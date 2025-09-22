Adifex CZ – nový silný hráč na českém stavebním trhu

„Český trh vnímáme jako přirozené rozšíření našeho působení. Naše filozofie je jasná – chceme stavět projekty, které mají dlouhodobý význam pro společnost a infrastrukturu,“ říká Ing. Kristian Dědič, jednatel společnosti.
Adifex CZ se zaměřuje na:
- stavební a inženýrské práce
- revitalizace, modernizace staveb a výstavba
- projekty kritické infrastruktury, které vyžadují vysokou odbornost a komplexní koordinaci.
První realizace v České republice zahrnují výstavbu heliportu, spolupráci na energetických řešeních v oblasti jaderné energetiky, technické zajištění stavebních úprav pro průmyslové areály a práce na kritické infrastruktuře, jako jsou potrubní systémy a rozvody. Současně nabízíme komplexní řešení pro zdravotnictví – od rekonstrukcí až po výstavbu moderních nemocničních objektů.
„Nechceme být jen další stavební firma. Naším cílem je dlouhodobě se etablovat jako spolehlivý partner českých měst, průmyslových podniků i soukromých investorů. Přinášíme zkušenosti z projektů, které patří k nejnáročnějším v regionu, a kombinujeme je s flexibilitou středoevropské firmy,“ dodává Kristian Dědič.
O společnosti Adifex CZ
Adifex CZ je součástí skupiny Adifex a.s., která působí ve střední Evropě a je známá svými komplexními řešeními pro stavebnictví, energetiku a infrastrukturu. Společnost se opírá o více než 15 let zkušeností, mezinárodní know-how a silné zázemí v oblasti projektového řízení.
https://www.linkedin.com/company/adifex-cz/
Zdroj: Adifex