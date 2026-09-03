Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba spouští praktický právní institut

„Management dnes často řeší právní otázky přímo při provozním rozhodování a pod časovým tlakem. V takové chvíli nestačí znát příslušný paragraf. Je potřeba vědět, jak postupovat, na co si dát pozor a kterým chybám se vyhnout. Právě na zkušenostech z reálné praxe chceme Institut postavit,“ říká výkonný partner kanceláře Tomáš Chrenek.
Program budou vytvářet právníci z českých a slovenských poboček kanceláře. U vybraných témat tak Institut nabídne také srovnání českého, slovenského a evropského regulatorního prostředí. Semináře budou vedle právního rámce pracovat s konkrétními scénáři, nejčastějšími chybami a doporučenými postupy pro firmy a instituce. Na všechny tři semináře se mohou zájemci již nyní přihlásit prostřednictvím webu Institutu na institutchtk.cz
První témata: policie ve firmě, zaměstnanci z Asie a odpovědnost za AI
První trojice seminářů ukazuje šíři témat, kterým se bude Institut věnovat. 13. října se uskuteční online seminář Když přijde policie: součinnost společnosti – co musíte, co můžete a co raději nedělat. Advokát a partner kanceláře JUDr. Jakub Šefrna se zaměří na praktický postup managementu a dalších zaměstnanců při kontaktu s policejním orgánem. Účastníci se dozvědí, kde končí povinná součinnost, jak reagovat na požadavky na dokumenty či elektronická data nebo jak postupovat při prohlídce firemních prostor, získají také základní postup pro první hodiny zásahu, včetně rozdělení rolí mezi management, zaměstnance, interní právníky a IT tým.
O dva dny později, 15. října, se Institut zaměří na aktuální otázku náboru zaměstnanců z Asie. Seminář vedený Mgr. Petrou Silovskou představí možnosti zaměstnávání pracovníků z Filipín i nový vládní projekt zaměřený na pracovníky z Indonésie pro velké průmyslové podniky. Vedle právního rámce se bude věnovat celému procesu od náboru přes nastavení pracovních a pobytových podmínek až po adaptaci a dlouhodobé udržení zahraničních zaměstnanců.
Třetí z úvodních akcí, která proběhne 20. října, otevře právní odpovědnost spojenou s umělou inteligencí. JUDr. Pavol Szabo LL.M. se bude věnovat tomu, kdo odpovídá za chybný výstup AI, vadný systém nebo škodu způsobenou při využívání umělé inteligence. Seminář propojí evropský AI Act s českým a slovenským právním prostředím a na praktických příkladech ukáže odpovědnost firmy, jejího vedení, zaměstnanců i dodavatelů technologií a možnosti prevence rizik.
Od AI a kyberbezpečnosti po veřejné zakázky a zdravotnictví
Program Institutu CHTK se bude postupně rozšiřovat o další oblasti, které mají přímý dopad na fungování firem a institucí. Patřit mezi ně budou například trestní odpovědnost managementu a společností, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a NIS2, pracovní právo, veřejné zakázky, infrastrukturní projekty, energetika, development nebo zdravotnické právo. Vedle jednotlivých seminářů bude Institut připravovat také tematické akademie, odborné konference a vzdělávací programy na míru konkrétním organizacím.
Institut je od začátku koncipován jako česko-slovenská platforma a na jeho programu se budou podílet odborníci z poboček Chrenek, Toman, Kotrba v obou zemích. Online semináře budou probíhat formou živého vysílání s možností pokládat otázky a následným přístupem k záznamu a materiálům. Produkci a distribuci online vzdělávacích akcí zajišťuje Institut ve spolupráci s EPRAVO.CZ. Podrobné informace o programu jednotlivých seminářů a možnost přihlášení jsou k dispozici na webu institutchtk.cz
O Institutu CHTK
Institut CHTK je vzdělávací platforma advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba. Propojuje právní znalosti s praktickými zkušenostmi advokátů z konkrétních případů a projektů. Program je určen zejména managementu, podnikovým právníkům, compliance specialistům, odborným týmům firem a institucí, advokátům a zástupcům veřejného sektoru.
O advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba
Zkušenosti týmů Advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba sahají až do roku 1993. Česko-slovenská kancelář je dlouhodobě oceňována vedle tradičních oblastí trestního, obchodního, nemovitostního, rodinného a IT práva také za inovativní přístup. Aktivně reaguje na aktuální společenský vývoj a zaměřuje se i na nové výzvy, jako je právo kybernetické bezpečnosti či nezbytná spolupráce advokátů s médii. Ke klientům přistupuje jako k dlouhodobým partnerům. Pro komplexní řešení jejich podnikatelských i osobních situací nabízí na jednom místě také konzultace s prověřenými specialisty na finance, nemovitosti, PR nebo IT.
Zdroj: Hero & Outlaw