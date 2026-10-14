ADRA na Ukrajině připravuje podporu na zimu. Reaguje i na bezpečnostní rizika

Opakované útoky zasahují obytné budovy, dopravní infrastrukturu i různá sociální zařízení. V září byl zasažen i jeden z autobusů ADRA. Poškození energetických sítí přináší výpadky elektřiny a ohrožuje dostupnost vody, vytápění a dalších základních služeb. S blížící se zimou tak roste nejistota především pro ty nejzranitelnější, kam patří i senioři nebo rodiny s dětmi. Aktuální bezpečnostní rizika ohrožují i řidiče a humanitární pracovníky, kterým ztěžují doručování pomoci právě tam, kde je nejvíce potřeba.
„ADRA Ukrajina průběžně reaguje a přizpůsobuje plány aktuálnímu dění. Týmy pravidelně vyhodnocují rizika, upravují trasy i harmonogramy a v případě ohrožení přesouvají plánované aktivity. Důležitou prioritou zůstává i bezpečnost zaměstnanců a řidičů,“ doplňuje vedoucí PR ADRA Ukraine Serhii Stepaniuk.
Organizace působí ve více regionech Ukrajiny a své aktivity přizpůsobuje místním potřebám a bezpečnostním podmínkám. ADRA Česká republika spolupracuje s ADRA Německo a ADRA Ukrajina na zajištění pitné vody, sanitace a hygieny (WASH), sociální dopravy, potravinové a zimní pomoci i psychosociální podpory a právního poradenství. V Dněpropetrovské oblasti pokračují také aktivity zaměřené na nové vrty, vodárenské věže a systémy na čištění vody.
Válka na Ukrajině pokračuje a s blížící se zimou roste potřeba humanitární pomoci. Aby ADRA mohla dál pomáhat lidem, kteří čelí výpadkům elektřiny, nedostatku vody a dalším důsledkům války, potřebuje podporu veřejnosti. Každý může přispět prostřednictvím sbírkové stránky darujme.cz/sosadra nebo na účet 949494/0600, variabilní symbol 500.
Zdroj: Organizace ADRA
Kontakt:
Anna Janošková
specialistka komunikace
E-mail: anna.janoskova@adra.cz
Tel.: +420 731 514 581
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59614.