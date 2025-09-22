Adifex CZ – nový silný hráč na českém stavebním trhu

Autor:
  8:46
Praha 22. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Adifex CZ s.r.o., dceřiná společnost slovenského lídra Adifex a.s., oficiálně potvrzuje svůj aktivní vstup na český trh stavebnictví a infrastruktury. Po úspěšných projektech na Slovensku – od nemocnic přes heliporty až po výškové stavby – firma přináší do České republiky své know-how, kapacity i důraz na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost.

„Český trh vnímáme jako přirozené rozšíření našeho působení. Naše filozofie je jasná – chceme stavět projekty, které mají dlouhodobý význam pro společnost a infrastrukturu,“ říká Ing. Kristian Dědič, jednatel společnosti.

Adifex CZ se zaměřuje na:

  • stavební a inženýrské práce
  • revitalizace, modernizace staveb a výstavba
  • projekty kritické infrastruktury, které vyžadují vysokou odbornost a komplexní koordinaci.

První realizace v České republice zahrnují výstavbu heliportu, spolupráci na energetických řešeních v oblasti jaderné energetiky, technické zajištění stavebních úprav pro průmyslové areály a práce na kritické infrastruktuře, jako jsou potrubní systémy a rozvody. Současně nabízíme komplexní řešení pro zdravotnictví – od rekonstrukcí až po výstavbu moderních nemocničních objektů.

„Nechceme být jen další stavební firma. Naším cílem je dlouhodobě se etablovat jako spolehlivý partner českých měst, průmyslových podniků i soukromých investorů. Přinášíme zkušenosti z projektů, které patří k nejnáročnějším v regionu, a kombinujeme je s flexibilitou středoevropské firmy,“ dodává Kristian Dědič.

 

O společnosti Adifex CZ

Adifex CZ je součástí skupiny Adifex a.s., která působí ve střední Evropě a je známá svými komplexními řešeními pro stavebnictví, energetiku a infrastrukturu. Společnost se opírá o více než 15 let zkušeností, mezinárodní know-how a silné zázemí v oblasti projektového řízení.

https://www.adifex.cz/

https://www.linkedin.com/company/adifex-cz/

 

Zdroj: Adifex

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Adifex CZ – nový silný hráč na českém stavebním trhu

22. září 2025  8:46

Odcházíme… s hlavou vztyčenou! Výstava připomene i v Praze konec těžby uhlí

Putovní výstavu hornických fotografií s názvem Odcházíme… s hlavou vztyčenou! mohou vidět lidé na Univerzitním náměstí v Karviné. Postupně bude ke zhlédnutí v Ostravě a Praze. Společnost OKD ji...

22. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Rekordní tečka. Seriál Road Classics uzavřel sezonu na Ještědu

22. září 2025  8:33

Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších...

22. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Agentura Gate78 představuje první TV spot vytvořený pomocí umělé inteligence

22. září 2025  8:16

Na Olomoucku shořel autojeřáb. Požár způsobil škodu za 15 milionů

U motorestu v obci Skrbeň na Olomoucku vzplál v pondělí ráno automobilový jeřáb. Plameny stroj zcela pohltily a způsobily tak škodu 15 milionů korun. Podle policie se nikdo nezranil.

22. září 2025  8:02

Vinařickou ulici v Jirkově čeká uzavírka

Řidiče čekají objížďky, se změnami musí počítat i cestující autobusy.

22. září 2025  6:59

Neustálý vývoj pro inteligentní budoucnost AIoT: Společnost Dahua Technology představuje rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan

22. září 2025  6:15

Oprava mostu ve varnsdorfské Národní ulici se protáhne

Oprava mostu ve varnsdorfské Národní ulici potrvá déle, než se předpokládalo.

22. září 2025  5:59

Povodeň mají zadržet nové hráze. V Chomoutově začíná zdlouhavá hra o pozemky

Při povodních mohou Olomoučané klidně spát, až na jednu výjimku. Nejsevernější část krajského města Chomoutov na ochranu pořád čeká, naposledy se tady řeka Morava rozlila před rokem, kdy se lidé na...

22. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

V Bovci je možné si na adrenalin téměř sáhnout

Městečko Bovec na severozápadě Slovinska u hranic s Itálií obklopují mohutné štíty Julských Alp. Leží také na kraji Triglavského národního parku, který je pojmenován po největší slovinské hoře...

22. září 2025  5:39

Praha centrum

150 let MHD

vydáno 22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.