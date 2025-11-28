Advent v Galerii Butovice: čtyři neděle plné tradic, tvoření a rodinné atmosféry

Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Čtyři adventní neděle, čtyři různé atmosféry — od Mikulášské až po zlatou tečku těsně před Štědrým dnem. Galerie Butovice připravila program, který voní po Vánocích a zve rodiny na tvoření, tradice i chvíle, kdy se všichni společně naladí na to nejkrásnější období roku. Nechybí ani dobročinný Strom splněných přání pro děti z dětského domova Dubá–Deštná, díky němuž se může každý návštěvník stát součástí malého vánočního zázraku.

V Galerii Butovice symbolicky začíná období, kdy se tempo zpomaluje a lidé si znovu připomínají drobné radosti, které tvoří předvánoční čas. Každou adventní neděli se prostor centra promění v útulné místo setkávání — v 1. patře nad hlavním vánočním stromem vznikne místo, kde je dovoleno na chvíli se zastavit, nadechnout a užít si něco krásného společně.

Program probíhá vždy od 13 do 18 hodin a je připraven tak, aby si v něm našly své děti, rodiče i ti, kteří se chtějí naladit na atmosféru blížících se svátků. Vše v duchu tradic, laskavosti a sdílení příjemných chvil, které se v předvánočním shonu tak snadno vytrácí.

1. adventní neděle, 30. listopadu: Železná - začíná čas příprav

První adventní neděle je věnována tomu nejtradičnějšímu — společné výrobě adventních věnců a vánočních kalendářů. Návštěvníci si mohou vytvořit dekorace, které jim budou dělat radost celé Vánoce. Vůně chvojí, stuhy, svíčky a jemný předvánoční ruch pomohou otevřít tu správnou atmosféru začínajícího adventu.

2. adventní neděle, 7. prosince: Bronzová - Mikulášská s anděli i čerty

Druhá adventní neděle bude patřit Mikulášské. Dorazí andělská poštovna, čertovské alotrie a program plný zábavy pro ty nejmenší. Děti se mohou těšit na laskavou atmosféru, která k Mikulášské patří, a rodiče ocení možnost zapojit se do programu bez spěchu a stresu.

3. adventní neděle, 14. prosince: Stříbrná - staročeské zvyky a tradice

Třetí adventní neděle otevře okno do starých časů. Bude se tvořit, vzpomínat na tradiční zvyky a připomínat si, jak vypadalo očekávání Vánoc dříve. Staročeská dílnička nabídne dětem i dospělým možnost vyzkoušet si staré postupy, symboly a drobné rituály, které se z generace na generaci přenášely po dlouhá léta.

4. adventní neděle, 21. prosince: Zlatá - radost, tvoření a malé vánoční slavnosti

Zlatá neděle přinese vše, co k úplnému závěru adventu patří: zdobení vánočních ozdob, praktické tvoření s vánoční tematikou, hravou angličtinu s Domečkem, burzu domácího cukroví i pokračování Stromu splněných přání. Je to neděle, která propojí kreativitu, rodinné chvilky i laskavost, a vytvoří tak ideální atmosféru posledních předvánočních dní.

Strom splněných přání: drobný dárek, který znamená celý svět

Součástí adventu v Galerii Butovice je také charitativní projekt, který dává Vánocům skutečný smysl. U hlavního vchodu stojí vánoční stromeček, na kterém visí přání dětí z dětského domova Dubá–Deštná. Kdo chce pomoci, může si jedno přání vzít, zakoupit dárek a do 10. prosince jej přinést na Infostánek. Zde návštěvník obdrží drobnou pozornost jako poděkování za dobrý skutek.

Dárky je možné přinést zabalené, doplněné o krátký vzkaz — ostatní balení zajistí Galerie Butovice. Centrum navíc dětskému domovu daruje i potřebné vybavení, aby se děti mohly cítit více jako doma.

 

