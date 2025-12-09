Advent jinak: Za hlubokými příběhy evropského dědictví

Rok 2025 přinesl pro tyto místa nový impulz: české lokality s EHL začaly více spolupracovat, sdílet zkušenosti a hledat způsoby, jak své dědictví přiblížit lidem. „Nechceme, aby EHL byla jen plaketa na zdi. Má propojit minulost se současností,“ říká Marta Krejčíčková, jedna z iniciátorek společných setkání.
Možná právě v adventu nejvíc vyniknou Cisterciácké klášterní krajiny ve Vyšším Brodě, Plasech, na Velehradě a ve Žďáru nad Sázavou. Jejich harmonie spirituality, práce a krajiny působí před Vánoci téměř léčivě. Stačí chvíli posedět, projít se mezi rybníky nebo lesy a člověk má pocit, že čas se na okamžik zastavil.
Své evropské příběhy přidávají i další místa. Zámek Kynžvart připomíná, že mír vzniká z trpělivého naslouchání – ne z velkých gest. Kolonie Baba a Nový dům ukazují, že myšlenka důstojného bydlení je základ moderní demokracie. A Přemyslovský hrad s Arcidiecézním muzeem v Olomouci vyprávějí o dialogu víry, vzdělanosti a umění, který trvá dodnes.
„Každá lokalita přináší jedinečný pohled a dohromady tvoří mozaiku inspirace pro dnešek,“ říká Pavel Pichler z platformy Travelbakers, která místům pomáhá se strategií.
Advent je možná nejvhodnější chvílí tato místa navštívit. Ne kvůli efektu nebo programu, ale kvůli tichu, které se v nich dá stále najít – a které nám dnes tolik chybí.
