Adéla S. Šípová znovu proti ODS. Uspěje i tentokrát?

Před šesti lety porazila Petra Bendla z ODS
Adéla S. Šípová se s kandidátem ODS ve druhém kole senátních voleb neutkává poprvé. V roce 2020 byl jejím soupeřem bývalý ministr a poslanec Petr Bendl.
Tehdejší kampaň byla poznamenána tvrdými osobními a dehonestačními útoky ze strany Bendla. Navzdory tomu Šípová získala důvěru voličů a senátorský mandát na následujících šest let.
Letos proti ní stojí další kandidát ODS. První kolo skončilo těsným výsledkem. Šípová získala 14.766 hlasů, Paták 14.112 hlasů.
Senátorská práce na plný úvazek
Adéla S. Šípová senátorský mandát vykonává na plný úvazek a chce v tom pokračovat také v dalším volebním období.
Podle Šípové si lidé zaslouží zástupce, který jim věnuje plnou pozornost, je dostupný a má dostatek času na řešení problémů regionu. Za důležitou součást své práce považuje osobní setkávání s občany, jednání se starosty i prosazování legislativních změn.
Její protikandidát Petr Paták působí jako ředitel střední školy a kladenský komunální politik. Otázkou pro případ jeho zvolení zůstává, zda by pokračoval také ve svých dalších profesních a veřejných aktivitách.
Bydlení, doprava, hazard i exekuce. Témata, kterým se Šípová věnuje
Adéla S. Šípová představuje program vycházející z její šestileté parlamentní práce a právní praxe.
Jednou z jejích priorit je boj proti hazardu na Kladně a jeho negativním dopadům na rodiny. V minulosti se zapojila do právních sporů týkajících se zmařeného místního referenda o hazardu ze strany vedení města Kladna.
Dalšími prioritami jsou dostupné a důstojné bydlení, rovné příležitosti, práva dětí a žen, spravedlivější podmínky při vymáhání dluhů, ochrana práv dětí a rodin, dostupnost sociálních služeb a fungující stát, kde pravidla platí pro všechny stejně.
Vedle celostátní legislativy se Šípová věnovala také konkrétním regionálním problémům. Jejich výčet naleznete zde https://www.adelasipova.cz/co-konkretne-jsem-udelala-pro-jednotlive-obce/ .
Petr Paták profesně působí ve školství. V jeho volebním programu má vzdělávání hlavní místo.
Druhé kolo rozhodne 16. a 17. října
Hlasovací lístky voliči obdrží až přímo ve volební místnosti.
Více informací: www.adelasipova.cz.
Zdroj: Česká pirátská strana
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
• Zadavatelem je Česká pirátská strana.
• Toto reklamní sdělení souvisí s volbami.
Více informací naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1BXbnjXG7iCA7u6wLXCZ-NcOIp22C5jCh/view?usp=drive_link
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59627.