Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba spouští praktický právní institut

Autor:
  13:48
Sledovat Metro na Googlu

Praha 3. září 2026 (PROTEXT) - Co má udělat management, když do firmy přijde policie? Jak právně bezpečně zaměstnávat pracovníky z Filipín, Indonésie a dalších třetích zemí? A kdo ponese odpovědnost za chybný výstup umělé inteligence? Na praktické situace, které dnes řeší firmy a instituce, se zaměří nový Institut CHTK. Vzdělávací platformu spouští česko-slovenská advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba. První tři online semináře proběhnou od 13. do 20. října 2026.

„Management dnes často řeší právní otázky přímo při provozním rozhodování a pod časovým tlakem. V takové chvíli nestačí znát příslušný paragraf. Je potřeba vědět, jak postupovat, na co si dát pozor a kterým chybám se vyhnout. Právě na zkušenostech z reálné praxe chceme Institut postavit,“ říká výkonný partner kanceláře Tomáš Chrenek. 

Program budou vytvářet právníci z českých a slovenských poboček kanceláře. U vybraných témat tak Institut nabídne také srovnání českého, slovenského a evropského regulatorního prostředí. Semináře budou vedle právního rámce pracovat s konkrétními scénáři, nejčastějšími chybami a doporučenými postupy pro firmy a instituce. Na všechny tři semináře se mohou zájemci již nyní přihlásit prostřednictvím webu Institutu na institutchtk.cz  

První témata: policie ve firmě, zaměstnanci z Asie a odpovědnost za AI

První trojice seminářů ukazuje šíři témat, kterým se bude Institut věnovat. 13. října se uskuteční online seminář Když přijde policie: součinnost společnosti – co musíte, co můžete a co raději nedělat. Advokát a partner kanceláře JUDr. Jakub Šefrna se zaměří na praktický postup managementu a dalších zaměstnanců při kontaktu s policejním orgánem. Účastníci se dozvědí, kde končí povinná součinnost, jak reagovat na požadavky na dokumenty či elektronická data nebo jak postupovat při prohlídce firemních prostor, získají také základní postup pro první hodiny zásahu, včetně rozdělení rolí mezi management, zaměstnance, interní právníky a IT tým. 

O dva dny později, 15. října, se Institut zaměří na aktuální otázku náboru zaměstnanců z Asie. Seminář vedený Mgr. Petrou Silovskou představí možnosti zaměstnávání pracovníků z Filipín i nový vládní projekt zaměřený na pracovníky z Indonésie pro velké průmyslové podniky. Vedle právního rámce se bude věnovat celému procesu od náboru přes nastavení pracovních a pobytových podmínek až po adaptaci a dlouhodobé udržení zahraničních zaměstnanců. 

Třetí z úvodních akcí, která proběhne 20. října, otevře právní odpovědnost spojenou s umělou inteligencí. JUDr. Pavol Szabo LL.M. se bude věnovat tomu, kdo odpovídá za chybný výstup AI, vadný systém nebo škodu způsobenou při využívání umělé inteligence. Seminář propojí evropský AI Act s českým a slovenským právním prostředím a na praktických příkladech ukáže odpovědnost firmy, jejího vedení, zaměstnanců i dodavatelů technologií a možnosti prevence rizik. 

Od AI a kyberbezpečnosti po veřejné zakázky a zdravotnictví

Program Institutu CHTK se bude postupně rozšiřovat o další oblasti, které mají přímý dopad na fungování firem a institucí. Patřit mezi ně budou například trestní odpovědnost managementu a společností, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a NIS2, pracovní právo, veřejné zakázky, infrastrukturní projekty, energetika, development nebo zdravotnické právo. Vedle jednotlivých seminářů bude Institut připravovat také tematické akademie, odborné konference a vzdělávací programy na míru konkrétním organizacím. 

Institut je od začátku koncipován jako česko-slovenská platforma a na jeho programu se budou podílet odborníci z poboček Chrenek, Toman, Kotrba v obou zemích. Online semináře budou probíhat formou živého vysílání s možností pokládat otázky a následným přístupem k záznamu a materiálům. Produkci a distribuci online vzdělávacích akcí zajišťuje Institut ve spolupráci s EPRAVO.CZ. Podrobné informace o programu jednotlivých seminářů a možnost přihlášení jsou k dispozici na webu institutchtk.cz

O Institutu CHTK 

Institut CHTK je vzdělávací platforma advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba. Propojuje právní znalosti s praktickými zkušenostmi advokátů z konkrétních případů a projektů. Program je určen zejména managementu, podnikovým právníkům, compliance specialistům, odborným týmům firem a institucí, advokátům a zástupcům veřejného sektoru. 

O advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba  

Zkušenosti týmů Advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba sahají až do roku 1993. Česko-slovenská kancelář je dlouhodobě oceňována vedle tradičních oblastí trestního, obchodního, nemovitostního, rodinného a IT práva také za inovativní přístup. Aktivně reaguje na aktuální společenský vývoj a zaměřuje se i na nové výzvy, jako je právo kybernetické bezpečnosti či nezbytná spolupráce advokátů s médii. Ke klientům přistupuje jako k dlouhodobým partnerům. Pro komplexní řešení jejich podnikatelských i osobních situací nabízí na jednom místě také konzultace s prověřenými specialisty na finance, nemovitosti, PR nebo IT.

 

Zdroj: Hero & Outlaw

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Developer Morávek zůstává v nemocnici i měsíc po nehodě. Zotavování potrvá

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Více než měsíc po červencové nehodě zůstává olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek v péči lékařů Fakultní nemocnice Olomouc. Podle zástupců zařízení je Morávkův stav...

3. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Archeologové zkoumají sovětský gulag v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

ArcheologovĂ© zkoumajĂ­ sovÄ›tskĂ˝ gulag v KazachstĂˇnu, trpÄ›li tam i ÄŚeĹˇi a SlovĂˇci

Plzeňští archeologové zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora, na území dnešního Kazachstánu. Navázali na prvotní...

3. září 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Září je u škol rizikové. Nehod přibývá, největší nebezpečí hrozí v nečekanou denní dobu

Září a říjen jsou pro školáky kritické měsíce. V tomto období dochází...

Začátek školního roku znamená pro děti nejen návrat do lavic, ale také vyšší riziko dopravních nehod. V okolí škol jich v září přibývá zhruba o desetinu a nejnebezpečnější část dne přichází kolem...

3. září 2026  15:30

Po třiceti letech zaplní nebe letecká show. Vystoupí akrobaté i Martin Šonka

Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.

Po dlouhých třiceti letech budou moci zájemci opět zavítat na letiště u Křižanova na Žďársku, aby si tam užili sobotní letecký den. Ten láká na nabitý program, který potěší jak fajnšmekry, tak...

3. září 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku

ilustrační snímek

Archeogenetička Zuzana Hofmanová z brněnské Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku. Získala na to ERC Starting Grant 1,5 milionu eur,...

3. září 2026  13:35

Soud potvrdil podmíněné tresty v kauze fiktivních receptů ve Valašském Meziříčí

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil tříleté podmíněné tresty s odkladem na zkušební dobu pěti let praktickému lékaři Vladimíru Líčeníkovi a lékárníkovi Luďku...

3. září 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

Archeologové v Opavě odkryli pozůstatky středověkých domů i dřevěného suterénu

ArcheologovĂ© v OpavÄ› odkryli pozĹŻstatky stĹ™edovÄ›kĂ˝ch domĹŻ i dĹ™evÄ›nĂ©ho suterĂ©nu

Části sklepů původní měšťanské zástavby i pozůstatky starších středověkých staveb odhalili archeologové za bývalým obchodním domem Slezanka v Opavě, který...

3. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

ČEZ Family Run Aquapalace 2026: Rodinný běh plný pohybu, zábavy a zážitků

3. září 2026  15:03

Pelikán si udělal výlet z liberecké zoo. Přešel koleje, překvapil při odchytu

Pelikán opustil zoo a usadil se v nedaleké zahradě. (2. září 2026)

Kuriózní situaci museli řešit chovatelé z liberecké zoo. Areál bez vypuštění opustil jeden z pelikánů. Přešel tramvajové koleje a usadil se na zahradě nedalekého domu. Tam si ho všimla kolemjdoucí...

3. září 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Robin Blažek uvádí od 8. do 22. září sólovou výstavu v M6Gallery

3. září 2026  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo

ilustrační snímek

Banální spor v dopravě vyústil hned v několik trestných činů. Neznámý cyklista nedal přednost v jízdě řidiči vozidla, který jel po hlavní silnici. Vzápětí na křižovatce došlo ke konfliktu, kdy...

2. září 2026  13:02,  aktualizováno  3. 9. 14:49

Brněnský festival seriálů představí Island a Nizozemsko, zaměří se na etiku

ilustrační snímek

Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu, ale také na téma etiky v audiovizuálním průmyslu. Pro...

3. září 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.