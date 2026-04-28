ADRAběh 2026 podpoří osamělé seniory, děti, hendikepované i nemocné

ADRAběh propojuje sport, solidaritu a dobrovolnictví. Účastníci se mohou zapojit nejen na organizovaných bězích různé délky v 9 městech České republiky, ale také individuálně prostřednictvím virtuálního běhu. Startovné činí 300 korun a veškerý výtěžek ADRA využije na podporu dobrovolnických programů, které pomáhají zmírňovat osamělost a přinášet lidský kontakt tam, kde chybí.
„ADRAběh je ideální spojení pohybu a pomoci. Přidat se může úplně každý a vybrat si formu, která je mu blízká – oficiální závody v devíti městech nebo virtuální výzvu kdekoliv po světě, během nebo chůzí. Cíl je však společný – ukázat osamělým (nejen) seniorům, že na ně nezapomínáme. Výtěžek jde totiž na podporu dobrovolnictví, které přináší společnost a radost tam, kde se jí nedostává,“ popisuje podstatu ADRAběhu vedoucí Oddělení komunikace a fundraisingu ADRA Vít Hněvkovský.
Zapojit se mohou individuální zájemci, rodiny s dětmi i ti, kteří chtějí přispět pouze finančně. K ADRAběhu se každoročně přidávají i firmy se svými zaměstnanci. „Dlouhodobě podporujeme společenskou odpovědnost, zdravý životní styl a aktivní zapojení firem z naší komunity. Partnerství s ADRAběhem bylo vyvrcholením našich dosavadních společných aktivit a dále je významně posílilo – umožnilo nám to uspořádat akci v nebývalém rozsahu, do firemních štafet se zapojily desítky firem,“ říká o loňské spolupráci community manažerka Martina Bugárová z CTP v Brně, které bylo hlavním sponzorem v jihomoravské metropoli.
Registrace probíhá online na webových stránkách akce a je možné ji udělat až do konce akce, tedy do 17. května 2026. Pro více informací sledujte naše sociální sítě, navštivte webové stránky www.adra.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj: Organizace ADRA