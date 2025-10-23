Adastra získává status AWS Automotive Competency

„Toto ocenění je důkazem naší oborové expertízy a závazku poskytovat inovativní, datově řízená řešení s měřitelným dopadem. Díky globální přítomnosti a multidisciplinárním týmům v klíčových automobilových regionech je Adastra připravena podporovat klienty po celém světě od strategie až po realizaci. Od optimalizace prodejní strategie a migrace CRM až po propojenou mobilitu a digitální zákaznickou angažovanost kombinujeme AWS technologie, oborovou expertízu a místní znalosti, abychom pomohli našim partnerům zvýšit efektivitu a zůstat konkurenceschopní v měnícím se prostředí, “ říká Cem Bilir, výkonný viceprezident pro prodej v automobilovém a výrobním sektoru, Adastra
Ocenění AWS Automotive Competency Partner podporuje Adastru v její roli jako uznáváného partnera za poskytování bezpečné, vysoce výkonné cloudové infrastruktury, která pohání inovace v automobilovém sektoru.
Evropské působení společnosti Adastra v automobilovém a výrobním sektoru je pro ni zásadní. Díky týmům v Německu a České republice, které mají rozsáhlé znalosti tohoto odvětví, spolupracuje Adastra s vedoucími automobilkami na modernizaci jejich IT infrastruktury, zlepšování procesů včetně dodavatelských řetězců a vytváření nových obchodních modelů postavených na datech a umělé inteligenci v cloudu AWS.
Týmy Adastra mají za sebou více než dvacet let praktických zkušeností z nejrůznějších oblastí podnikání. Díky podpoře globální sítě center pomáhají klientům po celém světě naplnit požadavky na udržitelnost, dodržování předpisů a digitální inovace.
Příklady klíčových projektů v automobilovém průmyslu
Adastra podporuje lídry automobilového průmyslu při modernizaci provozu a inovacích s AWS například těmito projekty:
• Digitální zákaznická angažovanost: Adastra pomáhá posilovat loajalitu značky a udržet zákazníky prostřednictvím vysoce personalizovaných zážitků. Díky AI-řízeným zákaznickým analýzám, studiu chování a inteligentním interakcím mohou lídři automobilového průmyslu prohloubit zákaznické vztahy, zvýšit spokojenost a podpořit opakované prodeje.
• Růst prodeje a optimalizace prodejního trychtýře: Společnost urychluje příjmy pomocí datově řízených prodejních strategií, které optimalizují zákaznickou cestu od prvního kontaktu až po nákup. Prostřednictvím pokročilé analytiky a AI-řízené segmentace zákazníků pomáhá organizacím cílit na správné publikum, předvídat změny poptávky a přizpůsobovat nabídky tak, aby maximalizovaly výkon dealerů a životní hodnotu zákazníka. Výsledkem je silnější loajalita, udržitelná ziskovost a trvalá konkurenční výhoda.
• Propojená mobilita a nové zdroje příjmů: Adastra využívá data z propojených vozidel k vytvoření diferenciovaných služeb a obchodních modelů. Od personalizovaných mobility zážitků až po vývoj inovativních marketingových a příjmových příležitostí pomáhají datově řízené pozorování automobilovým společnostem zůstat vpředu na vyvíjejícím se trhu.
• Migrace CRM na Salesforce: Společnost bezproblémově migruje starší reporty a data z lokálních systémů na moderní AWS a Tableau platformu, což umožňuje lepší analytiku, reportovací schopnosti a obchodní agilitu.
• Snížení manuální zátěže pro agenty: Adastra automatizuje zpracování případů prostřednictvím Salesforce a AWS a snižuje tak zátěž agentů při zlepšování operační efektivity.
Zjistěte více o naší expertíze v automobilovém průmyslu: https://adastracorp.com/industries/automotive/
Objevte naši spolupráci s AWS: https://adastracorp.com/aws-services-and-solutions/
O společnosti Adastra
Adastra je světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a datových inovací. Již více než 25 let pomáhá organizacím naplno využít potenciál umělé inteligence – odpovědně, strategicky a v potřebném rozsahu. Firemním zákazníkům umožňuje proměnit data v konkrétní byznysový přínos prostřednictvím inovací, vysoké provozní úrovně a chytřejšího zapojení zákazníků.
Je důvěryhodným partnerem největších světových značek a poskytuje komplexní řešení postavená na promyšlené strategii, pevném řízení a špičkové technologické expertíze.
Služby Adastry využívají firmy z klíčových odvětví jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, výroba, technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví, retail či služby. Adastra má více než 2 000 konzultantů, kteří působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Více informací na www.adastracorp.com.
