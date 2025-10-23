Adastra získává status AWS Automotive Competency

Toronto 23. října 2025 (PROTEXT/BusinessWire) - Skupina Adastra (známá také jako Adastra Corporation), světový lídr v oblasti umělé inteligence a datové analytiky, dnes oznámila, že získala status AWS Automotive Competency od Amazon Web Services (AWS). Toto ocenění potvrzuje Adastru jako úspěšného partnera automobilových výrobců pro zavádění škálovatelných, cloudových AWS technologií.

„Toto ocenění je důkazem naší oborové expertízy a závazku poskytovat inovativní, datově řízená řešení s měřitelným dopadem. Díky globální přítomnosti a multidisciplinárním týmům v klíčových automobilových regionech je Adastra připravena podporovat klienty po celém světě od strategie až po realizaci. Od optimalizace prodejní strategie a migrace CRM až po propojenou mobilitu a digitální zákaznickou angažovanost kombinujeme AWS technologie, oborovou expertízu a místní znalosti, abychom pomohli našim partnerům zvýšit efektivitu a zůstat konkurenceschopní v měnícím se prostředí, “ říká Cem Bilir, výkonný viceprezident pro prodej v automobilovém a výrobním sektoru, Adastra

Ocenění AWS Automotive Competency Partner podporuje Adastru v její roli jako uznáváného partnera za poskytování bezpečné, vysoce výkonné cloudové infrastruktury, která pohání inovace v automobilovém sektoru.

Evropské působení společnosti Adastra v automobilovém a výrobním sektoru je pro ni zásadní. Díky týmům v Německu a České republice, které mají rozsáhlé znalosti tohoto odvětví, spolupracuje Adastra s vedoucími automobilkami na modernizaci jejich IT infrastruktury, zlepšování procesů včetně dodavatelských řetězců a vytváření nových obchodních modelů postavených na datech a umělé inteligenci v cloudu AWS.

Týmy Adastra mají za sebou více než dvacet let praktických zkušeností z nejrůznějších oblastí podnikání. Díky podpoře globální sítě center pomáhají klientům po celém světě naplnit požadavky na udržitelnost, dodržování předpisů a digitální inovace.

Příklady klíčových projektů v automobilovém průmyslu

Adastra podporuje lídry automobilového průmyslu při modernizaci provozu a inovacích s AWS například těmito projekty:

• Digitální zákaznická angažovanost: Adastra pomáhá posilovat loajalitu značky a udržet zákazníky prostřednictvím vysoce personalizovaných zážitků. Díky AI-řízeným zákaznickým analýzám, studiu chování a inteligentním interakcím mohou lídři automobilového průmyslu prohloubit zákaznické vztahy, zvýšit spokojenost a podpořit opakované prodeje.

• Růst prodeje a optimalizace prodejního trychtýře: Společnost urychluje příjmy pomocí datově řízených prodejních strategií, které optimalizují zákaznickou cestu od prvního kontaktu až po nákup. Prostřednictvím pokročilé analytiky a AI-řízené segmentace zákazníků pomáhá organizacím cílit na správné publikum, předvídat změny poptávky a přizpůsobovat nabídky tak, aby maximalizovaly výkon dealerů a životní hodnotu zákazníka. Výsledkem je silnější loajalita, udržitelná ziskovost a trvalá konkurenční výhoda.

• Propojená mobilita a nové zdroje příjmů: Adastra využívá data z propojených vozidel k vytvoření diferenciovaných služeb a obchodních modelů. Od personalizovaných mobility zážitků až po vývoj inovativních marketingových a příjmových příležitostí pomáhají datově řízené pozorování automobilovým společnostem zůstat vpředu na vyvíjejícím se trhu.

• Migrace CRM na Salesforce: Společnost bezproblémově migruje starší reporty a data z lokálních systémů na moderní AWS a Tableau platformu, což umožňuje lepší analytiku, reportovací schopnosti a obchodní agilitu.

• Snížení manuální zátěže pro agenty: Adastra automatizuje zpracování případů prostřednictvím Salesforce a AWS a snižuje tak zátěž agentů při zlepšování operační efektivity.

Zjistěte více o naší expertíze v automobilovém průmyslu: https://adastracorp.com/industries/automotive/

Objevte naši spolupráci s AWS: https://adastracorp.com/aws-services-and-solutions/

O společnosti Adastra

Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.

Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.

Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2 000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251021042310/cs/

Pro další informace:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

+1 437-240-2195

www.adastracorp.com

Zdroj: Adastra

 

