Svařák, deka a film pod zimní oblohou
Zimní kino v Holešovické tržnici není jen o promítání. Je o chvíli zpomalení uprostřed hektických předvánočních dní, o setkání s přáteli, vůni svařeného vína a atmosféře večerního areálu ozářeného světýlky. „Kromě vánočních klasik se letos můžete těšit na The Baltimorons, hravou vánoční komedii, která minulý rok nadchnula publikum karlovarského festivalu. A protože se film nedostal do klasické kino distribuce, budete mít v Tržnici jedinečnou šanci se na The Baltimorons podívat,“ zve Barbora Šubrtová z programového oddělení Holešovické tržnice.
Program zimního kina SVAŘÁK A FILM
26. 11. | 18.00 | Láska nebeská
3. 12. | 18.00 | The Baltimorons
10. 12. | 18.00 | Pelíšky
17. 12. | 18.00 | Tři oříšky pro Popelku
Návštěvníci se mohou před projekcí zastavit na adventních trzích, dát si něco dobrého ve Food Truck Pointu u Haly 22 a poté se přesunout přímo k promítání. Spojení vánočního trhu a venkovního kina vytváří jedinečný zážitek, který v centru Prahy jen tak nenajdete. Vstupné je zdarma.
Vánoční trhy bez davů a spěchu
Filmové večery doplní komorní adventní trhy na Náměstíčku u Haly 22. Návštěvníci zde najdou lokální výrobce, originální vánoční dárky, designové doplňky, knihy, řemeslné produkty i drobnosti s příběhem. Samozřejmostí budou svařené víno, horké mošty, pečené kaštany a další dobroty, které k adventu patří.
?? Adventní trhy v Holešovické tržnici
??? 26. 11. – 22. 12. 2026
?? Út–Pá 14.00–21.00, So–Ne 10.00–17.00
Advent pro děti i celé rodiny
Na děti čeká opět úkolová stezka Vánoční cesta kolem světa, díky které poznají vánoční tradice z různých koutů planety. Součástí programu bude také Ježíškova pošta, interaktivní adventní kalendář a již tradiční Holešovický betlém, který vytvořila výtvarnice Ivana Langrová. Jeho součástí bude i nová postava inspirovaná životem Tržnice.
Rodiny se mohou těšit také na adventní edici akce Dogs & Friends, která proběhne 12. prosince, nebo na tradiční prodej kaprů a vánočních stromků v závěru adventu.
Když vánoční strom není strom
Letošní advent v Holešovické tržnici přinese i jeden nečekaný umělecký zážitek. V pátek 27. listopadu zde bude slavnostně představen Vánoční strom pro Tržnici od výtvarníka Matěje Peterky, který vznikl v rámci programu Umění pro město Galerie hlavního města Prahy. Nečekejte klasický smrk ozdobený světýlky. Peterkův strom pracuje se současným uměleckým výrazem a nabízí originální pohled na jeden z nejznámějších symbolů Vánoc. Pokud vás baví spojování veřejného prostoru, designu a umění, rozhodně si při návštěvě adventních trhů udělejte zastávku právě tady. Vánoční atmosféra totiž nemusí vznikat jen vůní svařáku, ale i nápady, které dokážou proměnit známé věci v něco úplně nového.
Ambiente přinese Den řezníků i mikulášskou atmosféru
Výraznou součástí adventního programu budou také akce skupiny Ambiente. Na první adventní neděli připadá Den řezníků, který nabídne oslavu poctivého řemesla, tradičních chutí a kvalitních surovin. Chybět nebude ani mikulášský program, který oživí areál během prvního prosincového týdne.
?? Advent v Holešovické tržnici
?? Holešovická tržnice, Praha 7
??? 26. 11. – 22. 12. 2026
SVAŘÁK A FILM
??? 26. 11. | Láska nebeská
??? 3. 12. | The Baltimorons
??? 10. 12. | Pelíšky
??? 17. 12. | Tři oříšky pro Popelku
Adventní trhy
?? Út–Pá 14.00–21.00, So–Ne 10.00–17.00
?? Více informací: www.holesovickatrznice.cz
Fotografie jsou k dispozici na disku ZDE.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60193.