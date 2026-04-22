Advokátní kancelář Petráš Rezek zahajuje spolupráci s AK Jansa, Mokrý, Otevřel

Autor:
  16:23
Zlín 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Advokátní kancelář Petráš Rezek oznamuje zahájení strategické spolupráce s ostravskou kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři (JMO). Obě kanceláře zůstávají samostatnými subjekty, jejich propojením však vzniká mimořádně silná profesní aliance, která spojuje špičkovou expertizu v oblasti IT a softwarového práva s komplexním právním, transakčním, daňovým, účetním a mediačním poradenstvím pro podnikatele, obce i města.

Advokátní kancelář Petráš Rezek, která v roce 2025 zvítězila v soutěži Regionální právní firma roku pořádané společností EPRAVO.CZ, a.s., plánuje další rozšiřování svého působení. Vedle Zlínského kraje, Jihomoravského kraje a Prahy se chce zaměřit také na další regiony České republiky. Jedním z klíčových regionů je Moravskoslezský kraj, kde má silnou pozici advokátní kancelář JMO. Ta je dlouhodobě uznávaným specialistou na právo informačních technologií a kybernetickou bezpečnost a mezi její klienty patří mimo jiné významné polské a korejské společnosti.

Pro advokátní kancelář JMO znamená spolupráce s kanceláří Petráš Rezek významné rozšíření nabídky služeb pro klienty. Vedle své specializace tak nyní může nabídnout špičkové právní služby v oblasti veřejných zakázek, veřejné správy, developmentu a nemovitostí, trestního práva a mediace, a rozšířit tak portfolio klientů zejména o developery, realitní kanceláře, investory, obce i další veřejné instituce.

Spojení obou kanceláří zároveň reaguje na proměnu trhu, kde se technologie, obchod a regulace stále více prolínají a vyžadují multidisciplinární právní přístup.

Špičková IT a softwarová expertiza Jansa, Mokrý, Otevřel

Advokátní kancelář JMO se více než 20 let specializuje na softwarové a internetové právo, e-commerce a kybernetickou bezpečnost. Lukáš Jansa, Petr Otevřel a Jiří Čermák jsou uznávanými odborníky na softwarové právo a spoluautory publikací Softwarové právo, Internetové právo a Počítačové programy a autorské právo.

Advokátní kancelář JMO se pravidelně umísťuje mezi velmi doporučovanými kancelářemi v soutěži Právnická firma roku pro oblast práva informačních technologií a v roce 2026 byla zařazena mezi doporučované kanceláře v prestižním mezinárodním žebříčku Chambers and Partners v kategorii TMT - Technologie, média a telekomunikace a v kategorii Intellectual Property (Band 3) - Duševní vlastnictví.

Mezi specifické služby kanceláře patří úschova zdrojových kódů softwaru (escrow), kterou poskytuje bankovním institucím, energetickým podnikům, velkým technologickým firmám i státním institucím. Advokátní kancelář JMO provozuje odborný portál pravoit.cz, dále službu pro registraci ochranných známek trademarks.cz a platformu pro escrow úschovakodu.cz.

Komplexní servis Petráš Rezek pro byznys, transakce a reality

Advokátní kancelář Petráš Rezek poskytuje dlouhodobě široké spektrum právních a poradenských služeb. Tým více než 60 odborníků pokrývá obchodní a korporační právo, veřejné zakázky, nemovitostní právo, daňové a účetní poradenství i mediace.

Silnou stránkou kanceláře je realitní a developerská agenda. Kancelář zajišťuje komplexní právní i daňové poradenství při realitních transakcích a developerských projektech, a to v tisících případů ročně, díky čemuž patří v této oblasti mezi největší advokátní kanceláře v České republice.

Rozšířené portfolio služeb bez kompromisů

Strategická spolupráce umožňuje klientům obou kanceláří využít skutečně komplexní právní a poradenský servis v oblasti technologií i klasického podnikání:

  • IT a softwarové právo včetně licenčních modelů, vývoje softwaru, IT outsourcingu a kybernetické bezpečnosti
  • Právní regulace umělé inteligence (AI), compliance při vývoji a nasazování systémů AI, regulatorní sandbox
  • Komplexní obchodní a korporační právo – zakládání a strukturování společností, úprava vztahů mezi společníky, holdingové struktury a ochrana majetku podnikatelů
  • Fúze, akvizice a transakční poradenství – právní podpora při nákupu a prodeji firem, investicích, vstupu investorů či mezigeneračních převodech
  • Ochrana duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, know-how)
  • E-commerce a právní zajištění online platforem
  • Úschova zdrojových kódů a právní servis technologických projektů
  • Daňové a účetní poradenství včetně optimalizace podnikatelských struktur
  • Pracovní právo a zastupování před inspektoráty práce
  • Veřejné zakázky a jejich administrace
  • Mediace a mimosoudní řešení sporů
  • Převody nemovitostí a úschovy peněz
  • Komplexní sporová agenda včetně zastupování v obchodních, investičních i technologických sporech

Silnější regionální dosah a expanze

Spolupráce zároveň znamená výrazné posílení regionální přítomnosti obou advokátních kanceláří.

Ostravská advokátní kancelář JMO díky své poloze, dlouholetým zkušenostem a polsky mluvícím advokátům nabízí českým podnikatelům možnosti expanze na polský trh, stejně jako polským firmám vstup na český trh a spolupráci s českými podnikateli.

Advokátní kancelář Petráš Rezek, působící v Praze, Brně, Zlíně, Uherském Hradišti a Bratislavě, tak posiluje svou přítomnost na severní Moravě, prohlubuje specializaci v oblasti IT práva a otevírá nové možnosti vstupu na polský trh. 

Vyjádření partnerů

Filip Petráš, partner advokátní kanceláře Petráš Rezek: 
“Strategická spolupráce s kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel je logickým krokem v našem dalším rozvoji. Moderní podnikání dnes stojí na technologiích a digitálních řešeních, která vyžadují špičkovou právní specializaci. Zároveň však klienti potřebují silné zázemí v oblasti obchodního práva, transakcí, strukturování podnikání, daní i řešení sporů. Spojením našich týmů vzniká partner, který dokáže pokrýt celý životní cyklus podnikání – od technologického projektu přes růst a expanzi až po komplexní obchodní a sporovou agendu.”

Lukáš Jansa, partner advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři: 
"Naše kancelář si vybudovala pevné postavení v oblasti informačních technologií. Spolupráce s Petráš Rezek nám umožňuje nabídnout klientům skutečně komplexní právní servis i mimo technologickou specializaci - zejména v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, daňového poradenství či rozsáhlých obchodních sporů. Vzniká tak silná aliance dvou specializovaných týmů, která odpovídá nárokům moderního byznysu a poskytuje klientům jistotu, že jejich právní agenda je řešena na nejvyšší odborné úrovni."

 

Zdroj: Advokátní kancelář Petráš Rezek

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.