními výsledky, nižšími náklady a sníženou mírou rizika.

Proč spolupracovat s Adastrou na Databricks?

Elite status je založen na prokazatelných výsledcích a vysoce kvalifikovaném týmu odborníků:

  • 5 Databricks Champions
  • 90+ Databricks Technical Certified konzultantů a 100+ Databricks Customer Trained konzultantů
  • 200 aktivních Databricks Sales Badges
  • 800+ data inženýrů, 125+ data scientistů a 50+ GenAI inženýrů dodávajících end-to-end řešení napříč odvětvími

U zákazníků realizujeme end-to-end projekty na Databricks – od strategické vize a návrhu architektury až po vývoj platformy, enablement a provozní podporu. Elite status posiluje naši schopnost pomáhat organizacím proměňovat data v konkurenční výhodu a naplno využít potenciál AI.

Více informací o službách Adastry na Databricks: https://adastracorp.com/cs/databricks/

O společnosti Adastra

Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.

Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.

Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2 000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250917052572/cs/

 

Kontakt pro média:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

+1 437-240-2195

www.adastracorp.com

 

Zdroj: Adastra Corporation

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  13:02

Lidé v Humpolci chtějí psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě

Rovný milion korun vyhradila humpolecká radnice na uskutečnění projektů, jež lidé navrhnou do participativního rozpočtu. Nápady na zlepšení prostředí města letos místní zasílali podruhé – a sešlo se...

19. září 2025

Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci

19. září 2025  12:55

Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

V posledních letech podle lékařů stoupá zájem Pražanů o preventivní vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance. Včasný záchyt nádoru totiž znamená nejšetrnější léčbu a nejvyšší šanci na úplné...

19. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32

Ostrava zakládá energetickou agenturu pro snížení nákladů na energie

Město Ostrava bude mít novou městskou společnost - Městskou energetickou agenturu Ostrava. Jejím cílem bude snižovat náklady na energie prostřednictvím měření...

19. září 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Svatého Václava na Vysočině připomenou poutě, koncerty i městské slavnosti

Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči na Jihlavsku nebo v Počátkách na...

19. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

19. září 2025  12:28

Nová ambulance v Horažďovicích pomůže seniorům s vícečetnými onemocněními

Geriatrickou ambulanci pro pacienty od 65 let s vícečetnými onemocněními a pro všechny seniory nad 75 let otevře od října Horažďovická nemocnice ze skupiny...

19. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Nová lávka, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji

Nová lávka pro pěší, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji. Město předpokládalo, že bude stát přes 22 milionů korun, zakázku se ale podařilo...

19. září 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Stiebel Eltron uvádí novou generaci tepelných čerpadel hpnext s vyšší účinností, tichým provozem a ekologickým chladivem

19. září 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.