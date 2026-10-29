Advent v Tržnici nabídne oblíbené klasiky, lokální dárky i zimní kino

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  11:22
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Adventní čas nemusí znamenat přeplněná náměstí a nekonečné fronty. Holešovická tržnice zve od 26. listopadu do 22. prosince na svůj tradiční adventní program, který propojí komorní vánoční trhy, lokální tvůrce, zimní kino pod širým nebem, program pro děti i gastronomické zážitky. Návštěvníci zde najdou vánoční atmosféru v klidnějším tempu, originální dárky s příběhem a řadu příležitostí, jak si užít předvánoční období s rodinou i přáteli.

Adventní trhy: dárky s příběhem, svařák i dobroty na jednom místě

Adventní trhy: dárky s příběhem, svařák i dobroty na jednom místě
Srdcem adventního dění se opět stane prostor Náměstíčka u haly 22, kde vyroste útulné vánoční tržiště s pečlivě vybranými prodejci. Nabídka se bude během adventu průběžně obměňovat, a návštěvníci tak při každé návštěvě objeví nové autorské výrobky, designové drobnosti, knihy, řemeslné produkty i jedlé dárky. Chybět nebude ani vše, co k adventu patří – svařené víno, horký mošt, pečené kaštany nebo další zimní dobroty z Food Truck Pointu, které vybízejí k zastavení a příjemnému posezení mezi světýlky a vánoční výzdobou.

?? Adventní trhy v Holešovické tržnici
??? 26. 11. – 22. 12. 2026
?? Út–Pá 14.00–21.00, So-Ne 10.00–17.00, Po zavřeno

Zimní kino Svařák & film: vánoční klasika i romantika na plátně
Atmosféru adventních podvečerů doplní také zimní kino pod širým nebem. Každý adventní čtvrtek nabídne návštěvníkům možnost zachumlat se do deky, zahřát se svařákem a užít si filmový večer v netradičním prostředí bývalé městské tržnice. První promítání proběhne již v den zahájení adventních trhů. Zimní kino startuje 26. 11. a program najdete na webu i sociálních médiích.  

Dětský svět: úkolová stezka, Adventní kalendář i Ježíškova pošta
Advent v Holešovické samozřejmě nezapomíná na děti. Proto se vrací se oblíbená úkolová stezka, letos s názvem Vánoční cesta kolem světa.  Ta letos představí vánoční tradice z různých koutů planety. Součástí areálu bude opět interaktivní Adventní kalendář, jehož okénka budou děti postupně otevírat po celý advent. A jaký by to byl Advent bez Ježíškovy pošty, kam mohou děti také letos posílat svá přání. Halu 22 navíc znovu rozzáří vánoční výzdoba a plstěná vesnička výtvarnice Ivy Langrové známá jako Holešovický betlém, který se letos rozšíří o další postavu inspirovanou životem Tržnice. Cena za úkolovou stezku zůstává stejná jako v loňském roce, tedy 100 Kč na dítě.

Dogs & Friends – Vánoční edice

Vánoční nákupy bez stresu: Hala 22 a Holešovický betlém
Tradiční součástí adventního programu zůstává také prodej vánočních stromků bez obal a kaprů, který doplní možnost nakoupit suroviny pro štědrovečerní tabuli v Hale 22. Celý areál tak během několika adventních týdnů nabídne vše potřebné pro pohodové Vánoce na jednom místě – od inspirace na dárky přes program pro děti až po kvalitní gastronomii a setkávání s přáteli.

?? Hala 22 – otevřeno Po–So 7.30–17.00
(ve čtvrtek 7.30-19.00, v sobotu 7.30-14.00)

Mikulášská i Den řezníků od Ambiente

Výraznou součástí letošního adventu bude také program skupiny Ambiente. Odstartuje už s předstihem v neděli 8. listopadu tradiční zabijačkou s řezníkem Františkem Kšánou, během níž budou mít návštěvníci možnost nahlédnout pod ruce mistrům řeznického řemesla a zažít atmosféru poctivé české zabijačky. Na první adventní neděli 29. listopadu naváže oblíbený Den řezníků, oslava řemesla, kvalitního masa a dobrého jídla, která v minulém roce patřila k nejnavštěvovanějším akcím v areálu. Rodiny s dětmi pak potěší Mikulášská na holešovickém dvorku mezi halami 27 a 28, kde nebude chybět trojice Mikuláš, anděl a čert ani možnost opéct si špekáček z Našeho masa. Díky tomu nabídne Holešovická tržnice během adventu nejen vánoční nákupy, ale i mimořádně pestrý gastronomický a komunitní program pro návštěvníky všech generací.

Ještě málo Adventu? Zkuste Výstaviště!

Pro ty, kdo si rádi dopřejí mnohem větší adventní dávku, je zde tip na návštěvu Výstaviště, kde se i letos můžete těšit na Mikulášskou s Prahou 7. V rámci Mikulášské bude opět připraveno oblíbené bruslení zdarma v Malé sportovní hale, setkání s Mikulášem a andělem stejně jako možnost vytvořit si masky v Ateliéru na Výstavišti, kde bude připravena i fotobudka a malá mikulášská nadílka.

Více informací najdete ZDE

FAKTA

?? Adventní trhy Holešovická tržnice

?? Mlhoviště, Holešovická tržnice, Praha 7???

26. 11. – 22. 12. 2026?? Út–Pá 14.00–21.00, So-Ne 10.00–17.00 (Po zavřeno)

?? Více informací: www.holesovickatrznice.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59855.

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