Advaita Bio představuje iSCanGuide™: Integrovanou analýzu jednobuněčné a prostorové transkriptomiky využívající infrastrukturu s GPU akcelerací

Ann Arbor (Michigan, USA) 9. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Platforma s GPU akcelerací sjednocuje izolované pracovní postupy a zkracuje analýzu z týdnů na minuty. Společnost Advaita Bio dnes oznámila spuštění cloudové platformy iSCanGuide určené k transformaci rozsáhlých datových sad z oblasti jednobuněčné a prostorové transkriptomiky na biologicky smysluplné výsledky. Platforma, která vychází z 20 let validovaných vědeckých poznatků, je integrována do vlajkové lodi společnosti Advaita – platformy iPathwayGuide™– a nahrazuje fragmentované pracovní postupy jednotným výzkumným prostředím využívajícím GPU (graphics processing unit, grafický procesor).

Jednobuněčná a prostorová transkriptomika generuje komplexní datové soubory, většina výzkumníků však pro jejich analýzu stále kombinuje různé nesourodé nástroje, píše vlastní skripty, exportuje data mezi jednotlivými platformami a ztrácí týdny času manuálním zpracováváním. iSCanGuide tento problém překonává díky jednotnému prostředí s GPU akcelerací, které zkracuje dříve týdny trvající procesy na pouhé minuty a vychází ze stejných validovaných vědeckých výsledků jako platforma pro analýzu signálních drah Advaita, které důvěřuje více než 13.000 výzkumníků z celého světa.

Výzkumníci se topí v datech a hladoví po poznání," uvedl generální ředitel společnosti Advaita Bio Mike Mattacola. „iSCanGuide zkracuje jejich zpracování – od počítání matic k anotovaným typům buněk, prostorovému kontextu a analýze mechanistických drah – z dřívějších týdnů na pouhé minuty, a to vše na jedné platformě."

Klíčové funkce a kompatibilita:

  • Interakce v reálném čase: Zero-code grafické rozhraní (GUI) s více režimy navigace je dostatečně přístupné pro nové uživatele i dostatečně výkonné pro expertní analýzu. 
  • Standardizované workflow podle osvědčených postupů: Díky standardizovaným a ověřeným analytickým postupům zajišťuje reprodukovatelnost a konzistenci napříč experimenty v oblasti jednobuněčné a prostorové transkriptomiky. 
  • Analýza jednobuněčné transkriptomiky: Nativně podporuje výstupy .h5ad, .h5, 10x CellRanger a ParseBio, což umožňuje interaktivní a iterativní analýzu od počáteční kontroly kvality a filtrování přes shlukování, anotace a analýzu trajektorií, s flexibilními pracovními postupy, které se přizpůsobí vašim datům v každé fázi. 
  • Analýza prostorové transkriptomiky: Mapujte genovou expresi v jejím nativním tkáňovém kontextu s plnou podporou 10x Genomics Visium (Standard/HD) a Xenium. Vizualizujte prostorové rozložení buněk a identifikujte prostorově variabilní geny – to vše ve stejném prostředí, které se používá pro sekvenování RNA jednotlivých buněk, bez nutnosti exportu dat. 
  • Integrované frameworky: Přímé napojení na proprietární metodiku Impact Analysis v iPathwayGuide™ pro analýzu mechanistických drah v rozlišení na úrovni jednotlivých buněk – propojení anotace typů buněk s biologickou interpretací na úrovni drah v rámci jediného workflow.
  • Analýza mezibuněčné komunikace: Zachyťte sítě mezibuněčného signálování díky identifikací interakcí ligand-receptor a komunikačních vzorců napříč typy buněk – odhalte, jak buňky koordinují své chování v rámci svého přirozeného tkáňového prostředí.

Pro jednobuněčnou a prostorovou analýzu byla až dosud charakteristická roztříštěnost – příliš mnoho nástrojů, příliš mnoho parametrů a žádná návaznost mezi clusteringem a biologickou interpretací. Strmá křivka učení znamená, že pokaždé, když odejde analytik, odchází s ním i klíčové know-how, a sdílení výsledků je složitější, než je nezbytné," uvedl zakladatel a vědecký ředitel společnosti dr. Sorin Draghici. „iSCanGuide to vše nahrazuje jedinou platformou, která s výzkumníky prochází celým procesem – od počítání matic k pochopení mechanistických drah, to vše s použitelným výchozím nastaveními, možností sdílení jedním kliknutím a uchováním všech nastavení. Platforma je přímo propojena s proprietární metodikou Impact Analysis od iPathwayGuide, takže celý pracovní postup trvá místo týdnů jen několik minut." Pro více informací o iSCanGuide navštivte naše webové stránky.

O společnosti Advaita Bio

Společnost Advaita Bio vyvíjí software na bázi umělé inteligence pro analýzu signálních drah, interpretaci variant a analýzu jednotlivých buněk. Platforma, které důvěřuje více než 13.000 výzkumníků a která se opírá o téměř 20.000 recenzovaných citací, je postavena na dvou desetiletích vědecky ověřených algoritmů a poskytuje biologické poznatky, které konvenční nástroje nedokážou poskytnout.

 

Kontakt pro média: pr@advaitabio.com

