Advent v Galerii Butovice: čtyři neděle plné tradic, tvoření a rodinné atmosféry

V Galerii Butovice symbolicky začíná období, kdy se tempo zpomaluje a lidé si znovu připomínají drobné radosti, které tvoří předvánoční čas. Každou adventní neděli se prostor centra promění v útulné místo setkávání — v 1. patře nad hlavním vánočním stromem vznikne místo, kde je dovoleno na chvíli se zastavit, nadechnout a užít si něco krásného společně.
Program probíhá vždy od 13 do 18 hodin a je připraven tak, aby si v něm našly své děti, rodiče i ti, kteří se chtějí naladit na atmosféru blížících se svátků. Vše v duchu tradic, laskavosti a sdílení příjemných chvil, které se v předvánočním shonu tak snadno vytrácí.
1. adventní neděle, 30. listopadu: Železná - začíná čas příprav
První adventní neděle je věnována tomu nejtradičnějšímu — společné výrobě adventních věnců a vánočních kalendářů. Návštěvníci si mohou vytvořit dekorace, které jim budou dělat radost celé Vánoce. Vůně chvojí, stuhy, svíčky a jemný předvánoční ruch pomohou otevřít tu správnou atmosféru začínajícího adventu.
2. adventní neděle, 7. prosince: Bronzová - Mikulášská s anděli i čerty
Druhá adventní neděle bude patřit Mikulášské. Dorazí andělská poštovna, čertovské alotrie a program plný zábavy pro ty nejmenší. Děti se mohou těšit na laskavou atmosféru, která k Mikulášské patří, a rodiče ocení možnost zapojit se do programu bez spěchu a stresu.
3. adventní neděle, 14. prosince: Stříbrná - staročeské zvyky a tradice
Třetí adventní neděle otevře okno do starých časů. Bude se tvořit, vzpomínat na tradiční zvyky a připomínat si, jak vypadalo očekávání Vánoc dříve. Staročeská dílnička nabídne dětem i dospělým možnost vyzkoušet si staré postupy, symboly a drobné rituály, které se z generace na generaci přenášely po dlouhá léta.
4. adventní neděle, 21. prosince: Zlatá - radost, tvoření a malé vánoční slavnosti
Zlatá neděle přinese vše, co k úplnému závěru adventu patří: zdobení vánočních ozdob, praktické tvoření s vánoční tematikou, hravou angličtinu s Domečkem, burzu domácího cukroví i pokračování Stromu splněných přání. Je to neděle, která propojí kreativitu, rodinné chvilky i laskavost, a vytvoří tak ideální atmosféru posledních předvánočních dní.
Strom splněných přání: drobný dárek, který znamená celý svět
Součástí adventu v Galerii Butovice je také charitativní projekt, který dává Vánocům skutečný smysl. U hlavního vchodu stojí vánoční stromeček, na kterém visí přání dětí z dětského domova Dubá–Deštná. Kdo chce pomoci, může si jedno přání vzít, zakoupit dárek a do 10. prosince jej přinést na Infostánek. Zde návštěvník obdrží drobnou pozornost jako poděkování za dobrý skutek.
Dárky je možné přinést zabalené, doplněné o krátký vzkaz — ostatní balení zajistí Galerie Butovice. Centrum navíc dětskému domovu daruje i potřebné vybavení, aby se děti mohly cítit více jako doma.
