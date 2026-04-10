Adrenalin, sekery a pily: Sezona STIHL TIMBERSPORTS® startuje v Brně

Cesta na Mistrovství ČR začíná
První kvalifikační kolo prověří připravenost závodníků po zimní pauze. Sportovci se utkají v disciplínách, které vycházejí z podstaty dřevorubeckého řemesla a vyžadují nejen obrovskou fyzickou sílu, ale také zručnost získanou poctivým tréninkem. Program zahrnuje dvě disciplíny se sekerami, konkrétně Underhand Chop a Standing Block Chop, které doplňují dvě disciplíny s pilou – motorová Stock Saw a ruční Single Buck. Výsledky tohoto úvodního klání napoví o šancích postoupit na Mistrovství ČR.
Elitní startovní pole pod vedením zámořských trenérů
Očekávání od letošního ročníku jsou vysoká především díky stoupající kvalitě startujících. Manažer české série Jan Brabec k vývoji na české špičce uvádí: „Rok od roku se stále větší počet závodníků připravuje i ve spolupráci se zámořskými trenéry a úroveň špičky startovního pole se vyrovnává jak v české sérii, tak v rámci Evropy. Bude zajímavé sledovat souboje, zejména mezi první pěticí nasazených podle umístění na loňském mistrovství ČR. Všichni z nich už mají ve své sbírce alespoň jednu medaili z vrcholu české série.“ Mezi hlavní favority na titul mistra ČR patří obhájce titulu Matyáš Klíma. O jeho sesazení se však budou snažit Martin Roušal, Zdeněk Mařas, Martin Kalina, Karel Diviš i Zdeněk Opletal. Na startu se představí také junioři, včetně osmnáctiletého Miroslava Větrovce, který byl nominován na juniorské mistrovství světa.
Sport, ve kterém nechybí rodinná tradice ani ženy
STIHL TIMBERSPORTS® však není pouze doménou mužů. Tento netradiční a divácky atraktivní sport provozují i ženy, které v aréně prokazují stejnou odvahu a technickou vyspělost. V Brně se fanoušci mohou těšit například na rodinu Urbanových, která je důkazem toho, že dřevorubecký sport může být srdeční záležitostí pro více generací najednou. Pro nejúspěšnější z nich, čtyřiadvacetiletou Karolínu, půjde také o přípravu na historicky první mistrovství světa žen, které se uskuteční letos 6. června v Budapešti.
Odpolední exhibice extrémních disciplín
Před vyhlášením výsledků závodu program doplní pátá a šestá disciplína, které patří k těm nejnáročnějším. Diváci uvidí Springboard, při kterém musí soutěžící na úzkých prknech ve výšce přibližně tři metry přesekat blok o průměru 27 cm. Na úplný závěr přijde to nejlepší a nejnapínavější – extrémní disciplína Hot Saw. V ní sportovci nasazují speciální závodní motorové pily s výkonem přes 60 koní, aby co nejrychleji odřízli tři kotouče z ležícího kmene o průměru 46 cm v rámci výseče pouhých 15 cm. Tyto pily váží přes 20 kg a jejich cena se pohybuje kolem 200.000 Kč, což jen podtrhuje technickou náročnost tohoto sportu.
