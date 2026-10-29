Advent v Tržnici nabídne oblíbené klasiky, lokální dárky i zimní kino

Adventní trhy: dárky s příběhem, svařák i dobroty na jednom místě
Adventní trhy: dárky s příběhem, svařák i dobroty na jednom místě
Srdcem adventního dění se opět stane prostor Náměstíčka u haly 22, kde vyroste útulné vánoční tržiště s pečlivě vybranými prodejci. Nabídka se bude během adventu průběžně obměňovat, a návštěvníci tak při každé návštěvě objeví nové autorské výrobky, designové drobnosti, knihy, řemeslné produkty i jedlé dárky. Chybět nebude ani vše, co k adventu patří – svařené víno, horký mošt, pečené kaštany nebo další zimní dobroty z Food Truck Pointu, které vybízejí k zastavení a příjemnému posezení mezi světýlky a vánoční výzdobou.
?? Adventní trhy v Holešovické tržnici
??? 26. 11. – 22. 12. 2026
?? Út–Pá 14.00–21.00, So-Ne 10.00–17.00, Po zavřeno
Zimní kino Svařák & film: vánoční klasika i romantika na plátně
Atmosféru adventních podvečerů doplní také zimní kino pod širým nebem. Každý adventní čtvrtek nabídne návštěvníkům možnost zachumlat se do deky, zahřát se svařákem a užít si filmový večer v netradičním prostředí bývalé městské tržnice. První promítání proběhne již v den zahájení adventních trhů. Zimní kino startuje 26. 11. a program najdete na webu i sociálních médiích.
Dětský svět: úkolová stezka, Adventní kalendář i Ježíškova pošta
Advent v Holešovické samozřejmě nezapomíná na děti. Proto se vrací se oblíbená úkolová stezka, letos s názvem Vánoční cesta kolem světa. Ta letos představí vánoční tradice z různých koutů planety. Součástí areálu bude opět interaktivní Adventní kalendář, jehož okénka budou děti postupně otevírat po celý advent. A jaký by to byl Advent bez Ježíškovy pošty, kam mohou děti také letos posílat svá přání. Halu 22 navíc znovu rozzáří vánoční výzdoba a plstěná vesnička výtvarnice Ivy Langrové známá jako Holešovický betlém, který se letos rozšíří o další postavu inspirovanou životem Tržnice. Cena za úkolovou stezku zůstává stejná jako v loňském roce, tedy 100 Kč na dítě.
Dogs & Friends – Vánoční edice
Vánoční nákupy bez stresu: Hala 22 a Holešovický betlém
Tradiční součástí adventního programu zůstává také prodej vánočních stromků bez obal a kaprů, který doplní možnost nakoupit suroviny pro štědrovečerní tabuli v Hale 22. Celý areál tak během několika adventních týdnů nabídne vše potřebné pro pohodové Vánoce na jednom místě – od inspirace na dárky přes program pro děti až po kvalitní gastronomii a setkávání s přáteli.
?? Hala 22 – otevřeno Po–So 7.30–17.00
(ve čtvrtek 7.30-19.00, v sobotu 7.30-14.00)
Mikulášská i Den řezníků od Ambiente
Výraznou součástí letošního adventu bude také program skupiny Ambiente. Odstartuje už s předstihem v neděli 8. listopadu tradiční zabijačkou s řezníkem Františkem Kšánou, během níž budou mít návštěvníci možnost nahlédnout pod ruce mistrům řeznického řemesla a zažít atmosféru poctivé české zabijačky. Na první adventní neděli 29. listopadu naváže oblíbený Den řezníků, oslava řemesla, kvalitního masa a dobrého jídla, která v minulém roce patřila k nejnavštěvovanějším akcím v areálu. Rodiny s dětmi pak potěší Mikulášská na holešovickém dvorku mezi halami 27 a 28, kde nebude chybět trojice Mikuláš, anděl a čert ani možnost opéct si špekáček z Našeho masa. Díky tomu nabídne Holešovická tržnice během adventu nejen vánoční nákupy, ale i mimořádně pestrý gastronomický a komunitní program pro návštěvníky všech generací.
Ještě málo Adventu? Zkuste Výstaviště!
Pro ty, kdo si rádi dopřejí mnohem větší adventní dávku, je zde tip na návštěvu Výstaviště, kde se i letos můžete těšit na Mikulášskou s Prahou 7. V rámci Mikulášské bude opět připraveno oblíbené bruslení zdarma v Malé sportovní hale, setkání s Mikulášem a andělem stejně jako možnost vytvořit si masky v Ateliéru na Výstavišti, kde bude připravena i fotobudka a malá mikulášská nadílka.
Více informací najdete ZDE
FAKTA
?? Adventní trhy Holešovická tržnice
?? Mlhoviště, Holešovická tržnice, Praha 7???
26. 11. – 22. 12. 2026?? Út–Pá 14.00–21.00, So-Ne 10.00–17.00 (Po zavřeno)
?? Více informací: www.holesovickatrznice.cz
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59855.