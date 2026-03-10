ADRA pomáhá na Blízkém východě, lidé mohou přispět na distribuci vody i potravin

Podle aktuálních informací zasáhl konflikt zejména jižní část Libanonu, ale i Bejrút, údolí Beqaa a guvernoráty Baalbek a Hermel. Doposud bylo vysídleno více než 610 tisíc lidí, z čehož většina bez registrace. Konflikt si již vyžádal také stovky obětí a přes tisíc zraněných. Experti situaci popisují jako jednu z největších eskalací na Blízkém východě za poslední roky.
Organizace ADRA prostřednictvím své místní kanceláře situaci průběžně monitoruje a koordinuje humanitární pomoc společně s partnery v regionu pod vedením Organizace spojených národů. Libanonská vláda zatím otevřela více než 500 azylových center pro vnitřně vysídlené obyvatele, kteří prchají před pokračujícími útoky.
„Humanitární pomoc je pro nás prioritou, ne možností. Zároveň ale víme, že pomoc musí být koordinovaná a organizovaná. Lidé jsou beznadějní, a když nedostanou pomoc včas, následky se násobí. Šíří se to jako domino efekt – více stresu, více konfliktů, více lidí, kteří jsou zraněni nebo trpí,” popisuje Dr. Elias Choufani, ředitel školy v Mousseitbehu.
Díky finanční podpoře veřejnosti pomůže ADRA zajistit lidem zasaženým konfliktem základní humanitární pomoc. Ta zahrnuje hygienické balíčky (mýdlo, prací prostředky, dezinfekci, menstruační potřeby či spodní prádlo), distribuci pitné vody, potravinovou pomoc, léky a zdravotnický materiál i podporu bydlení pro vysídlené rodiny.
ADRA proto vyzývá veřejnost k podpoře sbírky SOS ADRA: Pomoc na Blízkém východě. Dárci mohou své finanční příspěvky posílat i na účet 949494/0600 s variabilním symbolem 333.
Zdroj: ADRA