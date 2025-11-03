Advent bez stresu, davů a kýče: Holešovická tržnice zve na vánoční trhy, zimní kino i svařák pod širým nebem

  14:24
Praha 3. listopadu 2025 (PROTEXT) - Zapomeňte letos na tlačenice v ulicích a předvánoční shon. Adventní čas si můžete vychutnat pomalu a v klidu, s hrnkem voňavého svařáku v ruce, ve společnosti přátel a rodiny, mezi originálními dárky a pod světýlky vánočního stromu. Holešovická tržnice zve od 27. listopadu do 22. prosince na tradiční Adventní trhy, které i letos nabídnou pohodovou atmosféru, zimní kino Svařák & film pod širým nebem, Ježíškovu poštu pro děti, lahodné nákupy v Hale 22 i čerstvé vánoční kapry a stromečky bez obalu. A pozor – milovníkům masa nejvyšší kvality by neměla ujít unikátní akce Ambiente Group Den řezníků!

Adventní trhy: dárky s příběhem, svařák i dobroty na jednom místě

V srdci Holešovické tržnice vyroste od konce listopadu útulné vánoční náměstíčko v Mlhovišti, kde se představí desítka stánků s originálními a řemeslnými dárky, které jinde nenajdete. Nabídka se bude v průběhu adventu částečně obměňovat, takže pokaždé objevíte něco nového – od designových drobností přes charitativní výrobky až po výběrové knihy.

Na své si přijdou i milovníci zimních dobrot. Svařené víno a horký mošt od Kubíka vás zahřejí i pobaví, pana Slámu poznáte podle vůně tradičních pečených kaštanů a jedlých dárků bez obalu, Parůžkov zase nezapomene na vaše čtyřnohé přátele se zdravými psími pochoutkami. O pestrou nabídku gastro specialit se postarají food trucky, které servírují nejen polévky a horké nápoje, ale i další sezónní lahůdky.

?? Adventní trhy v Holešovické tržnici

??? 27. 11. – 22. 12. 2025

?? Po–Pá 14.00–21.00, So 10.00–18.00, Ne zavřeno

Zimní kino Svařák & film: vánoční klasika i romantika na plátně

Každý adventní čtvrtek ožije Mlhoviště i filmovými projekcemi pod širým nebem. V zimním kině si můžete zabaleni do deky vychutnat ty nejlepší vánoční i romantické filmy a dopřát si přitom svařené víno nebo horkou čokoládu včetně spousty dobrot z Food Truck Pointu. První projekce proběhne 27. listopadu, kdy trhy oficiálně startují.

Dětský svět: úkolová stezka, Adventní kalendář i Ježíškova pošta

Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou úkolovou stezku (100 Kč/dítě), kde se na 10 stanovištích seznámí se staročeskými vánočními tradicemi. Součástí adventního prostoru bude také interaktivní kiosek s Adventním kalendářem, kde se každý den rozsvítí jedno z 24 okének s překvapením, inspirací či příběhem. Na jedné straně kiosku najdou děti i Ježíškovu poštu (50 Kč/známka), kde mohou napsat svá přání přímo pro Ježíška a hodit je do speciální schránky, rodiče pak mohou nechat dopis doručit i domů.

Vánoční nákupy bez stresu: Hala 22 a Holešovický betlém

Pokud dáváte přednost klidným nákupům bez davů a obřích nákupních košíků, zamiřte do legendární Haly 22, která je už přes dvacet let symbolem čerstvých sezónních surovin od českých farmářů. V předvánočním čase zde pořídíte vše pro štědrovečerní stůl – od kaprů přes zeleninu na salát a polévku až po ořechy a suroviny na pečení.

Letos navíc Halu 22 rozzáří vánoční výzdoba a plstěná vesnička – Holešovický betlém výtvarnice Ivy Langrové, který bude v průběhu adventu opět o jednu novou postavičku bohatší.

?? Hala 22 – otevřeno Po–So 7.30–17.00

(ve čtvrtek 7.30-19.00, v sobotu 7.30-14.00)

Bezobalové stromečky, kapři i Den řezníků

Součástí areálu Holešovické tržnice bude i letos tradiční prodej živých kaprů a vánočních stromečků bez obalu, tedy udržitelně a s respektem k přírodě. Za pozornost stojí také Den řezníků pod taktovkou Ambiente, který se uskuteční v neděli 30. listopadu. Také Adventní trhy budou mít tuto neděli výjimečně otevřeno.

Advent v Holešovické tržnici: kouzlo Vánoc bez přehnané komerce

Adventní trhy v Holešovické tržnici nejsou jen místem k nákupům. Jsou především o zážitcích, setkávání a autentické atmosféře, kterou jinde jen těžko najdete. Místo přelidněných náměstí tu najdete pohodové tempo, teplo hrnku v ruce, světélka adventního kalendáře i radost dětí z Ježíškovy pošty. Ať už přijdete pro dárky s příběhem, nebo jen posedět s přáteli nad svařákem a filmem, Holešovická tržnice vás letos přivítá jako doma.

 

?? Adventní trhy Holešovická tržnice

?? Mlhoviště, Holešovická tržnice, Praha 7

??? 27. 11. – 22. 12. 2025

?? Po–Pá 14.00–21:00, So 10.00–18.00

?? Více informací: www.holesovickatrznice.cz

 

Zdroj: Holešovická tržnice

 

