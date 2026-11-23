Dvě ubytovny v Tumbes na severu Peru nabízejí lidem po překročení hranice s Ekvádorem místo, kde mohou přespat, najíst se a osprchovat. Jsou součástí projektu HOPE, díky němuž ADRA od roku 2023 pomáhá. Do srpna 2027 chce v jeho druhé etapě podpořit více než 17 tisíc lidí na cestě i místních obyvatel v nouzi. Většina z nich pochází z Venezuely a Kolumbie. Na cestu se často vydávají rodiče s malými dětmi, těhotné ženy nebo dospívající bez doprovodu.
„Jsem moc vděčný za to, že mi ADRA poskytla místo, kde jsem si mohl odpočinout. Po dlouhé cestě to pro mě znamenalo opravdu hodně. Chtěl bych vám také poděkovat za pomoc se zajištěním léků. Pomáhají mi zvládat můj zdravotní stav — bez nich se mi špatně dýchá. Díky vaší podpoře mohu pokračovat v cestě s větším pocitem jistoty,“ vyprávěl humanitárním pracovníkům ADRA příjemce pomoci Daniel z Kolumbie. Na cestu se vydal kvůli nebezpečí pronásledování guerillovými skupinami.
Lidé mají v ubytovnách ADRA k dispozici sprchy, toalety i prostor, kde si mohou vyprat a usušit prádlo. Zároveň organizace provozuje i zdravotnická centra se základními službami, jídelny, hygienická zázemí a další prostory napříč celým Ekvádorem. V první etapě pomoci zařizovala i mobilní kliniky, které často navštěvovaly zejména těhotné ženy a matky s kojenci. Potřební se zároveň mohou obrátit na humanitární pracovníky s žádostí o psychickou podporu nebo právní radu v otázce náročných životních situací. V obou zemích ADRA také pomáhá obětem genderově podmíněného násilí a pracuje na jeho prevenci.
„Za největší úspěch považuji, že můžeme v Ekvádoru a Peru pomáhat stabilně už čtvrtým rokem. Poskytovat humanitární pomoc je stále složitější: organizací i dostupných služeb ubývá, potřeby lidí přetrvávají. Místní lidé nám důvěřují — v nouzi se jich na nás už obrátilo více než 183 tisíc a další přicházejí každý den. To, že nám svou důvěru svěřují a že můžeme na těchto místech zůstávat, je pro mě potvrzením, že naši práci děláme dobře,“ hodnotí projektová manažerka ADRA Lucie Malánová.
Projekt HOPE v Peru a Ekvádoru je podpořen z prostředků Evropské unie, ADRA International, AVSI a českých soukromých dárců. Jeho partnery jsou ADRA Ekvádor a ADRA Peru. Lidé, kteří se chtějí do této pomoci zapojit, mohou přispět do stávající sbírky Pomoc lidem v humanitární nouzi v Ekvádoru a Peru na účet 949494/0600, variabilní symbol 401 nebo prostřednictvím sbírkové stránky darujme.cz/ekvador-peru.
Zdroj: ADRA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60173.